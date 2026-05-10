Mașina care a impresionat-o pe Nadia Comăneci. A fost un simbol al culturii pop din anii 50

Cum arată, de fapt, autoturismul care a dat-o pe spate pe Zeița de la Montreal. Nadia Comăneci a recurs la o mărturie surprinzătoare legat de istoria acestuia.
Alexa Serdan
10.05.2026 | 18:45
Nadia Comăneci, uimită de o mașină de colecție. Sursa foto: hepta.ro
Nadia Comăneci nu este doar una dintre cele mai titrate gimnaste românce, ci și o vedetă apreciată în spațiul online. În social media face mereu dezvăluiri unice, iar acum a postat o filmare inedită cu mașina care a impresionat-o.

Nadia Comăneci, dată pe spate de un autoturism de epocă

În curând se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istorie, Nadia Comăneci fiind în centrul atenției. E glorificată pentru această performanță notabilă, în presa sârbă bucurându-se de un articol amplu despre cariera sa. Are o poveste de viață demnă de un film, mai ales în ceea ce privește sportul practicat.

Regina de aur a gimnasticii românești este în vizorul oamenilor datorită dezvoltării sale, dar și felului în care arată. Admiratorii au fost mereu curioși să afle cum se menține în formă sau care sunt pasiunile sale. Acum, a făcut o dezvăluire unică despre autoturismul care a reușit să o dea pe spate cu aspectul exterior.

O filmare distribuită pe rețelele de socializare o arată pe vedetă în interiorul unei mașini de epocă. A fost un simbol al culturii pop din anii 50, dovadă că în prezent este la mare căutare în rândul colecționarilor. Concret, este vorba de un Chevrolet Bel Air din 1957, o mașină emblematică pentru Statele Unite ale Americii.

Vehiculul poreclit „Chevy 57” a fost fabricat doar 2 ani, în perioada 1955-1957. Cu toate acestea, a avut un mare succes în rândul oamenilor. Majoritatea au considerat că reprezintă o mare mândrie, americanii bazându-se pe puterea enormă a motorului de sub capotă. Nadia Comăneci are, astfel, toate motivele să se fie încântată de plimbarea cu această mașină.

„1957 Chevy Bel Air – cineva din familie adoră mașinile vechi”, a scris Nadia Comăneci în dreptul postării de pe Instagram. În filmarea de pe străzile din SUA soțul Zeiței de la Montreal, Bart Conner, este cel care conduce autoturismul de colecție, în timp ce sportiva se află pe scaunul pasagerului din dreapta.

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Nadia Comaneci (@comaneci10)

Cum arată mașina adorată de Nadia Comăneci

Mașina cu care partenerul de viață al Nadiei Comăneci se mândrește atrage toate privirile. Are o culoare roșu aprins care nu trece neobservată, modelul remarcându-se inclusiv prin design și dotări. Unul dintre elementele definitorii constă în aripile din spate care sunt mai ascuțite decât la primele versiuni.

În felul acesta oferă un aspect futurist, aspect care pentru anii de fabricație era o noutate. De asemenea, producătorul s-a inspirat de la mașinile de curse din acea epocă în ceea ce privește grila frontală. Mai mult decât atât, pe capotă sunt montate două rachete cromate.

Totodată, autoturismul era echipat în perioada în care ieșea pe porțile fabricii cu un motor V8 capabil să scoată până la 283 CP. Modelul a fost disponibil în trei modele de serie: Lux Bel Air, Mid-range, Noir nig. A fost un vehicul inovativ din punct de vedere tehnic deoarece era echipat cu injecție mecanică de benzină.

Colecționarii din prezent caută în special variantele Sport Coupe sau decapotabile. În aceeași notă, pasionații de mașini retro doresc această mașină cu care s-a plimbat Nadia Comăneci în garajul lor pentru că este un automobil special, deosebit de rar.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
