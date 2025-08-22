Masacru în Columbia: cel puțin 14 morți și zeci de răniți. Oamenii au auzit “o explozie uriașă.” Video

Două atacuri armate au avut loc în Columbia și s-au soldat cu moartea a cel puțin 14 persoane, dar și cu alte zeci rănite joi. Printre cei care și-au pierdut viața se numără și câțiva polițiști.
Atacurile au inclus un camion-capcană, drone explozive, dar și focuri de armă, într-o intensificare a violențelor în Columbia, transmite AFP, citat de Agerpres. Creșterea violențelor are loc cu un an înainte de a avea loc alegerile prezidențiale în țară.
Mai mult, pe 11 august, senatorul Miguel Uribe (39 de ani), și-a pierdut viața în urma unui atac. Acesta era unul dintre liderii opoziției de dreapta și urma să candideze la alegerile prezidențiale de anul viitor, care au loc în mai.
Pe 7 iunie, în timp ce se afla la Bogota, capitala Columbiei, un adolescent în vârstă de 15 ani a tras asupra senatorului la un miting. Două gloanțe l-au lovit în cap, iar altul în picior.
În după-amiaza zilei de joi, un camion-capcană a explodat în apropiere de o bază aeriană din Cali. Orașul este situat în sud-vest, și e al treilea ca mărime din țară. Atacul a fost soldat cu șase morți și 60 de răniți, după cum au anunțat autoritățile.
Primarul din Cali, Alejandro Eder, a denunțat un “atac narcoterorist” și a solicitat o “militarizare” a orașului. De asemenea, ministrul apărării, Pedro Sanchez, a dat vina pe gruparea armată EMC pentru atac. Gruparea este desprinsă din FARC. Ministrul a denunțat un “atentat terorist (…) nejustificat împotriva populaţiei civile din Cali”.
Hector Fabio Bolanos, un mator în vârstă de 65 de ani, a declarat, pentru AFP, că a auzit “o explozie uriaşă lângă baza aeriană”. Acesta a văzut mai multe persoane rănite la sol, iar mai multe clădiri din apropiere, dar și o școală au fost evacuate.
În Columbia este cea mai gravă criză de securitate din ultimii zece ani. Această țară este principala sursă de cocaină din lume, cu o zonă cultivată de peste 250.000 de hectare.
Președintele Gustavo Petro, ales în 2022, a promis atunci că va încerca să calmeze conflictele armate din țară printr-un dialog cu fiecare grupare, cum ar fi gherile, paramilitari şi narcotraficanţi. În 2025, armata a bombardat de mai multe ori siturile celui mai mare cartel de traficanți din țară. Este vorba despre Clan del Golfo.