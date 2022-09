Mărturii impresionante la 21 de ani de la atacurile din 11 septembrie. “Cel mai rău lucru a fost să văd cum oamenii săreau din turnuri”

În dimineața zilei de marți, 11 septembrie 2001, 19 teroriști au deturnat patru avioane comerciale programate să circule din nord-estul SUA către California.

21 de ani de la atacurile din 11 septembrie

Atacatorii au prăbușit primele două avioane în turnurile gemene ale World Trade Center din New York City, iar al treilea avion în clădirea Pentagonului din Arlington, Virginia.

ADVERTISEMENT

Al patrulea avion trebuia să lovească o clădire a guvernului federal din Washington, D.C., dar s-a prăbușit pe un câmp în urma unei revolte a pasagerilor.

și, ca urmare a acestira, a fost pornit războiul global împotriva terorismului.

ADVERTISEMENT

Supraviețuitorii au povești impresionante, cutremurătoare și se luptă și acum cu rănile fizice sau psihice suferite în urmă cu peste două decenii.

Mărturiile impresionante ale supraviețuitorilor

Lauren Manning, a suferit arsuri pe mai mult de 80% din suprafaţa corpului. „După orice standard medical, ar fi trebuit să mor”, spunea ea pentru anul trecut la 20 de ani de la atacuri.

ADVERTISEMENT

Lauren tocmai intrase în Turnul de Nord al World Trade Center când primul avion deturnat s-a prăbușit în clădire, trimițând o minge de foc în josul unui puț al ascensorului și în hol.

„S-a auzit un sunet incredibil de puternic, pătrunzător și șuierat și o clipă mai târziu am fost cuprinsă de flăcări”, spune ea. „Durerea era de neconceput, zdrobitoare, pătrunzând din ce în ce mai adânc. Ardeam de vie. Nu există alte cuvinte pentru asta.”

ADVERTISEMENT

„Arsurile au fost extraordinare”, a mai spus ea. „A ars 82,5% (din corpul meu), cea mai mare parte arsuri de gradul trei. Mai mult de 20% au fost de gradul al patrulea sau al cincilea, ceea ce înseamnă că pierzi mușchiul sau osul – așa că mai multe amputări (au fost necesare) la degete de la ambele mâini.”

ADVERTISEMENT

Lauren a petrecut mai mult de șase luni în spital, dar recuperarea ei – care a implicat mai multe operații – a durat aproape 10 ani.

Comisarul de pompieri care a scăpat de prăbușirea Turnului de Nord

Lynn Tierney a ajuns la World Trade Center după ce ambele avioane au lovit Turnurile Gemene.

Comisarul adjunct al departamentului de pompieri din New York trebuia să participe la un interviu de angajare la etajul 68 al Turnului de Nord în acea dimineață, dar planurile ei au fost schimbate drastic de atacurile teroriste.

„A fost o scenă îngrozitoare afară”, spune ea.„Ambele turnuri ardeau… focul înghițea etajele superioare. Dar pe lângă flăcări, cel mai rău lucru a fost că erau oameni care săreau (din turnuri). Am văzut un cuplu sărind cu mâinile împreună. A fost incredibil.

A continuat tot timpul cât am stat în hol. Se auzea. Era un sunet teribil. Nu îmi pot imagina alegerea cu care s-au confruntat. Mă gândeam doar la familiile lor. A fost pur și simplu îngrozitor.”

Lynn ajuta la coordonarea eforturilor de salvare din partea nordică a Turnului de Nord, când deodată Turnul de Sud s-a prăbușit.

„Praful era atât de gros încât aproape că puteai să-l mesteci”, spune ea. „Era nisipos, așa că nu puteai să tragi aer pe nas. Am avut probleme cu respirația. Toți au avut.

Cel mai ciudat lucru pentru mine este că am asta. Nu-mi vine să cred că am scăpat de acolo. Asta e cea mai mare surpriză.”

Românii care au supraviețuit atentatelor

Nicu Benesch se afla la 11 septembrie la etajul 14 al unuia dintre trunuri, unde lucra ca şef al departamentului IT în cadrul companiei Dun & Bradstreet.

Bărbatul și-a povestit experiența pentru revista Unica, la 10 ani de la atacurile teroriste.

“Am simţit două şocuri. A fost ca un cutremur. M-am întors imediat la biroul meu şi am văzut pe fereastră cum cad bucăţi. Mi-am luat colegii şi i-am dus pe scări, spre ieşire.

Am ieşit primul şi, încet, încet, în grupuri de câte 3-4, i-am scos pe toţi.(…) Când m-am întors să-mi iau maşina, am văzut cele mai dure, cele mai profunde imagini care mi-au rămas în minte. Am văzut pe jos bucăţi de carne, erau ca la măcelărie”, relata atunci Benesch, potrivit .

Andrei Floroiu se mutase la New York pe 1 septembrie. , bărbatul se afla în cartierul Queens. Andrei a povestit că a resimţit din plin şocul americanilor după tragedie.

“Mi-a întărit ideea că trebuie să fii sigur că trăieşti şi ziua de azi, că nu ştii niciodată cum va fi mâine sau dacă va fi”, a declarat Floroiu.

Și Saviana Stănescu era de puțină vreme la New York, unde ajunsese pe 23 august pentru un master la o Universitate de lângă World Trade Center.

Atunci când a auzit că primul avion lovise turnul tocmai ieşea de la metrou. Saviana a văzut oamenii cum se aruncau în gol.

“Era o situaţie înspăimântătoare, mai ales pentru mine, care nu aveam familie (acolo) şi m-am trezit singură în nebunia aia. Era un fel de paralizie combinată cu spaimă”, și-a amintit ea.