Masacru în Columbia: cel puțin 14 morți și zeci de răniți. Oamenii au auzit “o explozie uriașă.” Video

Atacuri armate sângeroase în Columbia, soldate cu 14 morți și zeci de răniți. Printre cei decedați se numără și câțiva polițiști
Andreea Stanaringa
22.08.2025 | 09:13
Masacru în Columbia joi. Sursa foto: Capturi YouTube/Colaj Fanatik

Două atacuri armate au avut loc în Columbia și s-au soldat cu moartea a cel puțin 14 persoane, dar și cu alte zeci rănite joi. Printre cei care și-au pierdut viața se numără și câțiva polițiști.

Două atacuri armate în Columbia, cu cel puțin 14 morți și zeci de răniți

Atacurile au inclus un camion-capcană, drone explozive, dar și focuri de armă, într-o intensificare a violențelor în Columbia, transmite AFP, citat de Agerpres. Creșterea violențelor are loc cu un an înainte de a avea loc alegerile prezidențiale în țară.

Mai mult, pe 11 august, senatorul Miguel Uribe (39 de ani), și-a pierdut viața în urma unui atac. Acesta era unul dintre liderii opoziției de dreapta și urma să candideze la alegerile prezidențiale de anul viitor, care au loc în mai.

Pe 7 iunie, în timp ce se afla la Bogota, capitala Columbiei, un adolescent în vârstă de 15 ani a tras asupra senatorului la un miting. Două gloanțe l-au lovit în cap, iar altul în picior.

În după-amiaza zilei de joi, un camion-capcană a explodat în apropiere de o bază aeriană din Cali. Orașul este situat în sud-vest, și e al treilea ca mărime din țară. Atacul a fost soldat cu șase morți și 60 de răniți, după cum au anunțat autoritățile.

Primarul din Cali, Alejandro Eder, a denunțat un “atac narcoterorist” și a solicitat o “militarizare” a orașului. De asemenea, ministrul apărării, Pedro Sanchez, a dat vina pe gruparea armată EMC pentru atac. Gruparea este desprinsă din FARC. Ministrul a denunțat un “atentat terorist (…) nejustificat împotriva populaţiei civile din Cali”.

Hector Fabio Bolanos, un mator în vârstă de 65 de ani, a declarat, pentru AFP, că a auzit “o explozie uriaşă lângă baza aeriană”. Acesta a văzut mai multe persoane rănite la sol, iar mai multe clădiri din apropiere, dar și o școală au fost evacuate.

Probleme mari de securitate în Columbia

În Columbia este cea mai gravă criză de securitate din ultimii zece ani. Această țară este principala sursă de cocaină din lume, cu o zonă cultivată de peste 250.000 de hectare.

Președintele Gustavo Petro, ales în 2022, a promis atunci că va încerca să calmeze conflictele armate din țară printr-un dialog cu fiecare grupare, cum ar fi gherile, paramilitari şi narcotraficanţi. În 2025, armata a bombardat de mai multe ori siturile celui mai mare cartel de traficanți din țară. Este vorba despre Clan del Golfo.

