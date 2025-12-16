Sport

Mărturie tulburătoare a omului care a împărțit vestiarul cu Adrian Mutu: “Am vrut să mă arunc de la etajul 25”. Ce a determinat gândul sinuciderii

Unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Angliei a dezvăluit că a avut gânduri copleșitoare, după o mare dezamăgire din cariera sa de jucător profesionist
Catalin Oprea
16.12.2025 | 07:30
Adrian Mutu și John Terry au fost colegi la Chelsea FOTO facebook
John Terry este unul dintre jucătorii simbol al celor de la Chelsea, formație pentru care a jucat timp de 22 de ani, între 1995 și 2017. Fostul internațional englez, acum în vârstă de 45 de ani, a dezvăluit un moment de cumpănă în viața sa.

John Terry a vrut să se arunce de la etajul 25

S-a întâmplat acum 17 ani, la acea finală frenetică a Ligii Campionilor, dintre Chelsea și Manchester United, disputată în 2008, la Moscova. Un meci extraordinar, care s-a decis la loviturile de departajare.

Acolo unde, John Terry a alunecat când a lovit mingea și a trimis-o în bară. Acea lovitură de pedeapsă ratată s-a dovedit fatală pentru Chelsea, deoarece Manchester United, cu Sir Alex Ferguson pe bancă și cu tânărul Cristiano Ronaldo, a devenit câștigătoarea Ligii Campionilor.

La aproape două decenii de la acel joc, omul care a împărțit vestiarul cu Adrian Mutu și Dan Petrescu, a vorbit despre trauma prin care a trecut după acel joc. Trebuie menționat că Chelsea, la vremea aceea, nu avea în palmares nicio Ligă a Campionilor.

Colegii l-au ajutat să treacă peste momentul delicat

„Privind înapoi, mi-ar fi plăcut atunci să vorbesc cu un specialist, pentru că îmi amintesc că, după meci, ne-am întors toți la hotel și eu eram la etajul 25 gândindu-mă: De ce? Nu spun neapărat că aveam de gând să sar, dar în acel moment multe lucruri îți trec prin minte și să mă arunc de acolo a fost unul dintre ele„, a spus el într-un podcast realizat de Reece Mennie.

Din fericire, în acele momente, Terry nu a fost singur. „Coechipierii mei au venit și m-au luat de acolo. Sunt acele momente când te gândești: Ce s-ar fi întâmplat dacă…? Niciodată nu știi”, a mai spus el.

Chelsea avea la vremea respective fotbaliști uriași, precum Cech, Carvalho, Lampard, Cole, Makelele, Malouda, Sevcenko, Drogba sau Ballack. Antrenorul echipei era Avram Grant, o opțiune curioasă a patronului Roman Abramovich.

A luat Liga Campionilor peste patru ani

Peste patru ani, John Terry avea să-și împlinească visul pe care îl urmărise de-a lungul carierei sale: să ridice Liga Campionilor. S-a întîmplat pe Allianz Arena, după ce Chelsea a învins chiar pe Bayern München, tot la penalty-uri.

Un meci în care căpitanul „albaștrilor” nu a jucat din cauza suspendării, după ce fusese eliminat în manșa a doua a semifinalei împotriva Barcelonei. El a ridicat însă trofeul care îl scăpase cu patru ani în urmă.

John Terry a jucat 717 meciuri pentru Chelsea, marcând și 67 de goluri. El a câștigat de cinci ori campionatul Angliei, de cinci ori Cupa, o data Liga Campionilor și o data Europa League. A jucat de 78 de ori pentru naționala Angliei.

