Mărturii tulburătoare din Iran de la un fost fotbalist din SuperLiga: „N-am mâncat și n-am dormit de 3 zile”. Exclusiv

Stefan Ashkovski, fotbalistul macedonean trecut și prin SuperLiga României, pe la echipe precum Sepsi OSK și FC Botoșani, se afla în Iran în momentul în care a început conflictul cu Statele Unite ale Americii și Israel. El se transferase de curând la echipa Mes Rafsanjan, din Iran, însă a fost nevoit să plece din cauza conflictului din țară.

Mărturii incredibile din Iran făcute de fostul jucător de la FC Botoșani și Sepsi OSK

Stefan Ashkovski este un internațional macedonean în vârstă de 34 de ani, care de-a lungul carierei sale a jucat la două echipe din România. Este vorba despre FC Botoșani și Sepsi OSK. În nordul Moldovei el a ajuns în 2019 și a stat doi ani la formația patronată Valeriu Iftime, în timp ce pentru covăsneni a jucat timp de un sezon, între 2021 și 2022.

Prima parte a acestui sezon el și-a petrecut-o în Serbia, pentru Radnicki Nis, însă în această iarnă a fost transferat în campionatul din Iran, la echipa Mes Rafsanjan. FANATIK l-a contactat iar fotbalistul a oferit mărturii șocante:

„Sunt bine, dar nu pot să vorbesc acum. Trec granița în Turcia, sunt prea stresat. Doar vreau să găsesc un hotel. N-am dormit și n-am mâncat de 3 zile. Sunt în drum spre Istanbul și apoi acasă în Macedonia. Nu știu încă ce se va întâmpla legat de contractul meu. Nu mai pot vorbi”, a declarat Ashkovski, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mai multe personalități importante din fotbalul românesc se aflau în Dubai în momentul bombardamentelor iraniene

După ce SUA și-a îndeplinit o parte din misiune și l-a ucis pe liderul suprem, Ali Khamenei, Iranul a răspuns atacând bazele militare ale Statelor Unite ale Americii aflate în apropiere, iar una dintre ele se află în Dubai.

„În Dubai nu mai știe nimeni nimic. Lucrurile sunt scăpate de sub control. (n.r. Dacă rachetele iraniene au lovit Dubai Marina) Da. Și ieri, și azi. Au lovit Burj Al Arab, au lovit aeroportul din Dubai. Burj Al Arab e în flăcări mai mult de jumătate. E o nebunie, a înnebunit lumea! Opriți-vă, bă! Cum vreți pace dacă voi bombardați în continuare? Ăia ce să facă? Să-i omori? Ripostează și ei unde apucă. Iar distanța dintre Dubai și Iran este de 150 de kilometri. Israelul se pregătește de 30 de ani de luptă, au sisteme de apărare. Ăștia nu au nimic (n.r. cei din Emirate). Că îi apără americanii. Unde sunt americanii să ne apere?”, a declarat Gigi Nețoiu la FANATIK SUPERLIGA.

„Neluțu e fericit și să sperăm că vine acasă săptămâna viitoare. Nu avea cu ce să vină acum, el e în Dubai. Chiar am vorbit cu el și nu știa ce să facă. Toate zborurile au fost anulate. Era puțin speriat din cauza situației, sigur. Bine, el cum stă de peste un an în Africa, nu cred că e foarte fricos. Încearcă să vină acasă”, a spus și Iuliu Mureșan despre Neluțu Varga, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.