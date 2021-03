Mărturii cumplite de la cutremurul din 4 martie 1977. „Din Doina Badea n-a mai rămas decât o mână…” Video

Se împlinesc pe 4 martie 44 de ani de la marele cutremur din 1977. Seismul de 7,2 pe scara Richter a omorât 1.578 de oameni, printre care marii artiști Doina Badea și Toma Caragiu. Din îndrăgita cântăreață n-a mai fost găsită decât o mână…

56 de secunde de groază, începute la ora 21:22:22, au lăsat în urmă ruine, moarte și jale în seara zilei de 4 martie 1977. Cutremurul de 7,2 pe scara Richter a făcut una cu pământul 33 de blocuri și clădiri mari numai în București…

Blocurile Dunărea, Scala, Wilson, Nestor, Simu (de pe strada Benjamin Franklin), cel de lângă Hotelul „Lido”, cel de pe strada C.A. Rosetti, cel de pe strada Brezoianu, cel de pe strada Academiei, OD 16 din Militari, hotelul „Victoria” de pe Calea Victoriei sunt cele mai cunoscute „victime” ale seismului din 4 martie 1977. Care avea să schimbe Bucureștiul din temelii….

Blocul Continental de pe strada Bibliotecii (azi strada Toma Caragiu), cunoscut și ca blocul Colonadelor, a strivit viețile unor nume importante ale culturii noastre, cum au fost marea cântăreață Doinea Badea, inegalabilul actor Tona Caragiu, „istoricul” regizor al emisiunilor de divertisment din TVR Alexandru Bocăneț, poeta și prozatoarea Veronica Porumbacu sau criticul și istoricul literar Mihai Gafița.

Doina Badea avea 37 de ani, împliniți pe 6 ianuarie. Se născuse la Craiova, în anul celuilalt mare cutremur al secolului al XX-lea care îndoliase Bucureștiul, cel de 7,4 pe scara Richter, în 10 noiembrie 1940… Atunci o salvase mama, fugind cu ea în brațe din casa care se crăpa…

„Edith Piaf a României”, numită astfel datorită vocii sale de excepție, profunde, cu inflexiuni grave unice, era la apogeul carierei sale. Împlinite nu numai în lumina reflectoarelor ci și în viața din spatele scenei.

După o mare decepție sentimentală, Doina Badea își găsise liniștea sufletească în dragostea inginerului Traian Zmeu. Aveau doi copii, Andrei-Claudiu (1 an) și Bogdan-Traian (4 ani). Se mutaseră, în ianuarie 1977 (!), într-un apartament mare, elegant, 4 camere la etajul 8 al blocului Continental din centrul Bucureștiului. Mai bine nu primea acea repartiție pentru care se chinuise luni în șir să o obțină…

Doina Badea a fost la câteva secunde de o salvare miraculoasă, plecase de acasă pentru că avea de cântat la restaurantul Cina, a povestit Angela Similea. N-a mai ajuns, însă, nicăieri, blocul s-a prăbușit peste ea și a spulberat-o, mărturiile, amintirile prietenilor sunt cutremurătoare…

Regizorul Bițu Fălticineanu, plecat pe 5 ianuarie 2012 să se reîntâlnească în ceruri cu Doina Badea, declara în ripvip.wordpress că era la telefon cu aceasta în momentul producerii cutremurului…

„Era o mare cântăreaţă… o solistă de muzică uşoară de excepţie… Am fost ultimul care a vorbit cu ea înainte de cutremur, cu un minut înaintea morţii sale. Aveam planificată o repetiţie cu ea a doua zi la ora 11:00 şi mi-a telefonat ca să mă roage, să mă convingă să amân repetiţia cu vreo două ore, pentru că avea o imprimare la Radio” – Bițu Fălticineanu

„A fost o discuţie între noi, eu am spus nu, ea a spus da… până la urmă m-a convins şi tocmai îmi mulţumea… dar nu a putut să termine cuvântul «Mulţumesc!», că s-a produs dezastrul care a fost…” – Bițu Fălticineanu

„Eu am rămas cu receptorul în mână şi simţeam cum se zguduie. Nu mi-am închipuit că voi fi ultima persoană cu care a vorbit Doina în seara respectivă. Am rămas uluit a doua zi, când am aflat că, din păcate, a avut un deznodământ fatal în blocul acela care s-a prăbuşit” – Bițu Fălticineanu