Mărturii exclusive despre ororile de la ”grădinița groazei” din Craiova. O fostă angajată și părintele unei copile rup tăcerea: „Erau bătuți la masă și le băga mâncare cu forța în gură”

ADVERTISEMENT

Un nou scandal zguduie sistemul educațional din România, de data asta la Craiova, acolo unde o grădiniță privată aflată sub tutela Mitropoliei Olteniei este acuzată că a devenit un adevărat centru de tortură. FANATIK prezintă dezvăluiri cutremurătoare, în exclusivitate, despre ororile care au avut loc în ultimul an și jumătate la Grădinița Sfânta Tatiana. Femeia care a denunțat-o pe educatoare care ar fi bătut copilașii rupe tăcerea!

Ce trăiau zi de zi copiii la ”grădinița groazei” din Craiova

În centrul acuzațiilor se află o educatoare (totodată directoare a grădiniței) pe nume Loredana, absolventă de teologie, despre care foștii angajați și părinți spun că au transformat sala de la grădiniță într-un spațiu de violență și teroare.

ADVERTISEMENT

Declarațiile exclusive oferite de fosta asistentă medicală a grădiniței, Mădălina Dimancea, pentru FANATIK, scoate la iveală scene cu un puternic impact emoțional, motiv pentru care și avertizăm că următoarele informații vă pot afecta.

Femeia care a reclamat-o pe educatoare, dezvăluiri cutremurătoare

Femeia ne povestește că a fost martoră la momente crunte pentru copii și susține că educatoarea nu se purta urât doar cu cei mici, ci și cu ceilalți angajați. Ne vom concentra, pentru început, pe abuzurile pe care le făcea asupra copiilor.

ADVERTISEMENT

„Da, am fost acolo, prezentă, la aproape toate bătăile pe care le aplica ea copiilor. Bătăile aveau loc aproximativ zilnic pe motiv că erau răsfățați copiii, că nu fac cadouri scumpe, că reclamă la ea diverse chestii. Dacă copilul nu a pus o floricică pe foaie la o activitate a doua zi bătea copilul”, își începe mărturisirea femeia, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Întrebată din ce motive era agresivă cu cei mici, răspunsul venit din partea fostei angajate este și mai șocant. Educatoarea se răzbuna pe copii, pentru că unii părinți se întrebau dacă micuții mănâncă sau se interesau în legătură cu felul în care se descurcau la activitățile de la grădiniță.

ADVERTISEMENT

Copiii s-au obișnuit cu palmele primite de la educatoare: „Bătăile începeau de la lucruri minore”

Totodată, asistenta care a lucrat la ”Sfânta Tatiana” ne-a mai spus că micuții erau atât de obișnuiți cu bătăile că nu mai reacționau atunci când femeia îi aplica o palmă peste față. Devenise o obișnuință.

„Bătăile începeau de la lucruri minore, dar era deranjată și ca să se răzbune bătea copiii. Copiii aveau în jur de 2-3 ani, erau la grupa mică anul trecut și aveau undeva cam pe la 2 ani, 2 ani jumate. Părinții veneau și întrebau de ce copiii lor nu au făcut tot ce trebuia la activitate, iar ea le explica și apoi, după ce plecau părinții, bătea copilul pentru că părinții au întrebat-o. La fel, când întrebau de mâncare, ea le băga mâncare cu forța. Erau bătuți la masă și le băga mâncare cu forța în gură. Nu erau bătuți copiii până la leșin.

ADVERTISEMENT

Le dădea cu palmele în cap, peste față. Ei plângeau, iar la un moment dat nici nu mai știau cine le dă cu palma în cap, pentru că ea le dădea pur și simplu și nu mai reacționau. Era ceva normal pentru copii. Avea în jur de 15 copii la clasă. Erau trei grupe: mică, mare, mijlocie și ea era la grupa mică, actuala mijlocie”, sunt confesiunile tulburătoare făcute în exclusivitate pentru FANATIK de asistenta care a reclamat-o pe educatoare.

Asistenta care a reclamat-o îi ținea de multe ori locul

Femeia ne-a mai spus că atunci când educatoarea avea lucruri de rezolva, îi ținea locul și îi trasa tot felul de sarcini, deși jobul ei era cu totul diferit. „Eu sunt asistent medical, iar eu trebuia să stau cu ea la grupă, obligată să stau cu grupa mică, asta mi se specificase de la început în contract, mă rog. Trebuia să stau cu grupa mică, făceam pe educatoarea, da. Am fost și lăsată în două ocazii să fac activitate cu ei. Mi se spunea ce activitate să fac, iar ea pleca. Pleca cu treabă, la facultate, pe la inspectorat și rămâneam eu cu copiii”, ne-a mai relatat Mădălina.

Directoarea le făcea zile fripte și angajaților

Ce a determinat-o pe asistentă să spună abia după un an tot ce se petrecea la grădiniță? La finalul lunii martie, sătulă de teroarea de care avea și ea parte, și-a dat demisia și s-a dus să facă plângere împotriva directoarei despre care spune că își bătea joc de angajați, deranjându-i cu tot felul de povești chiar și în timpul liber.

„Eu mi-am dat demisia într-o zi de vineri, pe 28 martie. Ea mereu avea câte o nelămurire chiar și în weekend-uri, iar la un moment dat am zis că nu mai pot. A creat teroare și între angajați. Totul avea ceva de obiectat, îmi zicea să mușc din angajați, așa se exprima ea. Am zis că e timpul să îmi dau demisia și să o reclam că nu este ok.

În weekend mă întreba de toate, de angajați, dacă au supărat-o pe ea cu nu știu ce. Într-o seară mi-a scris că s-a uitat lumina aprinsă în grădiniță și că ia foc grădinița. Eu a trebuit să mă îmbrac și să mă duc la grădiniță să verific dacă într-adevăr era lumina aprinsă. Lumina nu era aprinsă și ea știa asta, voia să facă mișto de noi. Nu mergea ea personal că are rău de mașină și nu merge cu mașina, doar cu BMW-ul (n. red.: spune cu ironie)”, a completat Mădălina.

Părintele uneia dintre copile, declarații incredibile: „Fetița mea era pusă să se bată cu fata care ceruse să fie lovită de mamă”

În continuare, FANATIK prezintă relatările unuia dintre părinții copilelor puse de educatoare să se bată între ele. Educatoarea avea un comportament de-a dreptul machiavelic. Îi lega pe copii de scaun și îi punea să se agreseze fizic, în puținele momente în care nu îi bătea chiar ea.

„Fetița mea este cea care era pusă să se bată cu fata care ceruse să fie lovită de mamă pentru că nu a mâncat tot. Copilul ne spunea acasă că doamna o lovea, că le dădea în cap, că o lovea colega ei și că, la rândul ei, o lovea și ea. Copiii erau bulversați. Nu mai știau ce se întâmplă acolo.

Este un copil normal, are 3 ani și 9 luni. Ce fire bătăioasă? Este un copil ca toți copiii. Nu are probleme, nu este violent. Dar vă dați seama, când îți spune un adult ce să faci, chiar dacă nu ești așa, ajungi să faci ce spune el, mai ales când o spune într-un mod autoritar, ca și cum ar avea parul deasupra capului. Fata despre care vorbiți era ținută de educatoare, cu mâinile legate la spate, iar pe fetița mea o punea să o bată. După aceea, pentru că acea fetiță era puțin mai mare, îi dădea drumul și îi spunea: ‘Hai, bate-o tu acum, răzbună-te că te-a bătut’”, ne-a povestit părintele uneia dintre micuțele terorizate.

„Totul va rămâne în mintea lor, la câte atrocități s-au întâmplat acolo”

Părintele cu care FANATIK a stat de vorbă a fost întrebat cum a aflat de tot în ideea de a afla ce și cât înțelegea fetița care era victimă a educatoarei.

„Apoi, copiii veneau acasă și spuneau: ‘Uite, tati, m-a bătut T’, iar T spunea: ‘Mami, uite, m-a bătut S’. După care începeau să spună că doamna le-a pus să facă asta, dar noi nu îi credeam. Vă dați seama, cum puteam să ne imaginăm așa ceva? Că i-a pus educatoarea? Ne bufnea râsul, pentru că ni se părea imposibil. Nu concepeam că ar putea fi adevărat.

Credeți-mă, tot ce spunem sunt lucruri susținute de dovezi clare. Doar că sunt dovezi aflate la dosar, la poliție, pe care, în acest moment, nu le putem divulga. Dar vă pot spune cu certitudine că totul este adevărat și există probe în acest sens. Toți părinții am fost citați în dosar, plus actualii și foștii angajați.

În ceea ce mă privește pe mine și copilul meu, am decis să o retrag nu doar din cauza persoanei, ci și a locului. Dacă aș fi continuat să o duc acolo, cu siguranță i-ar fi rămas impregnate acele amintiri. Ideea este să depășească ce s-a întâmplat, să uite cât mai repede. Vă dați seama că, ducând-o în continuare acolo, chiar dacă acea doamnă nu mai este, i-ar fi fost foarte greu să șteargă totul cu buretele. Oricum, nu cred că se va șterge vreodată. Totul va rămâne în mintea lor, la câte atrocități s-au întâmplat acolo. Va trebui să ne ducem copiii la terapie. Mulți dintre ei au început deja”, ne-a mai spus părintele unei fetițe de la grădinița groazei.

O altă mamă care avea copilul la acea grădiniță spune că acum șase ani educatoarea se purta altfel. Între timp, femeia și-a dat demisia

FANATIK a vorbit și cu o mamă care a avut copilul la grupa Loredanei acum șase ani, încercând să aflăm dacă situația nu e cumva mai veche. Potrivit relatării făcute de Daniela, una din mămicile care își duceau copiii la grădinița privată din Craiova, în urmă cu șase ani, educatoarea avea un comportament complet diferit, purtându-se frumos cu copiii. Se pare că, în ultimii aproximativ doi ani, ceva s-a întâmplat cu ea.

„A fost educatoarea copiilor mei acum ceva ani, mai exact acum șase ani, dar atunci nu se comporta așa, din contră. Ea fost și atunci educatoare tot la Grădinița Sfânta Tatiana. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea”, ne-a spus o mamă care avea copilul la grădinița din Craiova.

Mitropolia Olteniei a anunțat că va investiga condițiile în care , deși, în ciuda evidențelor, căci în spațiul public au apărut înregistrări care arată comportamentul violent al femeii, nu s-ar pune problema despre vreo circumstanță atenuantă. Desigur, autoritățile vor lămuri, până la urmă, care este adevărul. Până una alta, educatoarea și-a dat demisia din funcție.