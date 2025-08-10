News

Mărturiile cutremurătoare ale bărbatului care a înfruntat moartea în Himalaya. S-a hrănit 9 zile cu insecte și a îndurat chinuri cumplite

Un bărbat de 44 de ani a fost dat dispărut în timpul unei drumeții în Himalaya. Cum a reușit să supraviețuiască fără hrană și fără apă în „iadul alb”.
Claudia Şoiogea
10.08.2025 | 14:30
Marturiile cutremuratoare ale barbatului care a infruntat moartea in Himalaya Sa hranit 9 zile cu insecte si a indurat chinuri cumplite
Povestea bărbatului care a supraviețuit 9 zile în Himalaya mâncând insecte. Sursa foto: GoFundMe, Pixabay

O aventură în Himalaya a fost la un pas de a avea un final tragic pentru un bărbat de 44 de ani. Drumețul s-a rătăcit de grupul său, așa că familia s-a văzută nevoită să îl dea dispărut. Cum a reușit acesta să supraviețuiască în „iadul alb”.

Un bărbat a dus o luptă între viață și moarte în Himalaya

Un bărbat de 44 de ani a dus o adevărată luptă de supraviețuire în Himalaya. Ceea ce părea a fi o drumeție plină de adrenalină s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru el. Povestea sa pare mai degrabă scenariul unui film!

O drumeție în Himalaya poate fi visul oricărui aventurier. Lanțul muntos atrage în fiecare an mii de turiști dornici să admire peisajele spectaculoase. Traseele montane din Himalaya oferă experiențe unice, însă multe dintre ele pot deveni periculoase în lipsa unei pregătiri adecvate.

A aflat asta pe pielea lui Samuel Vengrinovich, un bărbat originar din Bay Area. Acesta a decis să meargă în drumeție în Himalaya, fără să știe că întreaga experiență va avea un final mai puțin plăcut. Deși a plecat la drum alături de un grup de aventurieri, a decis ca la un moment dat să exploreze totul pe cont propriu.

Fără telefon și fără rucsac, Samuel s-a rătăcit de grup

Separat de grup, Samuel Vengrinovich s-a rătăcit. Înainte de a dispărea, acesta și-a lăsat toate lucrurile la un loc de campare, semn că intenționa să revină. Din nefericire, s-a accidentat după ce s-a desprins de grup și nu a mai putut să îi ajungă din urmă pe ceilalți. Ultima dată bărbatul a fost văzut la poalele Himalayei, în apropierea orașului Dharamsala.

Cea care a povestit întregul coșmar prin care a trecut Samuel a fost chiar sora lui, Natasha Vengrinovich. Femeia a declarat pentru KNTV că fratele ei a plecat fără rucsac și fără telefonul mobil de la locul de campare. Samuel s-a îndreptat spre o zonă din apropiere, cu zăpadă, care era considerată o porțiune periculoasă a traseului.

„Ne-a scris că pleacă într-o drumeție. Atunci, noi am început să vorbim despre o reuniune de familie luna viitoare.”, a declarat sora lui Samuel.

Natasha a mai povestit că pe drum, Samuel s-a mai întâlnit cu alți drumeți, însă a preferat să urce singur spre o zonă cu ceață. Din acel moment, nimeni nu a mai știut nimic de el. Disperată, familia a creat o pagină specială, GoFundMe, pentru a sprijini eforturile de căutare.

Căutările au durat 9 zile, iar pe măsură ce timpul se scurgea, speranțele familiei de a-l găsi erau din ce în ce mai mici. Totuși, se pare că un miracol a făcut ca Samuel Vengrinovich să fie găsit în viață după 9 zile petrecute în „iadul alb”.

Echipele de căutare au reușit să îl salveze pe drumețul de 44 de ani

Natasha, sora lui, a povestit pentru The Jerusalem Post că Samuel a mers mai bine de o săptămână cu brațul rupt în Himalaya. Pentru a supraviețui, acesta a mâncat insecte și a îndurat chinuri groaznice. Totuși, instinctul de supraviețuire l-a îndemnat să urmeze cursul râului pentru a ajunge în satul de la poalele muntelui, Dharamsala.

„S-a hrănit cu insecte pentru a supraviețui și a urmărit cursul râului pentru a ajunge în satul Dharamsala. Să spui că e un miracol este o subestimare.”, a mai declarat Natasha.

După ce a fost recuperat de salvatori, drumețul de 44 de ani a fost dus la spital. Acolo, bărbatul a ajuns pe mâna celor mai buni medici, care i-au oferit îngrijirile necesare pentru a se recupera cât mai repede.

Deși a scăpat cu viață din „iadul alb”, problemele pentru familia lui Samuel nu s-au încheiat odată cu salvarea lui. Potrivit Natashei, costurile de spitalizare, precum și cele aferente tratamentului au depășit cu mult bugetul familiei. Echipele de salvare trebuie plătite pentru efortul depus, așa că familia drumețului se bazează pe generozitatea oamenilor.

Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
