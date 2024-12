Mărturiile cutremurătoare ale unor români, după aterizarea forțată în Austria: “Am reuşit să deschid uşa de avarie, să trag şi pasagerii”

Românii ce se aflau la bordul avionului care au povestit clipele de coșmar prin care au trecut în momentul în care cabina pasagerilor s-a umplut de fum.

“Am reuşit să deschid uşa de avarie, să trag şi pasagerii”

Avionul Swiss Airlines a decolat luni, la ora 16:35, de pe Aeroportul Otopeni cu destinaţia Zurich, iar la bord se aflau 74 de pasageri, majoritatea români.

Printre ei era și Ion Cîrlan, fost pilot, și soția acestuia, care mergeau la fiica lor în Elveția pentru a petrece Crăciunul. Bărbatul povestește că aeronava a decolat cu o oră mai târziu, însă problemele au început să apară, după o oră de zbor.

“După o oră de zbor, s-a simţit un zgomot puternic. Eram la 12 mii de metri şi cu o viteză de vreo 850 km/h. Şi cu fum intens în cabina pasagerilor. Comandantul ne-a informat că are o problemă şi vom ateriza la Graz”, a declarat Ion Cîrlan, pentru .

Fostul pilot a subliniat că stătea chiar în mijlocul aeronavei, în dreptul ieșirii de urgență, iar în momentul în care unul dintre însoțitorii de zbor a leșinat din cauza fumului pe care l-a inhalat, a luat inițiativa de a-i salva pe ceilalți pasageri.

”Fumul a persistat în cabina de pasageri, iar unui steward i s-a făcut rău. Am reuşit cu soţia să deschid uşa de avarie şi am ieşit pe plan.

După ce am ieşit pe plan, am reuşit să trag şi pasagerii ca să-i orientez către tobogan. Am coborât ultimul din tot avionul”, a mai spus fostul pilot.

”Ar fi luat foc avionul”

Bărbatul care are zeci de ani de experiență în aviație a avut numai cuvinte de laudă la adresa comandatului aeronavei, despre care spune că a reușit să gestioneze foarte bine situația și să evite o tragedie.

“Ei (n.r. piloţii) au menţinut presiunea normală în cabină ca să nu cadă măştile (n.r. de oxigen). Dacă ar fi căzut masca, ar fi fost un foc deschis pe undeva, ar fi luat foc avionul”, a transmis acesta.

Alți călători povestesc că în momentul în care fumul a invadat toată cabina pasagerilor, însă pilotul s-a descurcat de minune și i-a dus pe toți în siguranță la sol.

“Mirosul de fum a fost primul semn. Ne-am panicat pentru că ne-am zis: ‘Ok, acest lucru nu trebuia să se întâmple. Ce se întâmplă?’ Sunt foarte fericit datorită pilotului, sunt sigur că a fost fum şi în cabina lui, s-a descurcat şi ne-a adus la sol”, a transmis acesta.