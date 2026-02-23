Masajul erotic si ce se ascunde în spatele dosarului văduvei lui Gabriel Cotabiță. Întreaga industrie, sub semnul întrebării

ADVERTISEMENT

Cazul văduvei lui Gabriel Cotabiță nu vizează doar două saloane de masaj erotic din București, ci ridică semne de întrebare asupra întregii industrii pentru adulți. FANATIK a discutat în exclusivitate cu președintele A.D.U.L.T. România și cu un avocat specializat în drept penal, care explică de ce activitățile fiscalizate și desfășurate la vedere de ani de zile se află acum într-o „zonă gri” legală și cum interpretările autorităților pot avea efecte fără precedent.

Ce nu se spune despre dosarul văduvei lui Gabriel Cotabiță

În ultimele 24 de ore, un caz extrem de mediatizat a captat atenția publicului după ce Văduva lui Gabriel Cotabiță a fost plasată în arest la domiciliu într-un dosar de proxenetism. Ancheta, care vizează o rețea de saloane de masaj erotic din București, a dus la descinderi ale polițiștilor în două locații suspectate că ar fi funcționat ca paravan pentru activități de prostituție. Ca urmare a celor întreprinse, s-a dispus la reținerea a opt persoane, printre care și Alina Cotabiță.

ADVERTISEMENT

Ancheta arată că rețeaua ar fi operat din aprilie 2025, iar Cotabiță ar fi administrat unul dintre saloane și s-ar fi ocupat de promovarea acestuia și a angajatelor pe platforme online și rețele de socializare. Surse apropiate anchetei susțin că liderul grupării ar fi o pensionară în vârstă de aproximativ 80 de ani. După ore de audieri, instanța a decis plasarea ei în arest la domiciliu ca măsură preventivă în acest dosar penal.

Sunt sau nu „dovezile” suficiente? Explicațiile obținute în exclusivitate

FANATIK a aflat în exclusivitate informații noi despre acest caz, după ce a discutat cu președintele A.D.U.L.T. România, Petre Bogdan, dar și cu un avocat specializat în drept penal, Artin Sarchizian, pentru a înțelege mai bine implicațiile legale ale măsurii de arest la domiciliu și ale “dovezilor” invocate de anchetatori.

ADVERTISEMENT

În contextul discuțiilor juridice, Petre Bogdan a subliniat: „Înțeleg că există arest la domiciliu și că, în teorie, există „dovezi”. Dar trebuie să facem o distincție esențială. Dacă Poliția și Parchetul pornesc de la premisa că însăși activitatea de masaj erotic sau videochat reprezintă prostituție, atunci, desigur, „dovezi” vor exista – pentru că activitatea în sine este publică, fiscalizată și desfășurată la vedere. Nu vorbim despre fapte ascunse”, a declarat Petre Bogdan, președinte A.D.U.L.T., pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Statul a fiscalizat ani la rând, acum reinterpretă penal? Miza uriașă a dosarului

În continuarea explicațiilor privind distincția dintre activitățile fiscalizate și infracțiunea de prostituție, președintele A.D.U.L.T. România susține că adevărata controversă nu ține de existența unor activități erotice în sine, ci de modul în care acestea sunt interpretate juridic. Potrivit acestuia, miza dosarului care o vizează pe ar putea depăși cazul punctual și ar putea crea un precedent periculos pentru întreaga industrie a divertismentului pentru adulți din România.

„Absurdul apare tocmai aici: aceste activități se desfășoară în România de peste două decenii, la vedere, cu firme înregistrate, contracte de muncă și taxe plătite. Dacă statul a tolerat și fiscalizat aceste activități atâta timp, nu poți transforma peste noapte o interpretare într-o infracțiune fără o clarificare explicită a legii. Mai mult, există alte instituții ale statului care spun că aceste activități sunt clar legale.

ADVERTISEMENT

Problema nu este dacă există „dovezi” că s-a făcut masaj erotic sau videochat. Problema este dacă legea califică aceste activități, în forma lor reală – fără raport sexual – drept prostituție. Aici este miza juridică. Dacă interpretăm extensiv noțiunea de „act sexual” astfel încât să includă orice formă de stimulare erotică, atunci nu mai vorbim doar despre câteva saloane, ci despre întreaga industrie, care funcționează de ani de zile sub ochii autorităților. Inclusiv stripteasul, într-un caz extrem poate fi atribuit prostituției/proxenetismului”, a ținut să mai precizeze acesta.

Mii de oameni în incertitudine. Cine spune clar dacă este legal?

În contextul în care discuția juridică devine tot mai amplă, iar cazul văduvei lui Gabriel Cotabiță ridică semne de întrebare cu privire la interpretarea legii, Petre Bogdan spune că este nevoie urgentă de o clarificare oficială, pentru a evita ca o practică desfășurată la vedere să fie reinterpretată penal peste noapte.

„De aceea insist pe clarificare: nu putem lăsa mii de oameni în situația în care activitatea lor este considerată legală ani la rând, iar ulterior reinterpretată penal. Nu vi se pare totuși ciudat că, după atâția ani în care aceste activități funcționează la vedere, Poliția, Parchetul și Ministerul Public nu vor să spună explicit dacă masajul erotic și videochatul – în forma în care sunt desfășurate fără raport sexual și fără acte sexuale penetrative – sunt sau nu legale?

Dacă cineva depășește limita și intră în zona raportului sexual contra cost, evident că trebuie să răspundă penal. Nimeni nu contestă asta. Dar dacă activitatea se desfășoară strict în limitele eroticului, fără sex în sensul legii, nu ar trebui ca statul să spună clar că este legală?”, a completat, pentru FANATIK, Petre Bogdan.

Dosarul văduvei lui Gabriel Cotabiță aruncă în aer regulile pentru toate saloanele

Pe măsură ce apar tot mai multe detalii din anchetă, discuția se mută din zona faptelor reținute în dosar către modul în care acestea sunt încadrate. În referatul procurorilor se vorbește despre „înlesnirea practicării prostituției prin disimularea realizării, în mod ilegal, a unor servicii de masaj erotic”, formulare care, susține , ridică o problemă de fond.

„Se afirmă că ar fi fost „înlesnită practicarea prostituției prin disimularea realizării, în mod ilegal, a unor servicii de masaj erotic”. Întrebarea esențială este: sunt serviciile de masaj erotic, în sine, ilegale? Pentru că dacă masajul erotic fără sex este o activitate legală, atunci nu poate reprezenta, prin definiție, o „disimulare a prostituției”. Nu poți disimula o infracțiune printr-o activitate care este ea însăși legală.

Dacă însă autoritățile consideră că masajul erotic este, în sine, prostituție, atunci trebuie spus clar și asumat acest lucru. Dar în acest caz nu mai vorbim despre două saloane, ci despre toate saloanele care funcționează de ani de zile la vedere, fiscalizat, sub controlul autorităților. Exact ca și în cazul videochatului”, a menționat președinte A.D.U.L.T..

Ce spune avocatul despre cazul care zguduie industria masajului erotic și videochatului

În paralel cu poziția reprezentanților industriei, FANATIK a solicitat și opinia lui Artin Sarchizian pentru a clarifica implicațiile juridice ale dosarului și diferența dintre suspiciune și vinovăție. Avocatul specializat în drept penal spune că, din punct de vedere legal, cazul se află încă într-o etapă incipientă, iar concluziile definitive sunt premature.

„Întotdeauna, atunci când vorbim despre acuzații penale, este sănătos pentru statul de drept să amintim prezumția de nevinovăție. În acest moment nu se poate vorbi despre vinovăție, ci doar despre suspiciuni aflate în curs de verificare.

Teoretic, este adevărat că anumite fapte pot fi pedepsite de lege cu închisoarea. Paradoxal însă, prostituția nu mai este incriminată penal, ceea ce înseamnă o dezincriminare, dar nu și o legalizare a activității. În schimb, proxenetismul a rămas infracțiune”, este opinia lui Artin Sarchizian, pentru FANATIK.

Zona gri din lege, explicată în exclusivitate de Artin Sarchizian. Masajul erotic, la limita legalității

Potrivit acestuia, noutatea adusă în discuție de acest caz este faptul că readuce în prim-plan o „zonă gri” legislativă, unde lipsa unor reglementări explicite poate genera interpretări diferite de la un dosar la altul. El admite că simpla etichetare a unei activități drept „masaj erotic” nu o transformă automat într-o infracțiune, însă lucrurile se schimbă radical dacă ancheta dovedește existența unor fapte care intră sub incidența legii penale.

„Activități precum „masajul erotic”, ca atare, nu sunt declarate ilegale de lege, iar principiul este clar: ceea ce nu este interzis este permis. Problema apare însă în măsura în care se dovedește că, în realitate, se practica prostituția și că alte persoane au exploatat această activitate. Abia atunci se poate discuta despre conturarea unor posibile infracțiuni.

Așadar, vorbim despre o zonă gri, care nu poate fi tranșată ferm fără probatoriu, dar care readuce în discuție o temă importantă: lipsa unei reglementări clare pentru activități de acest tip și legătura lor cu infracțiunea de proxenetism”, a mai adăugat avocatul despre cazul văduvei lui Cotabiță.