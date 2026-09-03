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FANATIK le-a dictat în dosarul pariurilor ilegale de la Metaloglobus. Maseurul Bogdan Crăciun, antrenorul cu portarii Mihai Toader şi portarul Cristian Nedelcovici au primit suspendări între opt luni şi doi ani, plus amenzi între 100.000 şi 200.000 de lei.

Fostul maseur de la Metaloglobus, reacţie incredibilă după sancţiune: „De la mine nu pot să ia niciun ban”

Bogdan Crăciun a avut o reacţie halucinantă pentru FANATIK. nu are cum să îi ia niciun ban pentru că nu mai vrea să audă de fotbal. Chiar dacă a recunoscut că a pariat, Crăciun spune că n-a făcut nimic ilegal:

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„Nu e nimic de explicat. Să recupereze banii. Aștept să ia banii, nu știu de unde, nu e problema mea. Cât despre suspendare oricum eu nu vreau să mai aud şi să activez vreodată în fotbal. Aș fi nebun să mai lucrez pe 3.000 de lei. Eu nu am nicio vină. Pariurile sunt legale în România și pot sa fac ce vreau.

Eu nu sunt jucător, nici antrenor. Eu doar le făceam masaj când doreau ei, nu i-am influențat cu nimic. Eu sunt un simplu maseur, nu erau jucătorii mei. Cum puteam să îi influențez? Le apăsam mai tare pe un mușchi? Eu am fost doar o lună la echipă deci nu aveam cum să influențez pe nimeni.

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Nu voi face apel și nu mă interesează această decizie fictivă. Nu voi mai activă în fotbal deci nu am cum să plătesc amenda. De la mine sigur nu pot să ia niciun ban. Și dacă i-aș avea nu pot să îi ia, decât dacă activez in fotbal și să îmi oprească din salariu.

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Chiar nu mă interesează decizia lor. Este o decizie proastă și asta e tot. Nimeni nu e vinovat și au tras la răspundere pe cine nu trebuie. Eu am avut o zi mai profitabilă ca pariuri și atât. Au vrut doar să dea un exemplu și au dat unul eronat din păcate peste tot”, a spus Bogdan Crăciun pentru FANATIK.

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Mihai Toader, şocat de decizia FRF: „Nu am nicio treabă cu pariurile”

În schimb, Mihai Toader a fost în stare de şoc în momentul în care a aflat ce suspendări au fost dictate de Comisia de Disciplină. Antrenorul cu portarii neagă orice fel de implicare în povestea cu pariurile şi spune că va merge până în pânzele albe ca să îşi demonstreze nevinovăţia:

„Acum am aflat și eu și nu știu absolut nimic. Sunt șocat. Nici nu știu ce să vă spun. Am fost la comisii cu avocatul, eu am avut un cont de acum 15 ani și nu am nicio treabă cu pariurile. Habar n-am și chiar nu cunosc situația. Nimeni nu m-a contactat, eu am declarat acolo la comisii, am fost deschis.

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Vă dați seama că sunt și băiatul lui Leo Toader și noi nu am avem cum să facem parte din această categorie. Nu știu ce se întâmplă acolo… Nici avocatul nu m-a sunat.

Sunt la inceput de carieră și nu aș fi făcut așa ceva pentru nimic în lume. Am început de la zero. E vorba de imaginea familiei și o să merg până în pauzele albe ca să dovedesc că sunt nevinovat. (n.r. Faceți apel?) Da, o să vedem”, a spus Toader pentru FANATIK.