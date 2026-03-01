Mărturii teribile din Dubai: „Dezastru total! Dacă nu se oprește acum, avem al Treilea Război Mondial. Toți îi înjură pe americani!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri Gigi Nețoiu este și el blocat în Dubai, alături de mai mulți conaționali. Cel mai populat oraș din Emiratele Arabe Unite și capitala Emiratului Dubai au fost țintele bombardamentelor Iranului. Conaționalul nostru se teme de ce este mai rău dacă atacurile nu se opresc cât mai curând. „Putem avea al Treilea Război Mondial”, afirmă Nețoiu.

Gigi Nețoiu face mărturii uluitoare din Dubai: „Dezastru total! Dacă nu se oprește acum, avem al Treilea Război Mondial!”

În ultimele 24 de ore, Dubai și alte zone din Emiratele Arabe Unite au fost lovite de atacuri cu rachete și drone lansate de Iran. Vorbim de o ripostă la atacurile masive americano-israeliene asupra Iranului. Operațiunea a dus la moartea liderului suprem iranian, Ayatollahul Ali Khamenei.

. Acesta a intrat duminică la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit coșmarul care se derulează în prezent în acest oraș de „lux” al Orientului. Omul de afaceri spune că situația este scăpată de sub control. În opinia sa, dacă SUA și Israel nu opresc atacul asupra Iranului, asta va înseamna al Treilea Război Mondial.

„Un dezastru total. Situația este scăpată de sub control. Singura variantă să se oprească această nebunie: americanii și Israelul să nu mai bombardeze Iranul. Și ăștia (n.r. iranienii) s-au înarmat. Cu China, cu Rusia, cu Turcia.

Au armamente care se cunosc, care nu se cunosc. Va fi o nenorocire. A început al Treilea Război Mondial dacă nu se opresc acum. Cine mai controlează după aceea. Americanii pleacă. Sunt la mii de kilometri. Noi ce facem aici?”, a spus Nețoiu.

Gigi Nețoiu: „Dubaiul era cel mai sigur oraș din lume. A devenit acum cel mai nesigur. Toată lumea îi înjură pe americani”

Deocamdată, situația legată de aprovizionarea populației din Dubai cu alimente și apă nu este una problematică, spune Gigi Nețoiu. Pe de altă parte, . Dubai a devenit, dintr-un oraș sigur, unul în care toți se tem pentru viața lor din cauza bombardamentelor.

„Lumea este speriată. Nu se mai gândește nimeni la mâncare, apă. Doar a început. Sunt magazine la fiecare 50 de metri. E doar a doua zi. Acum iar atacă Iranul. Răspunsul va fi pe măsură. Cele mai vulnerabile sunt țările de aici. Cine a construit Dubaiul? Americanii și israelienii.

Acum vor și ei să creeze panică și să vadă lumea întreagă. Dacă Dubaiul era cel mai sigur oraș din lume.. acum l-au făcut să fie cel mai nesigur. Sunt 7 baze militare aici (n.r. americanii). Greșeala lor, după părerea mea, au spus că susțin demersurile Americii”, spune omul de afaceri.

Gigi Nețoiu afirmă că lumea este și furioasă. „Inamicul” public numărul 1 este acum SUA. „Nimeni nu a dormit. Toată lumea în mașini și în subsol. (n.r. toată lumea îi înjură pe americani?) Da, păi pe cine? Toți spun: opriți războiul! Opriți războiul! Numai ei pot. Ei și Israelul. Dacă au oprit războiul, ăia (n.r. iranienii) își plâng martirii și.. asa e religia lor”, spune românul blocat în Emirate.

Nețoiu spune că atacurile Iranului asupra Dubaiului s-au soldat și cu victime: morți și răniți. „Da, sunt și victime. Până acum sunt raportați 6 morți și vreo 80 de răniți”.