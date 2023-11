Mărturie șocantă a victimei lui Dani Alves: „M-a strâns de gât și a început să mă pălmuiască!”

Fostul fotbalist brazilian Dani Alves se află în arestul poliției spaniole, ca urmare a acuzațiilor de agresiune sexuală și viol formulate de o tânără în vârstă de 23 de ani.

Mărturie șocantă a victimei lui Dani Alves

“El era în spatele meu, iar eu îl aveam pe vărul meu în fața mea. Apoi îmi amintesc că s-a îndepărtat și mi-a făcut semn să vin spre el. Am crezut că pot să vorbesc cu el și să aflu ce dorea, și nu m-am gândit la altceva.

ADVERTISEMENT

M-am dus acolo ca să discut cu el. În niciun moment nu am știut unde mă îndreptam. Îmi amintesc că m-am apropiat de locul unde se afla el, dar nu-mi puteam imagina încotro mă duceam”, a declarat victima, conform AS.

Dani Alves așteaptă să își afle sentința finală. Brazilianul riscă până la 12 ani de închisoare cu executare.

ADVERTISEMENT

Brazilianul riscă 12 ani de închisoare

“Am ajuns acolo, era o ușă, el a deschis-o, și am intrat. Când am pătruns în interior, am realizat în ce parte intrasem, m-am dat seama că era o toaletă mică, foarte, foarte mică. Cred că acolo a început șocul meu

Îmi amintesc că s-a aşezat şi am început să-i spun: ‘Trebuie să plec, trebuie să plec’. Îmi amintesc că mi-a ridicat rochia şi mi-a făcut semn să mă aşez pe el. Şi a început să-mi spună o mulţime de lucruri.

ADVERTISEMENT

A insistat să îi spun lucruri şi din acel moment m-am împotrivit. M-a rănit la genunchi şi am sfârşit prin a mă răni. A încercat să mă oblige să fac sex oral. M-am tot îndepărtat, până când m-a apucat de gât şi a început să mă pălmuiască”, a completat victima.

Dani Alves are probleme de sănătate. După ce a aflat că soția lui dorește să divorțeze, acesta a intrat în greva foamei o perioadă și a pierdut mult din greutate. Acesta i-a trimis Joanei Sanz o scrisoare prin care încearcă să o recâștige.

ADVERTISEMENT

“Draga mea, Joana, au fost aproape 8 ani de iubire, respect și grijă. Ultimii ani au fost cei mai plăcuți. Tu și cei doi copii sunteți cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în viața asta”, a scris Dani Alves în încercarea de a se împăca cu soția sa.