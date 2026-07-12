Sport

Mărturie sfâşietoare a colegului de curse al lui Adrian Rus: „În competiţia adevărată pui totul pe tavă, chiar şi viaţa!”

Adrian Rus s-a stins din viaţă pe circuitul de la Brno, la începutul cursei Alpe Adria International Motorcycle Championship. Mărturia sfâşietoare a unui coleg motociclist al pilotului român.
Marian Popovici, Oana Bocskor
12.07.2026 | 18:45
Marturie sfasietoare a colegului de curse al lui Adrian Rus In competitia adevarata pui totul pe tava chiar si viata
EXCLUSIV FANATIK
Mărturie sfâşietoare a colegului de curse a lui Adrian Rus: "În competiţia adevărată pui totul pe tavă, chiar şi viaţa!". Sursa foto: Adrian Rus Sinner
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Cursa de sâmbătă de la Brno din cadrul Alpe Adria International Motorcycle Championship a dus la o tragedie. Piloţii Adrian Rus „Sinner” şi Philipp Steinmayr s-au stins din viaţă după o ciocnire la start.

Mărturie sfâşietoare a colegului lui Adrian Rus: „Pui totul pe tavă, chiar şi viaţa!”

Pilotul austriac s-a confruntat cu o problemă mecanică şi a rămas cu motocicleta pe pistă. El a fost izbit din plin de pilotul român Adrian Rus. Steinmayr a decedat pe loc, în timp ce românul a fost transportat de urgenţă la spital, dar din păcate nu a putut fi salvat.

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FANATIK a luat legătura cu unul dintre colegii lui Adrian Rus pentru a explica modul în care s-a produs tragedia. Motociclistul care a preferat să rămână sub protecţia anonimatului a spus că acest lucru se putea întâmpla oricărui pilot profesionist care dă totul pe circuit, la fel cum făcea „Sinner”:

„Nu au ce învăța din asta. Oamenii ăia sunt acolo ca să se lupte pentru sutimi de secundă. Când ești la start ești ca într-o cușcă, ca la box, ca la orice competiție, mergi acolo ca să dai absolut tot ce ai mai bun.

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Așa cum au murit și alți piloți profesioniști, așa a pățit și Adrian, tocmai pentru că era profesionist și serios, și chiar se lupta și trăgea de el să fie mai bun și mai bun. Dacă mergea așa, în doru lelii, cât să zică c-a fost în Cehia la curse, poate nu se întâmpla. Dar el chiar trăgea de el și de motocicletă, să fie cât mai bun și cât mai rapid. Asta înseamnă competiția adevărată, pui totul pe tavă, chiar și viața”, a povestit motociclistul.

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Poliţia a deschis o anchetă! Mesajul purtătorului de cuvânt de la circuitul din Brno

Poliţia a deschis o anchetă în ceea ce priveşte accidentul de la Brno. În urma acestui accident care a survenit la startul cursei, celelalte activităţi din cadrul weekendului din Cehia au fost sistate. Purtătorul de cuvânt al circuitului de la Brno a declarat:

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„În ciuda intervenției medicale imediate, unul dintre motocicliști a decedat pe loc din cauza rănilor suferite. Al doilea motociclist a fost transportat la spital în stare critică, dar din păcate nici viața sa nu a putut fi salvată. FIM Europa, Uniunea de Motociclism Alpe Adria, AACADEMY și Autodrom Brno își exprimă sincerele condoleanțe familiilor și celor dragi ai ambilor piloți decedați. Din respect pentru supraviețuitori, nu vom oferi alte informații în acest moment”, a declarat și Petr Bohac, purtătorul de cuvânt al circuitului Brno.

  • 44 de ani avea pilotul Adrian Rus
  •  33 de ani avea Philipp Steinmayr, celălalt pilot implicat în accident
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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