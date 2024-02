Bărbatul spune că s-a trezit dimineața cu trupele speciale la ușă, care i-au pus pistolul la cap în fața copilului în vârstă de doar 4 ani. Într-o înregistrare publicată pe Facebook, se vede cum patru bărbați bat la ușă timp de 30 de secunde, după care intră în forță în încăpere, alături de un personaj care ținea în mână documente.

Mascații au greșit din nou adresa. ”Mi-au pus pistolul la cap în fața copilului meu”

Peste aproximativ două minute, unul dintre mascați iese din apartament cu arma în brațe. Se poate observa, de asemenea, cum mascații discută între ei și par să dezbată ”situația creată”. Asta, în condițiile în care au greșit din nou adresa și au speriat o familie nevinovată, cu un copil mic.

”Au zis că au greşit adresa. Păi, nu se poate aşa ceva! Mi-au băgat copilul în panică. Cine a făcut chestia asta, că procuror, că poliţie, să plătească! Uitaţi, intră cu barosul în casă!“, povestește bărbatul. În replică, cei de la IPJ Caraș Severin au promis că ”se vor efectua verificări, pentru a vedea dacă aceste lucruri se confirmă”.

criminale din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin şi Poliţiei Municipiului Reşiţa au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară emise de Judecătoria Reşiţa, la adresele unor persoane bănuite de furt calificat.

În cauză, există presupunerea rezonabilă că, în luna ianuarie 2024, 3 tineri, cu vârste cuprinse între 17 şi 22 de ani, ar fi sustras bunuri în valoare de 5.000 de lei dintr-un autoturism. În urma percheziţiilor domiciliare, au fost ridicate o parte din bunurile reclamate ca fiind sustrase, precum şi alte probe şi mijloace materiale de probă, persoanele în cauză fiind conduse la audieri.

Bărbatul terorizat de mascați e decis să îi dea în judecată

, conducerea inspectoratului a dispus efectuarea de verificări, pentru a se stabili dacă acestea se confirmă, la finalizarea verificărilor urmând a fi luate măsurile legale, ce se impun”, transmit oficialii instituţiei. Așadar, momentan instituția nu își asumă faptul că ar fi greșit adresa.

Bărbatul e decis să-i dea în judecată pe mascași, care l-au amenințat de față cu copilul său. Și-ar fi dat seama după 10 minute că au greșit adresa, după care și-au cerut scuze și au plecat. Victima are 35 de ani și este căsătorit cu trei copii.

“La ora 06:55, m-am trezit cu nişte lovituri foarte puternice în uşă, în uşa de la apartament, ţipete, Deschide, Poliţia!. M-am trezit, am deschis uşa, au intrat forţat. Mi-au zis că am mandat de arestare plus mandat de percheziţie.

M-au pus jos, pe burtă, mi-au pus pistolul la cap, puşca la cap. Mi-au speriat copilul foarte tare, copil de trei ani jumătate. Apoi, după câteva minute, 5-10 minute, a venit şef, nu ştiu cine o fi fost, a venit şi mi-a spus că au greşit adresa, că îşi cere scuze că au greşit adresa“, a transmis bărbatul.