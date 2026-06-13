Sport

Mascotele de la Cupa Mondială au arestat un presupus traficant de droguri! Imaginile au făcut înconjurul lumii. Video

Polițiștii din Peru a arestat un presupus traficant de droguri într-un mod inedit, deghizându-se în mascotele de la Cupa Mondială. De ce au apelat la această variantă.
Bogdan Mariș
13.06.2026 | 10:30
Mascotele de la Cupa Mondiala au arestat un presupus traficant de droguri Imaginile au facut inconjurul lumii Video
ULTIMA ORĂ
Polițiștii din Peru au arestat un presupus traficant de droguri deghizați în mascotele de la Cupa Mondială. FOTO: Profimedia
ADVERTISEMENT

Febra Cupei Mondiale a acaparat întreaga planetă, iar un moment inedit din America de Sud a devenit viral. Poliția din Peru a postat pe rețelele sociale un clip video în care un presupus traficant de droguri este arestat de către doi ofițeri care sunt deghizați în mascotele de la Cupa Mondială, elanul Maple și vulturul pleșuv Clutch.

Polițiștii din Peru au arestat un presupus traficant de droguri deghizați în Maple și Clutch, mascotele de la Cupa Mondială 

Poliția din Peru a aflat că presupusul traficant este microbist și așteaptă cu nerăbdare Cupa Mondială, iar într-o razie efectuată miercuri, cu o zi înainte de startul turneului final din SUA, Mexic și Canada, l-au arestat pe acesta. Într-un clip video postat pe rețelele sociale, se poate vedea cum doi ofițeri deghizați în mascotele de la Cupa Mondială sparg ușa cu un berbec. Cei doi au ales mascotele reprezentative ale Statelor Unite, vulturul pleșuv Clutch, și Canadei, elanul Maple, jaguarul Zayu nefiind prezent.

ADVERTISEMENT
@policiaperu

🚨 #Lima | La inteligencia policial también salva familias 👮‍♂️🇵🇪 La Policía Nacional del Perú ejecutó una operación estratégica que permitió la captura de presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la venta de droga. Con planificación, inteligencia operativa y una táctica sorpresiva, nuestros agentes lograron intervenir en una zona donde la criminalidad creía tener ventaja. Durante la acción policial se incautaron sustancias ilícitas y elementos de convicción que fortalecerán las investigaciones correspondientes. Este resultado demuestra que la PNP no improvisa: investiga, planifica y actúa con eficacia para proteger a la sociedad peruana. Porque detrás de cada intervención hay un objetivo superior: devolver tranquilidad a las calles, proteger a nuestras familias y reafirmar la confianza del Perú en su Policía. ✅ Inteligencia, estrategia y acción al servicio de tu seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad!!! #PolicíaNacionalDelPerú #PNP #Lima #SeguridadCiudadana

♬ sonido original – Policía Perú

„Datorită muncii de recunoaștere efectuate de echipă, am reușit să stabilim faptul că omul pe care urma să îl arestăm era un mare fan al fotbalului, care trăia și respira febra Cupei Mondiale. Așadar, am dezghizat personalul din ‘Green Squad’ ca mascotele de la Cupa Mondială pentru a-l aborda fără a stârni suspiciuni și pentru a efectua arestarea”, a transmis colonelul poliției naționale peruviane, Carlos Fredy Alcantara Obregon, pentru Associated Press, după acțiunea din capitala țării, Lima. Poliția din Peru a folosit piesa oficială a Cupei Mondiale, „Dai Dai”, interpretată de Shakira și Burna Boy, pentru fundalul sonor al clipului postat pe TikTok.

Ce a transmis poliția din Peru după „operațiunea Cupa Mondială”

Poliția din Peru a descris în detaliu „operațiunea Cupa Mondială”, efecuată cu o zi înainte ca turneul final să debuteze cu partida Mexic – Africa de Sud 2-0. „Poliția Națională din Peru a executat o operațiune strategică ce a permis capturarea unor presupuși membri ai unei bande criminale dedicate traficului de droguri. Prin planificare, inteligență operațională și o tactică-surpriză, agenții noștri au reușit să intervină într-o zonă în care criminalitatea credea că deține avantajul.

ADVERTISEMENT
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase...
Digi24.ro
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase observate pe cer

În timpul acțiunii polițienești au fost confiscate substanțe ilicite și mijloace de probă care vor consolida investigațiile corespunzătoare. Acest rezultat demonstrează că Poliția Națională Peruană (PNP) nu improvizează: investighează, planifică și acționează eficient pentru a proteja societatea peruană. Pentru că în spatele fiecărei intervenții există un obiectiv mai important: restabilirea păcii pe străzi, protejarea familiilor noastre și reafirmarea încrederii oamenilor din Peru în forțele de poliție”, au transmis aceștia pe TikTok.

ADVERTISEMENT
Emma Răducanu nu a
Digisport.ro
Emma Răducanu nu a "iertat-o" pe Sorana Cîrstea. Cuvintele rostite imediat după meci

  • 1.95 este cota SUPERBET pentru „peste 1,5 goluri Brazilia” în meciul Brazilia – Maroc

Reacția virală a iubitei lui Marcos Senesi după ce argentinianul, aflat în vacanță,...
Fanatik
Reacția virală a iubitei lui Marcos Senesi după ce argentinianul, aflat în vacanță, a fost chemat la Cupa Mondială. Imagini virale
Revista Fanatik 777! Viața de film a lui Mihai Rotaru. Totul despre Campionatul Mondial...
Fanatik
Revista Fanatik 777! Viața de film a lui Mihai Rotaru. Totul despre Campionatul Mondial de Fotbal plus POSTER GRATUIT cu programul complet
Donald Trump l-a sunat pe Mauricio Pochettino înainte de SUA – Paraguay! Ce...
Fanatik
Donald Trump l-a sunat pe Mauricio Pochettino înainte de SUA – Paraguay! Ce i-a spus președintele american. Video
Tags:
Parteneri
Domeniul în care și-a pierdut banii fostul campion cu FCSB: 'E cam grav...
iamsport.ro
Domeniul în care și-a pierdut banii fostul campion cu FCSB: 'E cam grav ce s-a întâmplat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!