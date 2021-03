Mary de la „Puterea Dragostei” a speriat-o pe mama iubitului ei, Robert Urucu, după ce a anunțat că cei doi s-au despărțit. Totul a avut loc în cadrul unui vlog postat pe canalul de YouTube al fostului concurent.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marinela Mavrodin, așa cum o cheamă în realitate, a sunat-o pe „soacra” ei și i-a dat vestea în lacrimi, pe motiv că Robert vorbește cu altă fată și că a găsit câteva mesaje conpromițătoare în telefonul lui.

Din fericire, totul a fost o farsă foarte bine pusă la punct și le-a ieșit foarte bine, mai ales pentru că tânăra a izbucnit în plâns, ca și cum totul ar fi fost real.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mary de la Puterea Dragostei a făcut anunțul trist. Ce se întâmplă cu ea și Robert: „Ne-am despărțit”

Mary de la „Puterea Dragostei” și partenerul ei, Robert, au pregătit o farsă de zile mari pentru mama fostului concurent al show-ului matrimonial. Blondina a sunat-o și a anunțat-o că ea și fiul ei nu mai formează un cuplu, încercând să nu izbucnească în râs.

Femeia a „mușcat momeala” și chiar a crezut că despărțirea este cât se poate de reală, declarându-se îngrijorată pentru situația celor doi tineri. Mary a ajunțat-o că a decis să pună punct relației cu Robert din cauza unor mesaje cu o altă fată pe care le-a găsit în telefonul lui.

ADVERTISEMENT

„Eu și Robert ne-am despărțit. Azi stăteam în pat cu el, editam un vlog și aveam nevoie de ceva de pe telefonul lui. I-am spus să îmi dea telefonul și nu a vrut, deși înainte nu se ascundea niciodată cu chestiile astea.

Și după normal că am intrat în panică și i-am luat telefonul din mână și după când am intrat am văzut că avea o conversație cu o fată. Fata asta i-a trimis niște poze mai sexy cu ea și el era foarte entuziasmat și îi trimite inimioare, pupici”, a explicat Marinela, încercând din greu să nu izbucnească în râs.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Mary, m-ai luat prea repede. Poate este doar o cunoștință. Eu nu îl știu pe el așa, poate e vreo amică”, i-a răspuns femeia, iar Mary și-a continuat jocul. „Eu mi-am dat seama de atunci de la studio, dar nu am zis nimic”, a adăugat blondina.

De data aceasta, mama lui Robert a crezut-o pe deplin și i-a transmis că îi pare rău de ce s-a întâmplat. Acesteia nu i-a venit să creadă că fiul ei este capabil să-și înșele iubita și i-a spus Marineleică îl va suna să se ia de el.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Vai, mie nu îmi vine să cred! Păi și el acum unde e? Stai liniștită, nu plânge. Îl sun acum! Stai cuminte, că nu are pe nimeni. Îl sun eu acum. E prost la cap? Ce are, nu e sănătos? Nu are cum, cine știe cine o fi…”, a spus aceasta.

Mama lui Robert le-a declarat răzbunare celor doi îndrăgostiți

La scurt timp după anunțul Marinelei, Robert a fost sunat de cea care i-a dat viață și l-a făcut praf, spre amuzamentul lui și a lui Mary: „Ești un idiot (…) îți faci valiza și ai plecat de acasă.”

ADVERTISEMENT

După ce a aflat că totul a fpst o farsă, femeia s-a enervat și le-a promis că se va răzbuna: „Pentru ce mi-ați făcut voi, eu o să fac de două ori mai rău”, a fost mesajul ei.