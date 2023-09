Mașină avariată de serviciul Ridicări Auto. Au scăpat-o de pe platformă și au lovit-o cu macaraua

O mașină a fost grav avariată de angajații serviciului Ridicări Auto al primăriei Cluj-Napoca, după ce aceștia au scăpat-o de pe platformă și apoi au lovit cu brațul macaralei cu care au încercat să o ridice, informează publicația locală .

„Ne-au ridicat mașina parcată pe Tipografiei (e discutabil și motivul, dar asta e altă poveste – putem dezbate) și pentru că ”a fost prea grea” nu au putut să o descarce de pe platformă în curtea RADP, motiv pentru care au chemat o macara proprietate RADP în ajutor și au reușit performanța de a o scăpa de pe platformă și de a scăpa brațul macaralei pe mașină, distrugând-o. Desigur că au o poliță de asigurare facultativă, care acoperă daune de maxim 15.000 euro/eveniment, care în cazul nostru acoperă doar o parte din daună”, a relatat femeia păgubită.

ADVERTISEMENT

Aceasta are dubii și asupra corectitudinii deciziei poliției locale de a dispune ridicare mașinii întrucât este un automobil electric care era parcat în zona de încărcare a mașinilor electrice, în așteparea remedierii unei defecțiuni la stația de încărcare.

„Polițistul local nu și-a dat seama nici că mașina e electrică, nici că stația nu e funcțională. E discutabilă deci dispoziția lui de ridicare, amenda, OK, ne-o asumăm. Și totuși și să fi greșit cu totul, e OK să ne distrugă mașina pentru că am parcat “neregulamentar”?”, s-a revoltat clujeanca.

ADVERTISEMENT

Însă furia acesteia s-a îndreptat în special împotriva primăriei care permite celor de la să opereze cu utilaje vechi care pun în pericol mașinile ridicate. „Cum este posibil ca în 2023 Primăria Cluj-Napoca să mandateze RADP prin serviciul Ridicări Auto să ridice mașini cu utilaje vechi, pentru care nu se face mentenanță și nu sunt asigurate pentru cazuri în care produc daune vehiculelor pe care le ridică? Până unde merge nepăsarea Primăriei față de contribuabili?

Întreb cum are dreptul Primăria Cluj-Napoca să mandateze firme care sunt un pericol pentru bunurile cetățenilor și își asumă asta prin neverificarea că fac serviciul mandatat cu utilaje conforme și asigurări de bunuri?”, a conchis femeia.

ADVERTISEMENT

Regia Autonomă a Domeniului Public din Cluj a demarat o anchetă administrativă pentru a evalua starea tehnică a utilajelor cu care s-a făcut operațiunea și pentru a stabili dacă nu a fost vorba și de neglijență în serviciu din partea celor care au manevrat automobilul. „S-a activat clauza de asigurare și a fost înaintat dosarul de daune pentru ca proprietarul mașinii să fie despăgubit”, au spus cei de la Regia Autonomă a Domeniului Public.

În noiembrie 2022, Klaus Iohannis a promulgat legea prin care Poliţia Rutieră poate dispune ridicarea autoturismelor staționate sau chiar și în cazul în care sunt puse pe trotuar, proiectul de lege fiind iniţiat de liderul USR Cătălin Drulă.

Autorul iniţiativei, deputatul Cătălin Drulă afirma că că legea vine în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi, al persoanelor însoţite de copii mici, care sunt nevoite să meargă pe carosabil, din cauză că trotuarele sunt ocupate de maşini parcate ilegal.