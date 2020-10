Masca de protecție, cheia succesului în Argeș! Cazurile de COVID-19 au scăzut semnificativ: „Ne-a salvat județul”

În timp ce majoritatea regiunilor țării se confruntă cu o răspândire a virusului SARS-COV-2, în Argeș bilanțul a înregistrat scăderi aproape incredibile, ca urmare a măsurilor luate de autorități. De doar patru luni a fost nevoie pentru ca județul să ajungă din vârful clasamentului, unde se situa în iulie, la coada lui.

Deși în primă fază nu au privit cu ochi buni obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice deschise, locuitorii au înțeles treptat că este cea mai eficientă „armă” în lupta cu epidemia, iar acum sunt extrem de încântați că au reușit să depășească momentul critic.

„Masca ne-a salvat județul. Din 30 iulie am impus asta. Ulterior, când au scăzut cazurile, am relaxat unele măsuri, dar nu am renunțat la mască”, a explicat prefectul Emanuel Soare într-un interviu acordat recent.

„Când am ajuns la 100 cazuri pe zi, la jumătatea lunii iulie, am luat măsuri nepopulare, am închis piscine și târguri, am fost personal în control, am amintit că trebuie să remedieze deficiențele, nu au făcut-o și le-am închis.

La 2 – 3 zile apoi am impus limitarea programului teraselor și al restaurantelor, am interzis interacțiunile fizice, dansurile și jocurile la evenimentele private, care trebuiau să se organizeze doar până la ora 23.00, în weekend.

Acum se vede, la nivel național, cauza importantă a infectării sunt evenimentele private. La 3 – 4 zile am tot luat măsuri.

Cea mai importantă, care cred că ne-a salvat județul a fost obligativitatea purtării măștii în toate spațiile deschise sau închise. Din 30 iulie am impus asta.

Ulterior, când au scăzut cazurile, am relaxat unele măsuri, dar nu am renunțat la mască. Am mai sesizat că din momentul în care am impus măsuri restrictive, a fost nevoie de o lună – o lună și jumătate până să ajungem de la 100 la 20 de cazuri pe zi. Durează până să se vadă efectele“, a declarat prefectul județului Argeș, Emanuel Soare.

Până joi, 15 octombrie, pe teritoriul României au fost confirmate 168.490 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre acestea, 125.009 au fost declarate vindecate.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.013 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

În intervalul 14.10.2020 (10:00) – 15.10.2020 (10:00) au fost raportate 73 de decese (46 bărbați și 27 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui și Municipiul București.