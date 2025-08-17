Masacru într-un restaurant din New York. 11 persoane au fost împuşcate, cel puţin trei dintre ele au murit

Cel puțin trei persoane au fost ucise și opt rănite, duminică dimineață, în jurul orei de închidere, când bărbaţi înarmaţi din Brooklyn.

Cel puţin doi bărbaţi au deschis focul în restaurant

Poliția a răspuns la apelurile privind un atac armat la „Taste of the City Lounge”, situat pe strada Franklin nr. 903 din cartierul Crown Heights, cu puțin înainte de ora 3:30 dimineața (10.30, ora României), a declarat comisarul NYPD, Jessica Tisch, într-o conferință de presă.

Printre morți se numără doi bărbați cu vârste de 27 și 35 de ani, în timp ce vârsta celui de-al treilea nu este încă cunoscută. Opt dintre răniți au fost transportați la spitalele locale, dar starea lor medicală nu a fost dezvăluită. Cei opt răniţi sunt cinci bărbaţi şi trei femei, iar cel mai dintre ei are 61 de ani.

Nu au fost efectuate încă arestări, iar rămâne încă necunoscută. La faţa locului au fost găsite cel puțin 36 de cartuşe şi se presepune că au fost cel puţin doi trăgători.

Restaurantul unde a avut loc atacul armat se află în Brooklyn

„În primele şapte luni ale acestui an am avut cel mai mic număr de incidente armate și victime ale împușcăturilor pe care l-a văzut vreodată New York-ul. Acest tip de eveniment, care s-a întâmplat în această dimineață, este o anomalie și o tragedie teribilă”, a mai spus Jessica Tisch.

Poliția din New York a lansat o anchetă, iar videoclipurile postate pe reţeaua X îi arată pe polițiști în interiorul barului, lângă o baltă de sânge și cioburi de sticlă.

„Taste of the City Lounge” oferă preparate din bucătăria americană și caraibiană, are un bar complet, narghilea și DJ. Localul, deschis în 2022, este situat la mai puțin de 800 de metri de istoricul Muzeu din Brooklyn și se închide în mod obişnuit la ora 3 dimineața.