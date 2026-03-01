Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mărturii teribile din Dubai: „Dezastru total! Dacă nu se oprește acum, avem al Treilea Război Mondial. Toți îi înjură pe americani!”. Exclusiv

Continuă să vină mărturii de groază din Dubai. Gigi Nețoiu trăiește momente grele în Emirate și spune că situația este scăpată de sub control. Totul poate duce la al Treilea Război Mondial dacă se continuă așa, spune el.
Adrian Baciu
01.03.2026 | 13:09
Marturii teribile din Dubai Dezastru total Daca nu se opreste acum avem al Treilea Razboi Mondial Toti ii injura pe americani Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Nețoiu face mărturii uluitoare din Dubai după bombardamentele iranienilor. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Omul de afaceri Gigi Nețoiu este și el blocat în Dubai, alături de mai mulți conaționali. Cel mai populat oraș din Emiratele Arabe Unite și capitala Emiratului Dubai au fost țintele bombardamentelor Iranului. Conaționalul nostru se teme de ce este mai rău dacă atacurile nu se opresc cât mai curând. „Putem avea al Treilea Război Mondial”, afirmă Nețoiu.

Gigi Nețoiu face mărturii uluitoare din Dubai: „Dezastru total! Dacă nu se oprește acum, avem al Treilea Război Mondial!”

În ultimele 24 de ore, Dubai și alte zone din Emiratele Arabe Unite au fost lovite de atacuri cu rachete și drone lansate de Iran. Vorbim de o ripostă la atacurile masive americano-israeliene asupra Iranului. Operațiunea a dus la moartea liderului suprem iranian, Ayatollahul Ali Khamenei.

ADVERTISEMENT

Printre sutele de români blocați în Dubai se află și Gigi Nețoiu. Acesta a intrat duminică la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit coșmarul care se derulează în prezent în acest oraș de „lux” al Orientului. Omul de afaceri spune că situația este scăpată de sub control. În opinia sa, dacă SUA și Israel nu opresc atacul asupra Iranului, asta va înseamna al Treilea Război Mondial.

„Un dezastru total. Situația este scăpată de sub control. Singura variantă să se oprească această nebunie: americanii și Israelul să nu mai bombardeze Iranul. Și ăștia (n.r. iranienii) s-au înarmat. Cu China, cu Rusia, cu Turcia.

ADVERTISEMENT
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO....
Digi24.ro
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat

Au armamente care se cunosc, care nu se cunosc. Va fi o nenorocire. A început al Treilea Război Mondial dacă nu se opresc acum. Cine mai controlează după aceea. Americanii pleacă. Sunt la mii de kilometri. Noi ce facem aici?”, a spus Nețoiu.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură! Iran e gata să ia o decizie fără precedent, iar Irak...
Digisport.ro
Ce lovitură! Iran e gata să ia o decizie fără precedent, iar Irak ”stă la pândă”

Gigi Nețoiu: „Dubaiul era cel mai sigur oraș din lume. A devenit acum cel mai nesigur. Toată lumea îi înjură pe americani”

Deocamdată, situația legată de aprovizionarea populației din Dubai cu alimente și apă nu este una problematică, spune Gigi Nețoiu. Pe de altă parte, nesiguranța primează în metropola din Orient. Dubai a devenit, dintr-un oraș sigur, unul în care toți se tem pentru viața lor din cauza bombardamentelor.

Lumea este speriată. Nu se mai gândește nimeni la mâncare, apă. Doar a început. Sunt magazine la fiecare 50 de metri. E doar a doua zi. Acum iar atacă Iranul. Răspunsul va fi pe măsură. Cele mai vulnerabile sunt țările de aici. Cine a construit Dubaiul? Americanii și israelienii. 

ADVERTISEMENT

Acum vor și ei să creeze panică și să vadă lumea întreagă. Dacă Dubaiul era cel mai sigur oraș din lume.. acum l-au făcut să fie cel mai nesigur. Sunt 7 baze militare aici (n.r. americanii). Greșeala lor, după părerea mea, au spus că susțin demersurile Americii”, spune omul de afaceri.

Gigi Nețoiu afirmă că lumea este și furioasă. „Inamicul” public numărul 1 este acum SUA. „Nimeni nu a dormit. Toată lumea în mașini și în subsol. (n.r. toată lumea îi înjură pe americani?) Da, păi pe cine? Toți spun: opriți războiul! Opriți războiul! Numai ei pot. Ei și Israelul. Dacă au oprit războiul, ăia (n.r. iranienii) își plâng martirii și.. asa e religia lor”, spune românul blocat în Emirate.

Nețoiu spune că atacurile Iranului asupra Dubaiului s-au soldat și cu victime: morți și răniți. „Da, sunt și victime. Până acum sunt raportați 6 morți și vreo 80 de răniți”.

Mărturii teribile din Dubai: „Dezastru total! Dacă nu se oprește acum, avem al Treilea Război Mondial. Toți îi înjură pe americani!”. Exclusiv

„Nu l-am văzut pe Gigi Becali să se retragă când nu a primit...
Fanatik
„Nu l-am văzut pe Gigi Becali să se retragă când nu a primit Craiova penalty la Botoșani”. Mesaj ironic din Oltenia pentru patronul FCSB
Iuliu Mureșan a comentat declarațiile lui Marius Avram și Adrian Porumboiu, dar și...
Fanatik
Iuliu Mureșan a comentat declarațiile lui Marius Avram și Adrian Porumboiu, dar și amenințarea lui Gigi Becali. „Nici de glumă nu e bună. E total fals!”. Exclusiv
Daniel Pancu, prima reacție după ce a calificat CFR Cluj în play-off: „Jucătorii...
Fanatik
Daniel Pancu, prima reacție după ce a calificat CFR Cluj în play-off: „Jucătorii sunt niște lei, orgoliu, mândrie. CFR e club mare, era doar puțin prăfuit”. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Discursul lui Valentin Ceaușescu a schimbat pentru totdeauna fotbalul românesc: 'Stăteam și ne...
iamsport.ro
Discursul lui Valentin Ceaușescu a schimbat pentru totdeauna fotbalul românesc: 'Stăteam și ne bufnea râsul. Cum să spui asta?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!