Mărturii terifiante din infern! Fotbalistul ivorian joacă în România și a spus totul în fața camerelor: „Am dormit pe stradă! Nu aveam ce mânca!”

Mulți fotbaliști străini vin în România nu doar pentru a face performanță în sportul-rege, ci și pentru a duce o viață mai bună și mai ușoară. Însă acesta nu este și cazul unui tânăr jucător originar de Coasta de Fildeș, care a dezvăluit clubului său prin ce chinuri a trebuit să treacă pentru a reuși să intre în atenția unei formații din liga a treia, .

Povestea demnă de film a fotbalistului ivorian de doar 20 de ani care a fost nevoit să îndure condiții cumplite: “Am dormit chiar și pe stradă. Nu aveam ce mânca!”

Un caz emoționant din ligile inferioare ale fotbalului românesc a fost publicat în finalul anului 2024, cel al unui jucător ivorian pe nume Aboubacar Campaore.

În vârstă de numai 20 de ani și născut în Coasta de Fildeș, o țară care a dat lumii renumiți fotbaliști precum Didier Drogba sau Gervinho, tânărul african și-a spus toată povestea vieții în fața camerelor de luat vederi, pentru clubul care activează în prezent, Dunărea Giurgiu.

Înainte de a ajunge la formația din liga a treia a României, , Aboubacar a recunoscut că drumul său spre performanță a fost unul presărat cu obstacole majore, cum ar fi lipsa hranei sau chiar a unui adăpost.

Cum a putut ajunge într-o asemenea situație? Puștiul a fost victima unei păcăleli de cea mai joasă speță a unor impresari din țara sa natală. Astfel, după numeroase “navete” între continentul european și cel african, Aboubacar și-a găsit în cele din urmă liniștea la Giurgiu.

“Numele meu este Campaore Aboubacar, sunt ivorian. Sunt născut pe 14 noiembrie 2004, în Coasta de Fildeș. Eu am venit în România pentru a susține câteva probe.

Am fost trimis din Coasta de Fildeș de către antrenorul de acolo, dar când am ajuns tot ce mi-au promis înainte nu s-a respectat. S-a renunțat la noi și a trebuit să mă descurc singur, pe cont propriu. Iar mai târziu am avut multe probleme.

Am dormit chiar și pe stradă. Nu aveam nici măcar ce să mănânc. Am dormit pe stradă cel puțin două zile într-un frig groaznic, nu aveam ce mânca… Apoi am întâlnit pe cineva care m-a adus la probe“, a dezvăluit printre altele Aboubacar Campaore, într-un interviu acordat celor de la Dunărea Giurgiu.

“Fotbalul înseamnă toată viața mea! Vreau să joc cât mai sus”

Pentru Aboubacar Campaore cea mai mare dragoste este cea față de fotbal, sportul său preferat. Puștiul ivorian, de altfel și un om credincios, își propune să ajungă la cel mai înalt nivel, după toate momentele în care a fost greu încercat.

“[…] Destul de des nu aveam ce mânca, iar când am venit la prima echipă, aveam mulți colegi de cameră, dar au plecat. Unul dintre ei, Hadi, mi-a oferit două perechi de ghete. Cu ele jucam.

Când i-am întâlnit pe băieți, de multe ori au contribuit cu bani pentru a avea ce se mănânc. Antrenorul nostru este o persoană care mi-a fost alături la greu, pe care îl consider ca un tată, mi-a oferit de multe ori mâncare și alimente. Președintele avea și el grijă de mine, pentru că vedea că sunt doar un copil.

Ei bine, nu este ușor să te miști, e greu să joci fotbal când ai stomacul gol, așa că în unele momente veneam fără a mânca, dar îmi doream să fac fotbal pentru că iubesc fotbalul și îmi doresc să ajung un jucător mare.

Fotbalul înseamnă toată viața mea. Îmi doresc foarte mult să fiu la cel mai înalt nivel, vreau să joc cât mai sus, este visul meu”, a mai spus Aboubacar, poreclit de colegi ‘Bouba’.

În prezent, nou-înființata echipă a orașului Giurgiu, Dunărea, se clasează pe poziția a 6-a din Seria 4 a ligii a treia, la 5 puncte diferență de primul loc care duce în faza play-off-ului, ocupat de CS Dinamo București.