Masca de protecție ar putea fi obligatorie în Centrul Vechi! Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei, confirmă

Masca de protecție ar putea fi obligatorie în Centrul Vechi! Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta se întrunește și printre subiectele dezbătute se află și această posibilitate.

Concret, masca ar urma să fie obligatorie in zona pietonala a Centrului Vechi. De altfel măsura a fost anunțată chiar de viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu

Badulescu afirma ca s-a luat in calcul faptul ca “zona este cu grad de infectie foarte mare, avand in vedere zona restransa si numarul mare de persoane care frecventeaza Centru Vechi”.

În Centrul Vechi, numai cu mască

“Zona pietonala din Centrul Vechi se impune a fi imediat reglementata. (…) Masura va viza 30 de zile, non-stop, orice persoana care intra in Centrul Vechi va trebui sa aiba masca, in zonele pietonale”, a declarat Aurelian Badulescu, la Digi 24.

De remarcat că CNSU a aprobat, in ultima ședință hotararea numarul 37 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii infectiilor cu SARS CoV-2 la nivelul spatiilor/activitatilor unde exista un risc crescut de infectare.

“Comitetul a facut prin aceasta hotarare, in baza analizei specialistilor, urmatoarele propuneri:

Instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, in anumite intervale orare, pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise stabilite prin hotarare a comitetului judetean(…)

(….) sau al Municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, cu avizul directiei de sanatate publica.

Spatiile si intervalele orare se stabilesc luand in considerare probabilitatea cresterii numarului persoanelor prezente concomitent in spatiile si in intervalele orare respective, ca efect al desfasurarii unor activitati individuale sau de grup”, arata decizia CNSU

