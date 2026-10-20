„Masacru în stil parizian”. Barcelona, primită în „infern” de PSG pe „Parc des Princes”. Video

CE TREBUIE SĂ ȘTII Ce scenografie inspirată din filmele horror au realizat suporterii lui PSG la meciul cu FC Barcelona din Champions League

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Suporterii lui PSG s-au pregătit în mare stil pentru de pe „Parc des Princes” de marți seară din etapa cu numărul 3 a fazei principale din UEFA Champions League. , din „Virage Auteuil”, au realizat o scenografie de senzație, inspirată dintr-o serie celebră de filme horror.

Ce scenografie inspirată din filmele horror au realizat suporterii lui PSG la meciul cu FC Barcelona din Champions League

Mai exact, ei au făcut o pânză de mari dimensiuni, pe care a fost pictat „Leatherface”, criminalul din cunoscuta serie „The Texas Chain Saw Massacre”, după care s-a realizat ulterior și un joc video cu același nume, la fel de popular la nivel internațional. Mesajul suporterilor parizieni a fost în acest context unul extrem de ferm, menit „să bage frica” în catalani: „Masacru în stil parizian”. Bineînțeles că „victima” din acea scenă a fost stema celor de la FC Barcelona.

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Hansi Flick a surprins pe toată lumea înaintea acestui meci și a decis să îl lase pe Rodri doar pe banca de rezerve pe „Parc des Princes”. Debutul partidei a fost unul marcat de , înlocuit încă din minutul 19 de Luis Enrique cu Ferran Torres. În minutul 26, s-a accidentat și Dani Olmo de la catalani, care a fost schimbat cu Fermin Lopez.

Prima parte a jocului a fost, așa cum ne așteptam cu toții de altfel, foarte echilibrată, fiind vorba despre practic cele mai bune echipe din lume în acest moment. Doar că, în mod surprinzător, fără goluri până abia în minutul 38, atunci când Desire Doue a marcat pentru campioana en-titre a Europei și a deschis astfel scorul.