Mărturii șocante ale miliardarului Rinat Ahmetov: „Am fost la cinci secunde de moarte!”. Mircea Lucescu nu ar mai fi ajuns niciodată la Șahtior

ADVERTISEMENT

Rinat Ahmetov (59 de ani) este cel mai bogat om din Ucraina și poate cel mai influent om de afaceri din estul Europei. Patronul lui Șahtior Donețk nu se trage dintr-o familie bogată, însă i-a iubit pe „mineri” de mic, în ciuda faptului că nu-și permitea să cumpere bilete pentru a-i vedea pe viu. La 30 de ani, el a devenit președintele clubului după ce predecesorul său a fost asasinat. Ahmetov a fost la doar câteva secunde să fie ucis, alături de Akhat Bragin.

Rinat Ahmetov a pornit de jos! Promisiunea făcută pentru mama lui înainte să devină miliardar

În copilărie, Rinat Ahmetov era un puști care iubea Șahtior Donețk din tot sufletul și care își dorea să devină fotbalist pentru echipa sa favorită. Familia sa nu era una înstărită, însă într-o zi în care s-a îmbolnăvit i-a promis mamei sale că va deveni sportiv și va câștiga atât de mulți bani încât nu vor mai încăpea în poșetă.

ADVERTISEMENT

Nu a ajuns niciodată fotbalist, însă a reușit să fie cel mai important om pentru clubul pe care l-a iubit încă din copilărie, dar și cel mai bogat om din Ucraina: „Când eram copii, ne jucam toată ziua. Chiuleam de la ore sau întârziam foarte mult. Am crescut în Donețk, chiar în spatele aeroportului. Era visul meu să merg la stadion și să îi susțin pe Șahtior, dar nu am avut niciodată bani de bilete. Uneori ne urcam pe un morman de pietre aflat în afara stadionului pentru a vedea meciurile. Acasă aveam un televizor foarte vechi, iar calitatea imaginii era slabă.

Visam să devin fotbalist. Odată eram bolnav și mama mea m-a dus la spital. Avea o poșetă foarte mare, dar niciodată nu avea bani în ea. I-am promis că atunci când voi crește mă voi face fotbalist și voi câștiga o mulțime de bani. Cu timpul, am strâns banii, dar nu am mai găsit niciodată acea poșetă. Nu am putut să devin fotbalist, dar m-am implicat în alte modalități. Dacă-mi iei fotbalul, ar fi ca și cum mi-ai scoate inima din piept fără anestezie”, a declarat Rinat Ahmetov pentru

ADVERTISEMENT

Patronul lui Șahtior Donețk, la un pas să fie asasinat înainte să preia echipa. Cum a evitat tragedia

și Șahtior Donețk. Reputatul antrenor a câștigat o sumedenie de trofee alături de „mineri” și a transformat echipa într-o adevărată putere europeană,

ADVERTISEMENT

Miliardarul ucrainean a fost la un pas de moarte la 30 de ani, chiar înainte să preia clubul, iar toate aceste performanțe ale lui Lucescu au fost la doar 5 secunde distanță să nu se fi întâmplat niciodată. Rinat Ahmetov era foarte bun prieten cu Akhat Bragin, președintele clubului de la acea vreme. El a fost asasinat chiar la stadionul echipei, în urma detonării unei bombe, după ce mafia din Donețk mai încercase să-l lichideze și cu un an în urmă. Actualul patron al lui Șahtior, care putea fi victimă colaterală, povestește cum fostul său bun prieten s-a grăbit să ajungă mai repede la stadion, lucru ce a făcut ca el să nu fie afectat de explozie.

ADVERTISEMENT

„A fost tragic (n.r. – asasinatul lui Bragin), îmi era prieten foarte apropiat. Mergeam amândoi la meci, iar pentru că eram într-o întârziere de cinci minute s-a dat jos din mașină înainte și a luat-o la fugă spre arenă. Eu l-am urmat, însă nu l-am putut ajunge. Am fost la cinci secunde în urma exploziei, la cinci secunde de moarte. Ar fi făcut lucruri frumoase la Șahtior dacă ar fi rămas în viață.

După moartea sa, Șahtior a fost abandonat. Echipa nu avea stadion, condiții de antrenament și nici măcar un antrenor. Jucătorii câștigau bani de semințe, 200 sau 300 de dolari pe lună. Clubul era în permanență pe pierdere. Mai multe persoane, inclusiv soția domnului Bragin mi-au cerut să preiau clubul. Aveam doar 30 de ani și nu eram sigur dacă voi reuși în afaceri sau dacă voi avea succes cu Șahtior. Am devenit președinte în octombrie 1996 și am declarat că obiectivul nostru este campionatul. Toți m-au numit nebun. Dynamo Kiev, cu Shevchenko și Rebrov, erau o echipă de top la acea vreme și era foarte greu să te lupți cu ei. Oamenii mă ironizau, dar nu o mai fac acum”, a mai spus Ahmetov.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Rinat Ahmetov despre colaborarea cu Mircea Lucescu în The Guardian

Rinat Ahmetov a militat pentru aducerea unui antrenor străin la echipă, chiar dacă lumea nu a fost de acord la început. Mircea Lucescu s-a dovedit a fi o alegere inspirată, iar Șahtior a câștigat 22 de trofee alături de „Il Luce”, inclusiv în competiții intercontinentale.

„Prima dată când am adus un antrenor străin, Nevio Scala, oamenii mă întrebau de ce nu sunt patriot. Pentru mine, patriot nu înseamnă să fii născut sau crescut în Ucraina, ci să lucrezi în beneficiul Ucrainei. Scala ne-a ajutat să câștigăm primul titlu în 2002. Nu îi era frică de Lobanovskyi, așa cum le era celorlalți antrenori ucraineni. Șapte ani mai târziu, cu Mircea Lucescu, am câștigat Cupa UEFA și am fost extraordinar de mândru.

Alături de Lucescu am împărtășit durere, dar și bucurii. Când am câștigat, am plâns de bucurie, iar când am pierdut, am plâns de tristețe. Am câștigat 22 de trofee cu el în 12 ani. Mentalitățile și gusturile noastre au coincis în foarte multe aspecte. Am dorit ca echipa să joace un fotbal orientat spre ofesnivă. Am apreciat foarte mult ceea ce făcuse în Turcia. Mi-am ascultat inima din nou, ne-am întâlnit, am avut încredere unul în celălalt și în cele din urmă am obținut rezultate foarte bune. A fost un om foarte inteligent. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a declarat Rinat Ahmetov despre relația cu Mircea Lucescu.