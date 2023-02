Mașina creată special pentru prințul Philip, scoasă la licitație. Prețul ei nu e unul de neglijat

O mașină care i-a aparținut prințului Philip, și care a fost specială creată pentru el, a fost scoasă la licitație. Suma solicitată nu este una de trecut cu vederea. Zeci de mii de lire sterline ”s-au pus în joc” pentru bolidul de lux și simbolic, în același timp.

O mașină care i-a aparținut prințului Philip, scoasă la licitație pentru o sumă enormă

Autovehiculul este un Land Rover Defender, conceput în 2010, după indicațiile regretatului monarh, care s-a stins din viață în 2021, la vârsta de 99 de ani. Prețul pentru care mașina a fost scoasă la licitație s-a stabilit a fi 70.000 de lire sterlină, scrie

ADVERTISEMENT

Așa cum se obișnuiește, însă, la evenimente de acest tip, suma poate suferi modificări, în funcție de cât oferă cei doritori de produs. Land Rover-ul Defender al prințului Philip se consideră a fi unul special nu doar datorită faptului că aparținut acestuia, ci și datorită structurii.

Bolidul de lux este vopsit într-o culoare foarte rară, Keswick Greeen și are un finisaj din pânză neagră pentru interior. Conține scaune cu sistem de încălzire și huse pentru scaune Land Rover de plus. ”Este o colecție privată semnificativă de vehicule speciale cu motor. Are o stare strălucitoare”, transmit reprezentanții licitației.

ADVERTISEMENT

Prințul Philip, fan al Land Rover-urilor

”OXR 2” este numărul de înmatriculare al mașinii impozante. Se spune despre prințul Philip că în perioada vieții lui a fost un adevărat fan al Land Rover-urilor și multă vreme a utilizat modele Freelander verzi. De altfel, s-a gândit timp la toate detaliile legate de decesul său, încât i s-a mai creat un Defender special pentru această zi tristă.

. Soțul Reginei Elisabeta a II-a, și ea decedată în august 2022, avea 99 de ani când și-a luat rămas bun de la această lume. Nu se cunoaște cu precizie cauza morții, cert este că de mai mulți ani starea lui de sănătate era una șubredă.

ADVERTISEMENT

În ultima lună din viață a stat în spital, iar medicii, în ciuda eforturilor, nu au mai putut face nimic. Astfel, familia regală britanică nu a avut decât să accepte situația dificilă cu care avea să se confrunte cât de curând, înmormântarea.

”Cu durere profundă, Majestatea Sa Regina a anunțat moartea iubitului ei soț, Alteța Sa Regală, Prințul Philip, Duce de Edinburgh. Alteța Sa Regală a murit în pace în această dimineață la Castelul Windsor”, apărea în 2021 într-un comunicat oficial al Palatului Buckingham

ADVERTISEMENT

Se spune că pierderea prințului Philip a afectat-o profund pe Regina Elisabeta a II-a, mai ales că ei au avut o căsnicie de 73 de ani. Suverana britanică a început să se simtă tot mai rău, și-a rărit aparițiile publice și s-a retras la conacul preferat al soțului, pe domeniul de la Sandringham.