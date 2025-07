Mărturii emoționante făcute de fiica pilotului mort în accidentul din Orăștie: ”Am simțit că mă prăbușesc”. Ultima discuție purtată cu tatăl său

Andrada, fiica pilotului Sorin Bochiș, decedat marți în tragedia aviatică din Orăștie, face mărturii emoționante despre momentul în care a primit vestea cumplită. Când vorbise ultima dată cu tatăl ei.

”În sufletul meu știam că e el”. Mărturii sfâșietoare făcute de Andrada, fiica pilotului decedat în accidentul din Orăștie

Un accident aviatic tragic s-a petrecut în urmă cu o zi în județul Hunedoara. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit lângă un Aqua Park din municipiul Orăștie. Pilotul aeronavei a decedat.

Ulterior s-a aflat și identitatea victimei. . În urmă cu șapte ani, acesta a mai trecut printr-un accident teribil. Atunci, șansa i-a surâs.

Fiica lui Sorin Bochiș, Andrada, a avut miercuri o primă reacție după ce și-a pierdut tatăl. Aceasta a povestit, pentru , cum a primit vestea cumplită. Deși oficial nu se știa din start cine este pilotul decedat, tânără mărturisește că ceva în inima ei îi spunea că e vorba de părintele său.

”Am aflat vestea … Eram la birou, ieri şi m-a sunat soţul meu să îmi spună că a văzut pe un grup tipul lui de aeronavă, dar nu ştia dacă este el în conducerea ei şi o pilota şi atunci m-am speriat foarte, foarte tare şi n-am ştiut nici măcar cum să reacţionez.

A fost cumplit să mă gândesc la asta. Am simţit că mă prăbuşesc, m-am aşezat pe un scaun, am băut un pahar cu apă şi am încercat să procesez emoţie, deşi e foarte greu la început.

Da, ştiam că este vorba despre el. Ştiam pentru că ştiam cât de mult iubeşte meseria asta. Ştiam că iubea să zboare cu elevii, iubea să împărtăşească din experinţele sale, din experienţa vastă din aviaţie şi am simţit că este el. Cumva gândul mă împingea să cred că nu este el, dar în sufletul meu ştiam. Primul lucru, am sunat-o pe mama, sprijinul meu cel mai mare”, a povestit Andrada.

Când a vorbit Andrada ultima dată cu tatăl său

Andrada spune că ultima conversaţie cu tatăl său a fost în urmă cu câteva săptămâni. Atunci, aceasta i-a trimis o poză cu soţul ei. ”Am avut o conversaţie foarte scurtă, prin care i-am trimis o poză cu mine şi cu soţul meu şi mi-a răspuns că suntem foarte frumoşi şi că se bucură foarte mult pentru noi.

Soţul meu este în aceeaşi industrie, doar că el este pilot pe linia comercială şi ne-a bucurat foarte mult şi ne bucuram de fiecare dată când vorbeam cu el. Ne spunea tot timpul de elevii săi, de zborurile pe care le are”, spune fata.

Ginerele lui Sorin Bochiș a fost și el extrem de afectat de . ”Soţul meu a fost clar şocat, dar lucrurile acestea, mai ales în domeniul lor se întâmplă destul de des, mai ales aceste accidente aviatice cu avioane ultrauşoare.

El spune că, din experienţa sa, probabil s-a zburat la o altitudine destul de joasă şi nu s-a putut vedea această linie de tiroliană, această frânghie care a blocat roata avionului. A fost pur şi simplu o eroare umană. Nu a preconizat nimeni că s-ar putea întâmpla aşa ceva într-un zbor de agrement”, încheie Andrada.