Masacru în Ecuador. Opt oameni au fost împușcați mortal într-un club de noapte

Masacru în Ecuador, unde opt oameni au fost împușcați mortal într-un club de noapte. Atacatorii au venit la locație în două camionete și au deschis focul în fața clubului, asupra unui grup de persoane care consumau alcool pe stradă. S-a întâmplat în jurul orei 01.15, în cantonul Santa Lucía, din provincia Guayas.

Potrivit oamenilor legii care , la intrarea în club s-au găsit mai mult persoane rănite și șapte trupuri neînsuflețite. Cea de-a opta victimă a murit la spitalul lol, potrivit colonelului de poliţie Javier Chango.

Printre victime se numără un bărbat identificat ca fiind Jorge Urquizo, fratele primarului acestei localități cu 38.000 de locuitori şi proprietarul clubului de noapte. Poliția a găsit la fața locului aproape 80 de cartușe de 9 mm. După ce și-au descărcat armele automate, atacatorii au fugit cu camionetele.

În urma masacrului și declanșării anchetei, polițiștii au reținut un bărbat care avea asupra sa un revolver și se deplasa într-o camionetă, însă nu au stabilit dacă acesta a avut sau nu vreo legătură cu atacul sângeros. De asemenea, nu s-au stabilit încă nici motivele care au dus la aceste întâmplări tragice.

Stare de urgență din cauza bandelor criminale

În Santa Lucia a fost zi de doliu duminică. „Ne unim în tristețe şi rugăciune în urma acestui act violent care a lovit comunitatea noastră”, a transmis pe rețelele de socializare biroul primarului Ubaldo Urquizo.

În Guayas, , încât președintele Daniel Noboa a fost nevoit nu doar să declare stare de urgență, ci să o și prelungească timp de două luni în toate cele patru provincii. În ciuda prezenței militare în zonele cu probleme și a declarărilor repetate de stare de urgență între ianuarie și mai, au fost înregistrate 4.051 de omucideri, conform cifrelor oficiale.

Analiștii consideră că acesta este cel mai violent început de an din istoria recentă a Ecuadorului. Situația de securitate continuă să se deterioreze în ciuda eforturilor guvernului de combatere a crimei organizate, potrivit .