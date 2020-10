Mărturiile româncei dispărută în Italia! Elena spune că a fost răpită, sechestrată și bătută

GROSSETO, RITROVATA ELENA NEMTEANU

+++ELENA NEMTEANU È STATA RITROVATA+++La notizia del ritrovamento di Elena Miruna Nemteanu, la studentessa grossetana scomparsa il 7 agosto scorso, è arrivata nella serata di ieri, lunedì 5 ottobre.Dopo due mesi l’incubo è finito: tra le 19 e le 20 gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dal sostituto procuratore Salvatore Ferraro, hanno compiuto un blitz in un’abitazione non distante dal centro storico, e l'hanno liberata e accompagnata all'ospedale Misericordia di Grosseto per accertamenti, Elena sta bene e ha trascorso la notte al fianco di mamma Mihaela.Oggi la Questura dovrebbe fornire altri dettagli sulle indagini e sull’operazione compiuta ieri sera.Le prime parole di mamma Mihaela: “sì, l’ho ritrovata. Sta bene. Era qui a Grosseto”. L’attività di indagine ha visto protagonisti la squadra mobile, la polizia postale e la scientifica di Firenze. Elena non era da sola. Con lei altre persone, le cui eventuali responsabilità sulla scomparsa saranno ora vagliate dalla magistratura.L'avvocato Alessandro Risaliti, che era stato incaricato dalla famiglia di presentare una denuncia di rapimento alla Procura, sentito al telefono, ha confermato poco fa la notizia in questi termini.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Geplaatst door Tv9 Telemaremma op Dinsdag 6 oktober 2020