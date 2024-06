„Mărul otrăvit” din vestiarul Belgiei. Starurile „diavolilor” stau pe un butoi cu pulbere. Episodul 11

Naționala României s-a calificat din nou la un Campionat European după o pauză de opt ani și va juca la această ediție în Grupa E, din care mai fac parte Belgia, Ucraina și Slovacia. Selecționata belgiană e principala favorită, iar „

„Hai la Euro!", episodul 11. Naționala Belgiei valorează peste jumătate de miliard de euro

„Hai la Euro!”, serialul premium realizat de FANATIK în colaborare cu STALINSKAYA continuă cu episodul 11, în care moderatorul Horia Ivanovici și invitatul permanent Andrei Vochin vor analiza „la sânge” naționala Belgiei. E cel mai puternic adversar pe care România îl va întâlni în grupe la Campionatul European, iar fiorii te apucă doar când auzi numele fotbaliștilor selecționați de Domenico Tedesco sau cotele lor de piață…

„Am ajuns la episodul cu numărul 11 din serialul «Hai la Euro!». Și continuăm analiza adversarilor noștri. În episodul trecut am vorbit despre ucraineni, iar prietenul Andrei Vochin mi-a împlântat o mică săbiuță, când a spus că Ucraina e cam la nivelul Belgiei. Iar atunci m-am gândit, ok, și noi ce facem? Mi-a rămas asta a lui Andrei, care zice că Ucraina e cam pe-acolo, cu Belgia. Hai să vedem atunci unde e Belgia, dacă Ucraina e cam pe-acolo”, a făcut „deschiderea” Horia Ivanovici.

„E mai sus decât Ucraina, valoarea lotului e de 540 milioane de euro. La ucraineni era 355, iar la noi în jur de 90 de milioane. Sunt oameni de peste jumătate de miliard de euro, oameni pe care îi cunoaște toată lumea, pe care îi vedem sâmbătă de sâmbătă, weekend de weekend, miercuri de miercuri.

Am luat doar vârfurile, ca să nu ne demoralizăm de tot. Curios, locul unu pe Transfermarkt e Doku de la Manchester City, care valorează 65 de milioane, urmat de De Bruyne, tot de la City cu 60 de milioane și de Openda de la Leipzig, pe care îl vedem în Bundesliga și în cupele europene foarte des, cu 60 de milioane.

Urmează Bakayoko de la Eindhoven cu 40 de milioane și Trossard de la Arsenal, cu 38 de milioane. Lukaku, pentru că are o vârstă, a ajuns la 30 de milioane. De Ketelaere de la Atalanta, proaspăt câștigător de Europa League, e cotat tot la 30 de milioane și completând cu toți ceilalți băieți se ajunge undeva la peste jumătate de miliard de euro valoarea acestui lot”, sunt veștile mai puțin plăcute pe care ni le oferă specialistul Andrei Vochin, care va bifa în Germania al doilea său turneu final de Campionat European din postura de oficial al FRF.

„Contele” Doku, pregătit să-i facă viața grea lui Andrei Rațiu

Deși conduce în mod surprinzător topul celor mai valoroși jucători belgieni, după cotele de pe Transfermarkt, Jeremy Doku este un jucător de mare clasă, ale cărui excelente calități fizice și tehnice nu trebuie să le pună nimeni la îndoială. Și le-a demonstrat cu vârf și îndesat în Premier League și Champions League, iar pe Andrei Rațiu, care-i va fi adversar direct, îl așteaptă 90 de minute de „foc”.

„Apropos de Doku… Eu sunt mare fan «Star Wars» și acolo e un personaj, contele Doku. Și mereu îmi spun, când îl văd că joacă la City, că «intră contele Doku». Mereu mă întreb pe cine mai taie cu sabia lui laser. Și l-am văzut cu adevărat în returul cu Real Madrid. A jucat Grealish pe partea stîngă, a jucat binișor, dar nu strălucit. Și l-a băgat pe Doku… Doamne, ce a putut să-i facă actualei câștigătoare de Champions League… Ce a putut să facă Doku cu ei… De la el pleacă și golul egalizator. Un jucător cu trei clase peste Grealish.

Și mă gândeam, Doamne, Rațiule, ce-o să fie cu tine când o să intre Doku? Deci i-a distrus, i-a debalansat, le-a distrus tot flancul drept lui Real Madrid. Orice acțiune era periculoasă. A aruncat cel puțin opt mingi în careul de șase metri al lui Real Madrid, ceea ce e imens. Și mă gândeam, Doamne, ce-o să fie cu Rațiu al nostru? Doku are o mare calitate, fizic stă formidabil”, a identificat Horia Ivanovici de unde ar putea apărea principalul pericol pentru poarta „tricolorilor”.

„Nu-i mai bun ca Vinicius, iar Rațiu s-a descurcat foarte bine contra lui Vinicius și a fost lăudat, așa că eu sper că se va decurca. Eu am discutat cu Chipciu despre Doku, l-a prins la Anderlecht când avea vreo 15 ani. A zis că un asemenea tupeu n-a putut să vadă… La 15 ani a intrat în vestiar și a început să vorbească la fel ca un jucător matur, n-avea nicio treabă, avea o personalitate extraordinară. Îi sfida pe ăia, se ducea la antrenament și le dădea mingea printre picioare… Avea o înzestrare naturală timpurie și asta l-a ajutat să crească și mai repede. Un tupeu în el ceva de neimaginat, care se vede imediat în joc.

Cum ai zis tu că Grealish i-a fezandat trei sferturi din meci pe Real, după care a venit Doku odihnit de pe bancă și i-a luat… Belgienii mai au și alții pe aici, că nu știi cine te fezandează… Te fezandează Doku și intră Trossard și te ia la mână proaspăt, sau intră De Ketelaere, Bakayoko ori Openda…

Ăsta este un mare avantaj, dar se poate transforma și într-un dezavantaj dacă nu știi să îl gestionezi bine. Și vestiarul Belgiei are niște probleme care au ieșit un pic la suprafață”, completează Andrei Vochin analiza jucătorilor belgieni.

Vestiarul Belgiei, măcinat de scandaluri. „Lukaku e mărul otrăvit!”

„Multe fitile pe acolo, care oricând pot să explodeze”, evidențiază și Horia Ivanovici problemele care există în vestiarul „diavolilor”, probleme care au dat naștere la multe conflicte între jucători de-a lungul timpului.

„De asta cred că nici nu și-au atins maximul de performanță. Sunt scindați, au o problemă de unire. Asta a fost întotdeauna principala lor problemă, pentru că sunt valoni și flamanzi, vorbesc două limbi diferite. Dacă te uiți la imn, nu o să-i vezi pe toți cântând imnul. Adică sunt niște chestiuni dincolo de vedete.

Dar au un antrenor foarte bun din punctul meu de vedere. Domenico Tedesco, foarte tânăr, 38 de ani, un antrenor care câteodată este lovit de genialitate. Dar eu tot sper ca ăștia care sunt loviți de genialitate la vârste tinere să mai facă și niște greșeli, din dorința de a inventa tot timpul. Deocamdată trebuie să gestioneze un vestiar greu. Și am văzut că prima măsură pe care a luat-o a fost să îl lase pe Curtois acasă, cu care deja avusese un incident pentru că i-a dat banderola de căpitan lui Lukaku”, sunt amănuntele de culise oferite de actualul consilier al lui Răzvan Burleanu.

„Lukaku e permanent un măr otrăvit, un guraliv tot timpul. Și un nemulțumit. De Bruyne, un nemulțumit permanent. Cum să facem să băgăm o râcă înaintea meciului?”, caută moderatorul o soluție ca să-i destabilizeze pe „diavolii roșii”.

„Păi vorbim cu soția lui Witsel, că e româncă. Fiindcă de la soții a plecat conflictul dintre Curtois și De Bruyne. Mi-e teamă însă că soția lui Witsel nu e de aceeași calitate cu cea care i-a despărțit pe Curtois cu De Bruyne”, răspunde Andrei Vochin cu zâmbetul pe buze.

Proiectul SF prin care Federația belgiană pregătește schimbul de generații

„Dar spune-mi totuși întreg lotul Belgiei…”, e curios Horia Ivanovici să afle și ce alte nume mari ne vor sta în cale pe 22 iunie la Köln, în cel de-al doilea meci al Grupei E.

„Deci dacă nu e Curtois, va fi Casteels de la Wolfsburg pentru postul de portar, Kaminski de la Luton Town sau Sels de la Nottingham Forest. Pe urmă vin Castagne de la Fulham, De Cuyper de la Brugge, Debast de la Anderlecht, Faes de la Leicester, Meunier de la Trabzonspor, Vertonghen de la Anderlecht, Theate de la Rennes și Witsel de la Atletico.

Witsel care revine la echipa națională…. Se lăsase de doi ani, dar a făcut un sezon foarte bun la Atletico Madrid…. Bine, el a cam fost prin toate revistele noastre pe aici, prin România. Dincolo de faptul că e bun jucător de fotbal, se știe că este căsătorit cu o româncă, Raffaella Szabo, cu care are trei copii și a venit de foarte multe ori prin concedii prin România. Deci pe linia de fund e foarte subțire…”, e prezentarea pe care Vochin o face jucătorilor lui Domenico Tedesco.

„Spuneai că te-ai dus la Federația belgiană… A fost un schimb de experiență sau despre ce a fost vorba?”, îl provoacă moderatorul pe invitatul său permanent să dezvăluie cum au reușit belgienii să redevină o forță în fotbalul mondial.

„Da, am fost într-o delegație acolo, nu era Tedesco antrenor… Era fostul tehnician, Roberto Martinez. E un soi de SF ce fac ei la Federație în ceea ce privește monitorizarea jucătorilor. Ce sisteme de monitorizare au… Cu un click îi vezi toată evoluția lui din urmă cu zece ani, de când a apărut la loturile naționale și așa mai departe. Și am avut multe de învățat și unele lucruri am început să le urmăm”, rememorează Andrei Vochin „experiența” belgiană.

„Organizare galactică la Federația belgiană… Culmea, și ei dau senzația de balcanici, de musulmani, lasă senzația că au anumite tare ale celor care au venit și locuiesc aici, adică lene și dezorganizare. Dar iată că la Federație nu e așa, este SF ce ai văzut”, remarcă Ivanovici diferențele uriașe dintre cum stau lucrurile la Federația belgiană față de ce se întâmplă zilnic în țară.

„La nivel administrativ este ceva uluitor. Am început să luăm și noi cât putem de acolo pe anumite segmente, dar am detectat și problemele lor, care sunt reale și s-au văzut în aceste conflicte între ei…

Acum au însă un proiect al lor, se numește «Future», demarat prin 2018, după ce au luat locul 3 mondial. Au arătat lista aia de jucători și erau niște nume atunci care nu apăruseră încă în prim plan. O am însă în cap și am văzut că au apărut Doku și alți jucători de genul ăsta care erau pe lista belgienilor și vor înlocui generația asta cu Vertonghen, cu Alderweireld, cu Lukaku.

Una peste alta, e o generație tânără a naționalei belgiene, cu un antrenor Tedesco foarte bun. El a fost la Leipzig, iar în momentul în care ești prins în proiectul RedBull înseamnă că ai ceva special în tine. A fost și jucător bun de fotbal, este un antrenor bun… Deci practic Belgia este cea mai bună echipă națională pe care o avem adversară, e cap de serie numărul unu. Dar acolo unde sunt multe vedete e posibil să fie și ceva probleme și sper să aibă probleme la acest turneu final”, continuă Andrei Vochin să ne ofere tot felul de informații de primă mână despre cel mai periculos adversar pe care naționala lui Edi Iordănescu o va întâlni în Grupele Euro 2024.

De Bruyne, omul cheie din angrenajul gândit de antrenorul Domenico Tedesco

„Deci Belgia cel mai greu adversar din grupă, nu doar după Transfermarkt”, apasă Horia Ivanovici încă o dată pe această informație, iar Andrei Vochin nu are cum să nu-i dea dreptate: „E clar cel mai greu adversar, dar la acești adversari eu tot timpul voi avea în cap imaginea meciurilor noastre cu Elveția”.

„Belgia e net peste Elveția. Dar și cu un antrenor mult peste domnul Murat. «Murătură», cum îi zic eu”, intervine moderatorul, care nu e de acord cu comparația dintre cele două naționale. „Păi și la Murat erau niște conflicte mari în vestiar mari… Și nu știu dacă trebuie să facem noi ceva, că la vedetele astea își fac ele singure…”, răspunde Andrei Vochin, invitatul special al serialului premium „Hai la Euro!”, realizat de FANATIK împreună cu STALINSKAYA.

„Poate nu bat Slovacia în primul meci… Acum este excepțional un egal cu Belgia sau nu mai avem mentalitatea asta?”, vrea să afle Ivanovici de la oficialul FRF cum ar trebui să ne facem calculele calificării din grupe.

„Pentru noi, nu e bine ca Belgia să nu bată Slovacia. Eu cred că e foarte important cel puțin un egal al nostru în primul meci. La niciun turneu final la care am fost, niciodată n-am putut să ne calificăm dacă am pierdut primul meci. Dar de multe ori când n-am pierdut primul meci, fie că am făcut egal, fie că am câștigat, ne-am dus mai departe”, e profeția lui Vochin despre cum ar trebuie să decurgă lucrurile pentru „tricolori”..

„În ce sistem joacă belgienii? Și care omul-cheie? Probabil vor avea și fani foarte mulți”, continuă moderatorul cu tirul întrebărilor, vrând să știe totul, de la A la Z, despre naționala „diavolilor roșii”.

„Joacă într-un 4-3-3. După părerea mea, De Bruyne e omul cheie, clar. Se joacă și la Köln, e foarte aproape de granița belgiană… Dar puteau să fie și la Bruxelles, că dacă nouă ne acceptau cei de la UEFA cererea de bilete pentru meciul ăsta, eram mai mulți ca ei și acolo. Noi am avut în jur de 10.000 de bilete alocate pentru fiecare dintre meciuri și nu a fost meci în care cererea să fie sub 44-45.000 de bilete, deci de 4-5 ori mai mult”, continuă Andrei Vochin seria dezvăluirilor .

„Dar belgienii sunt chiar foarte aproape. Și ăsta poate să fie un mic avantaj, dar asta e, ne ducem la luptă. Însă la ei e presiune, pentru că tot nu confirmă. La ei chiar e presiunea rezultatului. La noi nu ar trebui să mai fie nicio presiune, să fie doar presiunea jocului de calitate. La ei însă e presiune, pentru că la fiecare turneu final vorbeau de finală, de semifinală și după aceea știi foarte bine că era o dezamăgire”, e concluzia lui Horia Ivanovici despre naționala Belgiei.

„Dar cu Tedesco n-au pierdut niciun meci. Au 12 meciuri, 8 victorii și 4 remize. Spun însă că odată și odată trebuie să aibă și o înfrângere. Și asta va fi pe 22 iunie, la Köln, seara, începând cu orele 22:00”, încheie Andrei Vochin extrem de optimist episodul 11 al serialului „Hai la Euro!”.

