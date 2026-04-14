Mărturiile tulburătoare ale părinților românilor arestați după ce au omorât un bărbat în Italia. „Suntem devastați. Vom plăti studiile copilului care și-a văzut tatăl murind”

ADVERTISEMENT

O viaţă sfârşită brusc şi violent, cel puţin cinci familii distruse de durere şi o întreagă comunitate în stare de şoc. Acesta este rezultatul unei certe care a escaladat în violenţă sâmbătă noapte, pe străzile oraşului toscan Massa. Mai mulţi tineri l-au bătut până la moarte pe un italian de 47 de ani, iar printre cei arestaţi se află şi doi români, cu vârste de 19 şi 23 de ani.

Gabriel Căruţaşu spune că fiul său nu e violent şi că probabil s-a apărat

Părinţii celor doi tineri, Alexandru Ionuţ Miron (23 ani) şi Edurdo Alin Căruţaşu (19 ani), nu găsesc încă o explicaţie la faptul că familiile lor au ajuns în centrul unei crime care scandalizează Italia. În timp ce fac naveta între birourile carabinierilor şi cele ale avocaţilor, aceştia se mai opresc să le mai dea ziariştilor câteva declaraţii. „Suntem devastați. Eu sunt devastat, soția mea este devastată. Ne cerem scuze familiei victimei pentru ce s-a întâmplat”, spune Gabriel, tatăl lui Alin Căruţaşu.

ADVERTISEMENT

Gabriel Căruţaşu este un om al cărui ton este în același timp calm și disperat. Un om care nu-și găsește pacea, remarcă reporterul Corriere della Serra, Simone Innocenti.

„Trebuie să se fi întâmplat ceva acolo, ei spun că s-au apărat. Pot spune că nu l-am învățat pe fiul meu să fie violent, Alin nu este violent”, încearcă el să explice. Se opreşte apoi şi îşi dă seama că, mai importantă decât apărarea copilului său este compasiunea pentru familia celui ucis: „Gândurile mele se îndreaptă către familia acelui om, către copilul său, care a fost acolo”. Într-adevăr, fiul în vârstă de 12 ani al lui Giacomo Buongiorno (47 ani), a fost de faţă când tătăl său a fost pus la pământ şi bătut cu pumnii şi cu picioarele, până şi-a dat ultima suflare.

ADVERTISEMENT

Mamei lui Alin i s-a făcut rău când a aflat că fiul ei e arestat

Răvăşit de cele petrecută, Gabriel tot repetă că vrea să înţeleagă . „Este atât de absurd, este atât de teribil. Vreau să înțeleg. Suntem muncitori. Suntem devastați și ne gândim la acel băiat de 12 ani care și-a văzut tatăl murind”, a mai spus el.

ADVERTISEMENT

Gabriel Căruţaşu speră ca, în timp, să poată să-şi ceară personal scuze familiei victimei. „Voi face tot posibilul să ajut acest copil de 12 ani. Dacă familia lui va dori, o voi face. Sunt pregătit să-i plătesc toate studiile”, este angajamentul pe care şi l-a luat el. În timp ce făcea aceste declaraţii, Gabriel se pregătea să le lase carabinierilor un pachet pentru fiul său aflat în arest şi le-a mai spus, încurcat, reporterilor: „I-am dus haine la închisoare. Nici nu mai știu ce să fac… Soției mele i s-a făcut și rău”.

ADVERTISEMENT

Tatăl lui Ionuţ: „L-am învățat mereu să nu intre în bucluc, să stea departe de anumite cercuri”

În apropiere se află şi Nicu, tatăl lui Alexandru Ionut, arestat pentru aceleași acuzații aduse prietenului său , agravat de motive banale. „Nu știu ce să cred, cum s-a putut ajunge la așa ceva. L-am învățat mereu să nu intre în bucluc, să stea departe de anumite cercuri. Nu e un tip rău, muncește, nu știu ce i-a trecut prin minte… Poate și-a văzut prietenul lovit și și-a pierdut controlul.

Dar nu ar fi trebuit să facă asta, nu l-am învățat aşa, violența nu rezolvă nimic. Acum, că familia aceea este distrusă, vreau să înțeleg ce s-a întâmplat. Ne cerem scuze, suntem frânți. Acum nu este momentul, dar într-o zi sper să întâlnesc acea familie și să le pot cere scuze”, a spus şi Nicu Miron.

ADVERTISEMENT

Pentru ce au fost arestaţi cei doi români, filmul tragediei de la Massa

Tragedia de la Msssa s-a întâmplat sâmbătă spre duminică, după miezul nopții, când un grup de aproximativ zece tineri, unii dintre ei vizibil beți, au mers în Piazza Palma și au început să arunce cu sticle și pahare în vitrina unui magazin. Cumnatul victimei le-a cerut să se oprească, moment în care se pare că banda de tineri i-a atacat. Giacomo Bongiorni a intervenit pentru a-și apăra cumnatul și, în timpul atacului, a fost pus la pământ, s-a lovit la cap și ulterior a intrat în stop cardiac.

Cumnatul victimei a fost externat luni dimineaţă, de la Spitalul Noa, din Massa, ia analgezice pentru calmarea durerilor, dar durerea din inimă este mai greu de suportat. „Erau zece. Le-am spus să nu mai arunce şi să spargă sticle, deoarece unii copii s-ar putea răni. Într-o clipă s-au năpustit asupra noastră şi au început să dea cu pumnii şi picioarele”, i-a spus el mamei sale, Anna.

„Ne-au lovit încontinuu ca să ne omoare. Am reușit să mă ridic, profitând de constituția mea robustă. Din păcate, Giacomo a rămas la pământ și nu am reușit să-l protejez și să-l salvez”, mai afirmă el cu regret.