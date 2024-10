Mărturii din infernul din Valencia: după inundațiile catastrofale, au fost raportate jafuri din magazine. Român în Spania: ”Pare sfârșitul lumii”

E haos în Valencia, după inundațiile catastrofale. Rafturile magazinelor s-au golit şi apa este la mare căutare. Mai multe cazuri de furturi din magazine au fost înregistrate în ultimele zile.

Situaţie dezastruoasă în magazinele din Valencia

Situația în din 29 octombrie pare scăpată de sub control. Speriați, localnicii au început să-și facă provizii, golind rafturile magazinelor. Deși numărul forțelor de ordine, polițiștilor și salvatorilor a fost mărit, unele persoane profită de situație, furând din magazinele micilor afaceriști. Principalii suspecți sunt migranții.

Haosul a cuprins zona Valencia, după inundațiile care au lăsat în urmă 95 de morți și sute de dispăruți, inclusiv 22 de români. De teama unui nou val de inundații, așteptat la sfârșitul acestei săptămâni, tot în regiunea Valenciei, oamenii au golit rafturile magazinelor.

Cel mai căutat produs este apa îmbuteliată, care se vinde în unele magazine în limita a cinci baxuri de persoană. Locuitorii zonelor afectate se tem că magazinele își vor epuiza stocurile și că, din cauza drumurilor distruse, aprovizionarea acestora nu va mai fi posibilă.

”Trăim un film de groază”

FANATIK a luat legătura cu un român stabilit în Spania de 22 de ani. Bărbatul ne-a descris situaţia prin care trec cei care locuiesc în zonele afectate. Acesta locuieşte în Alzira, şi ea zonă afectată de inundaţii.

În momentul în care dezastrul a început să se destăinuie, concetăţeanul se afla în Zaragoza, acolo unde a fost şi nevoit să înnopteze. Având în vedere situaţia din Spania, românul a fost sfătuit de vecini să se aprovizioneze din Zaragoza, deoarece în zona în care locuieşte el magazinele sunt goale.

”Prietenii și vecinii mi-au spus să îmi cumpăr mâncare din Zaragoza că acolo e închis tot, iar ieri mi-au zis să nu vin. Dar nici nu pot sta în Zaragoza știind ce e acolo. Cumva ajung eu şi văd cum o fi. Măcar e zi și e altceva decât noaptea.

400 km nu sunt mulți, că autostrăzile sunt ok, dar nu știu la Valencia cum e. Cum o să trec nu știu, o să văd. Frică nu îmi este pentru că am 22 ani de Spania, aici am prieteni și viața mea. Ne ajutăm toți între noi, ne avertizăm ce să facem, ce nu. Azi dimineață lumea merge la muncă, cine poate. Sunt spitale ce funcționează și lumea trebuie să se miște fiecare unde poate, dar trăim un film de groază”, a declara românul în exclusivitate, pentru FANATIK.

Oameni filmați ieșind din magazine cu marfa furată

Imaginile încărcate de internauți pe rețelele de socializare surprind spaima localnicilor pentru perioada ce va urma. Într-un supermarket din Valencia, rafturile de mezeluri, brânzeturi și carne sunt fără produse, la fel și standurile de legume și fructe, unde au rămas doar cutii goale.

În același timp, există persoane care profită de haosul creat de inundații. Presupuși migranți stabiliți în au fost filmați în timp ce ieșeau din magazinele de cartier cu brațele pline de marfă. Aceștia fură produsele rămase intacte pe rafturile micilor afaceriști, magazinele fiind accesibile din cauza ușilor distruse de ape.

Într-o postare pe X, Jorge Perales Nieto, directorul publicației spaniole “El Municipio”, afirmă jurnalistul. El susține că persoanele care apar în imagini intrând fraudulos într-un magazin de cartier și ieșind de acolo cu diverse produse, ar fi, de fapt, migranți.

Blocaj în transporturi, după ce 60 de drumuri au fost afectate de furtuna DANA

Locuitorii neafectați direct de inundații se tem de o posibilă criză alimentară cauzată de blocajele din transporturi. Inundațiile au distrus complet infrastructura în unele zone: drumurile au devenit nesigure, podurile s-au prăbușit, iar porțiuni mari de drum sunt blocate de mâl, copaci rupți și mașini târâte de ape.

Peste 60 de drumuri sunt afectate de furtuna DANA, iar cele mai mari complicații sunt în provinciile Valencia, Castellon, Cuenca, Cadiz, Malaga, Granada, Zaragoza și Teruel. Cum multe drumuri sunt impracticabile, iar legăturile între provincii nu mai există, transportul regional a fost paralizat, lăsând întreaga zonă în stare de sinistru.

”Pe 30.10.2024 autostrada A7 s-a rupt în două. Cu o oră înainte am trecut pe acolo spre muncă. Așa ceva e de necrezut. Pare sfârșitul lumii pe aceste străzi și când te gândești că în mașini sunt copii cu părinți, morți toți.

Eu nu pot merge acasă că totul e blocat. Să văd mâine dacă pot merge pentru că vecinii mi-au zis că e piscină prin casele lor, deci și la mine. Eu am apucat să merg la muncă și, dacă s-a rupt autostrada A7, nu mai am pe unde mă întoarce acasă.

Se circulă prin devieri, prin sate și se fac câte 3 ore doar 50 km. Să văd cum ajung acasă. Eu normal am plecat din Valencia cu câteva ore înainte de a începe, fără să știu că se vor rupe autostrăzile și nu o să mă pot întoarce în aceiași zi”, a mai spus bărbatul.

”A rămas doar dezastrul”

După catastrofa de acum câteva zile, lucrurile încep să îşi revină cât de cât. În urma inundaţiilor a rămas doar dezastrul, zeci de morţi şi persoane dispărute. Deşi apele par să se fi liniştit, localnicii se tem de un nou val dezastruos ce se anunţă pentru finalul săptămânii.

”Acum apa nu mai e nicăieri, dar a rămas dezastrul. Ieri a fost soare, nu a mai plouat. Văd că acum în Zaragoza plouă tare. Că eu aici sunt acum. Din ce văd la televizor mii de militari și civili sunt implicați 24 din 24. Sunt elicoptere peste tot, se caută persoane dispărute. Ieri erau 93 morți din care peste 10 copii. Cu siguranță erau și români pentru că sunt foarte mulți români în zona asta.

Prieteni spanioli, da (n.r. dacă are cunoştinţe date dispărute). Erau în camion exact pe unde era dezastrul azi. Centrul Valenciei nu e afectat decât de apă. Norocul cel mare e că Valencia are canalul Turia care a fost gol zeci de ani, era iarbă mereu pe canal. E special făcut în caz de inundații, să colecteze apa, iar acum e plin. Dacă nu era acest canal de colectare, era de 10 ori mai mult prăpăd”, a încheiat românul.