Tragedia de la Matei Balș scoate la lumină declarații cutremurătoare ale supraviețuitorilor și martorilor acesteia. Pacientul care a sunat la 112 a povestit că a fost nevoit să sară pe geam, după ce a anunțat autoritățile, iar una dintre asistente a spus că a văzut fumul ieșind pe geam.

Incendiul de la Pavilionul 5 al instituției s-a soldat cu cinci decese. Totdată, potrivit datelor furnizate de Ministerul Sănătății, 102 pacienți au fost transferați, 53 dintre aceștia la alte spitale, iar restul în alte clădiri ale unității.

Mărturii cutremurătoare din „infernul” de la Matei Balș: „Am dat telefon la pompieri și am sărit pe geam”

Coșmarul pe care l-a văzut ochii lui l-a îndemnat unul din pacienți, chiar cel care a sunat la 112, să sară pe geam. Omul povestește că fumul din încăpere era de necontrolat și, împins de frică, îndemna pompierii să acționeze.

„Au făcut explozie niște tuburi de oxigen… Dacă îl atingi cu grăsime face explozie. Ăla trebuie pus în cameră separată. Eu eram în salonul 66, la parter, dar noroc că nu am fost așa aproape. Eu am dat telefon la pompieri și am sărit pe balcon, pentru că era fum acolo ca la balamuc. Era fum cât cuprinde, cât 10 locomotive cu abur!”, a povestit pacientul.

„Și pompierii s-au mișcat încet, am și țipat la ei, bagă furtunul! Se uitau la furtunul ăla. Bagă măi, vino cu un stingător, ce stai să te uiți? Eu am sărit pe geam, pe balcon! Acum sunt bine, mulțumesc!”, a adăugat acesta, potrivit Antena 3.

Și una dintre asistente a povestit că fumul se putea vedea ieșind pe geam: „am ieșit din salonul de Covid-19 după ce schimbasem scutecul unui vârstnic, ne-am dus pe hol, am vrut să intrăm în altă parte și, când am întors capul, din pavilionul 63 am văzut că iese fum”, a relatat femeia, potrivit sursei citate anterior.

Și aparținătorii pacienților au venit cu declarații. Fiica unei femei internate a povestit că a introdus o aerotermă în salonul mamei ei, pentru că era frig.

„Am rugat personalul medical să îi duc o aerotermă. I-am dus o aerotermă săptămâna trecută, miercuri. Era frig”. Afirmația a fost contrazisă chiar de primarul general al Capitalei, care a susținut că temperatura din saloane era una bună.

Și oamenii care locuiesc în apropiere au mărturisit că zgomotul i-a speriat. Aceștia au precizat că s-a auzit o bubuitură serioasă, dar și că parterul clădirii era învăluit în fum.

