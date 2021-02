Mărturii din dimineața tragediei de la Matei Balș. Polițistul-pacient: ”Treziți-vă, că mor oameni în salon”

La nici două săptămâni de la tragedia care a avut loc la Institutul Matei Balș din Capitală, continuă să vine mărturii din acea dimineață de coșmar. Un polițist care atunci era pacient, descrie momentele terifiante trăite în unitatea medicală.

Pe 29 ianuarie, inspectorul Alexandru Lupescu se afla pe finalul tratamentului pentru infecția cu Covid-19 și urma să fie externat. Înainte de a pleca acasă, acesta a trăit clipe cumplite.

Întrucât starea sa îi permitea, în momentul în care s-a declanșat incendiul, acesta nu a stat nicio clipă pe gânduri și a sărit să-i ajute pe cei care se aflau în pericol.

Noi mărturii din dimineața tragediei de la Matei Balș făcut de un polițist-pacient

Un polițist-pacient la Matei Balș în noaptea incendiului face o serie de dezvăluiri cutremurătoare despre cea mai complicată întâmplare din viața sa, una în care mai mulți colegi de spital au fost pur și simplu arși de vii în unitatea medicală din Capitală.

În ziua tragediei de la spitalul de boli infecțioase din București, alături de echipa medicală de la Matei Balș și de salvatori, în sprijinul pacienților internați cu Covid a sărit și Alexandru Lupescu, de profesie polițist.

Acesta rememorează, într-un interviu pentru Antena 3, clipele dificile din acea zi blestemată de vineri, 29 ianuarie 2021.

”La ora 5 dimineața nu aveam un somn adânc întrucât știam că urma să fiu externat. Nici nu puteam să am un somn foarte liniștit în spital întrucât avem branula la mână. Eram de o săptămână în spital, de pe 22 ianurie, pozitiv COVID.

În dimineața respectivă am auzit din exteriorul pavilionului o persoană care țipa “treziți-vă, că mor oameni în salon”. Ulterior am aflat că era vocea medicului Apostolescu, care a fost de gardă atunci.

M-am trezit, m-am uitat pe geam și l-am văzut pe domnul doctor Apostolescu cum era agitat și țipa, ca să ne trezească. Eram la etaj, deasupra salonului de unde a ieșit fumul. N-am observat nimic la momentul respectiv, fum sau miros.

Am închis geamul, l-am trezit pe colegul meu de cameră. Era a doua seară în care stămea fără oxigen întrucât starea mea de sănătate se îmbunătățise. Cealaltă persoană era conectată la oxigen”, spune inspectorul Lupescu.

Polițistul salvator: ”Era un fum toxic, negru, se simțea mirosul de cauciuc ars”

Inspectorul Lupescu continuă să-amintească de acea dimineață neagră și descrie momentul în care a ieșit pe holul spitalului Matei Balș.

”Am ieșit în holul de la etaj și am văzut cum deja fumul urcase pe casa scării. Era un fum toxic, negru, se simțea mirosul de cauciuc ars. Un pacient mi-a spus să vorbesc cu asistentele să ne dea măști ca să putem să ieșim. Asistentele nu puteau să iasă pentru că fumul trecuse de ușa lor.

Am trecut prin fum, am mers la asistente. Erau două asistente și un asistent, am deschis ușa terasa care dă în hol și am văzut că au venit pompierii”, a povestit polițistul.

În aceeași intervenție, întrebat dacă a văzut vreo aerotermă în unitatea medicală din Capitală care a luat foc, Alexandru Lupescu a dat un răspuns negativ. Mai mult, acesta spune că a avut un confort personal bun din punct de vedere termic în salon.