Mărturisirile ultimei persoane care a vorbit cu primarul Eugen Safta înainte să moară: ”A venit salvarea fără defibrilator, fără oxigen, un fel de dric”

Anișoara Stănculescu, candidatul PMP la Primăria Craiovei, a dezvăluit că a fost printre ultimele persoane care a vorbit cu primarul decedat Eugen Safta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bărbatul a murit cu zile, crede Stănculescu, în condițiile în care ambulanța a ajuns foarte târziu și nu era dotată corespunzător pentru un asemenea caz.

Candidatul PMP la Primăria Craiovei a mărturisit că a solicitat un elicopter pentru a-l salva pe bărbat, însă prefectura i-a transmis că elicopterul nu zboară noaptea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu cine a vorbit primarul Eugen Safta înainte să moară

Așadar, primarul Eugen Safta, din comuna Sadova, județul Dolj, putea fi salvat dacă ar fi trăit în oraș, însă „la țară” șansele ca un om să scape după un infarct scad considerabil.

„Ieri la ora 22,51 am vorbit cu Eugen și l-am felicitat ca e Primar. La 00.17 m-a sunat Luci să-mi spună ca Eugen Safta a făcut infarct. Nu puteam să înțeleg cum într-o oră s-a învalmășit moartea în viata lui Eugen, când pe telefon mi-a întrat un apel de la Eugen Primar, așa cum îl am eu salvat..Am răsuflat ușurată crezând că și-a revenit.Dar era Alin Șelaru, omul de incredere și prietenul lui. Mă implora să trimit salvare.

ADVERTISEMENT

Am sunat la 112,la prefect,am cerut elicopter să-l salvam pe Primar. Dar, a venit salvarea de la Bechet care nu are defibrilator, nu are oxigen…e un fel de dric . Elicopterul nu zboară noaptea, pentru ca asta e dotarea noastră. Concluzia e că dacă faci infarct în Craiova ai șanse să supraviețuiești.Dar dacă i se întâmplă asta unui om din judet e condamnat la moarte până ajunge salvarea din Craiova.

Eugen Safta a murit cu zile! El care a ajutat atâția oameni. Pe el Sistemul de Sanatate Românesc L-a Învins! Eugen,Vei fi Primarul pe care Dumnezeu îl va așeza de-a dreapta Sa! Multumim pentru tot, Primare!”, a scris femeia pe Facebook.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eugen Safta, primarul comunei Sadova, din județul Dolj, a murit la câteva ore după ce câștigase un nou mandat de primar, din partea PMP.

Bărbatul a început să se simtă rău la câteva ore după închiderea urnelor, astfel că familia a chemat ambulanța. Medicii au încercat manevrele specifice de resuscitare, însă la ora 2:00 a fost pronunțat decesul. Cauza morții e cel mai probabil un infarct.

ADVERTISEMENT