Mașina care atacă Dacia – e SUV și costă sub 10.000 de euro: „Are tot ce-i trebuie să fie HIT”

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Fără doar și poate, Dacia este cel mai cunoscut brand de mașini din România. Gama sa se poziționează pe segmentul entry-level, iar diversitatea modelelor prezintă un mare avantaj pentru cei care doresc să își achiziționeze un astfel de vehicul. În contextul popularității de care se bucură vehiculele accesibile, Nissan a scos un nou prototip pe piață.

Mașina care atacă Dacia – e SUV și costă sub 10.000 de euro

Nissan a lansat un nou model SUV, pe care presa din Franța îl consideră deja „vărul” Daciei Duster. Este vorba despre noul Nissan Tekton, un model care vine cu un preț extrem de atractiv, de sub 10.000 de euro, motiv pentru care se va bucura, cel mai probabil, de un succes răsunător.

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Noul Tekton este construit pe aceeași platformă tehnică folosită de Dacia Duster, iar modelul își propune să atragă clienții printr-un design modern și dotări esențiale. Totuși, cel mai important factor rămâne cel financiar: Nissan Tekton costă sub 10.000 de euro.

„Nissan lansează un SUV înrudit cu Dacia Duster. Costă sub 10.000 de euro și ar putea deveni un HIT”, au scris jurnaliștii din Franța, după ce au văzut noul model lansat de Nissan. Totuși, publicul din România nu va putea să achiziționeze mașina Nissan Tekton.

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Nissan Tekton nu va fi prezent în Europa

Din nefericire pentru iubitorii vehiculelor, modelul Nissan Tekton nu va fi disponibil în Europa. Acesta a fost creat pentru piețele din Asia, Orientul Mijlociu și Asia. va fi disponibil exclusiv cu motoare pe benzină, fără să existe o versiune hibridă. Motorul este unul turbo de 1,0 litri și trei cilindri și poate dezvolta aproximativ 100 de cai putere, acesta fiind asociat unei cutii manuale cu șase trepte.

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Considerat , modelul are și un propulsor turbo de 1,3 litri, cu 160 de cai putere. Nissan Tekton este orientat în special clienților din India, Orientul Mijlociu și Africa, iar constructorul se așteaptă la un succes important, în condițiile în care prețul mașinii este de 1,049 milioane de rupii indiene, echivalentul a aproximativ 9.600 de euro.