Mărturii cutremurătoare despre ultimele clipe din viaţa Andreeei Cuciuc. Un finalist de la Românii au Talent povesteşte: “Ea trăgea aer, dar nu putea să respire”

Moartea Andreei Cuciuc, la doar 17 ani şi patru luni, lasă un gol imens şi o serie de întrebări fără răspuns. Nimeni dintre cei care au cunoscut-o nu este împăcat cu ideea decesului acesteia şi .

“Mama Andreeei era foarte liniștită, probabil se ruga să fie totul bine”

Printre cei care s-au aflat în seara fatidică la Balul Bobocilor, alături de Andreea, a fost şi Oleg Spânu, fost finalist la show-ul “Românii au Talent” şi concurent la “Vocea României 2024”. El a povestit că, după ce a dansat, fata a ieşit afară să ia aer, iar la scurt timp după aceea i s-a făcut rău.

“Cred că era ora 9.30 -10 (n.r. – vineri seara). Am dansat în horă cu ea și după 15-30 de minute maximum eu am ieșit afară să iau aer. Aud pe un coleg că strigă ‘Andreea, Andreea’. Când am coborât pe scări am văzut că o un coleg îi acorda primul ajutor. Ea trăgea aer, dar nu putea să respire, nu avea aer.

Peste 10 minute a venit Ambulanța. Am ajutat-o să o urce pe targă și se vedea că este într-o stare gravă. Eu i-am pus degetul la nas și nu avea respirație. Medicii făceau tot posibilul să fie bine, colegii plângeau, eu eram foarte stresat, nu știu să reacționez în astfel de situații”, a declarat Oleg Spînu, pentru Pro TV Chişinău.

El a povestit în continuare cum s-au derulat lucrurile, după . În ceea ce-l priveşte pe artistul Igor Cuciuc, care a venit într-un suflet de la spectacolul pe care îl avea, acesta a sosit tocmai când medicii declarau decesul fiicei sale.

“Am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut cum o resuscitau cu electricitate din asta (n.r. – cardioversie electrică), medicii chiar făceau tot posibilul. Am văzut că îi puneau și ceva în gât. Cea de-a doua ambulanță a venit, au stat cam 30 de minute după care medicii au ieșit și au întrebat care sunt părinții.

Mama ei a ajuns cu 5 minute mai târziu de când am urcat-o în ambulanță. Ea era foarte liniștită, probabil se ruga să fie totul bine. Domnul Igor a venit după ce i s-a spus mamei că a decedat. Mama Andreei era în lacrimi și tatăl ei a ajuns și a rostit: ‘Cum așa să-mi pierd fata?’. M-a înghimpat la inimă această frază”, a mai mărturisit Oleg Spînu.

Cauza preliminară a decesului Andreei Cuciuc este un stop cardiac, dar o concluzie oficială a medicilor ar urma să fie făcută publică în trei săptămâni.

Potrivit tatălui fetei, Igor Cuciuc, fiica sa ar fi avut probleme cu inima, iar în urmă cu cinci ani a suferit o intervenţie chirurgicală. “Andreea a mai avut probleme de sănătate. Cu 5 ani în urmă a avut viciu cardiac. A fost operată la Chișinău”, spunea artistul.