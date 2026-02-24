Mașina de măturat de mare viteză de 4 milioane de lei și alte achiziții spectaculoase. Cum vrea compania de stat CNAB să rezolve haosul de pe Aeroportul Otopeni

ADVERTISEMENT

Începând cu luna septembrie a anului trecut, Compania Națională Aeroporturi București, companie ce administrează cele două aeroporturi din Capitală, este condusă de către Bogdan Mîndrescu, originar din Buzău, cu studii în teologie. Acesta a fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, fiind numit la șefia companiei de stat cu susținerea PSD.

Haosul de pe Otopeni, criticat de călătorii români

Zilele trecute, odată cu ninsorile ce s-au abătut asupra Bucureștiului, traficul aerian a fost perturbat, chiar președintele țării având probleme reale în a pleca în vizita sa la Washington. Sute de zboruri au fost anulate sau amânate, iar Aeroportul Otopeni a devenit un vacarm de nemulțumire.

Rețelele de socializare au fost inundate de mesaje pline de furie, călătorii români plângându-se de condițiile din aeroport dar și de serviciile oferite. Dincolo de mizeria din aeroport, lucru care nu este semnalat pentru prima oară în ultimii ani, românii s-au plâns de faptul că au fost nevoiți să aștepte și câte patru ore să-și primească bagajele de cală.

„Aeroportul Otopeni e un vis urat (si nerezonabil de scump). După ce avionul întârzie mai mult de 3 ore – aici e probabil și vina companiei -, când ajunge pe pistă nu există autobuze. După ce sună pilotul, ajung și autobuzele la vreo 10 min, în miezul nopții. Niște vechituri absolut infecte. Când luau curba se plimba toată mizeria prin ele, de la pungi de fast food la sticle de suc.

Din fericire, n-am avut bagaj de cală, pentru că probabil stăteam vreo 2 ore și după asta. Otopeniul este o cocină nefuncțională. În orice companie privată, șefii ar fi zburat de mult timp din funcție dacă administrau în halul ăsta, dar în cazul aeroportului șeful dat afara pentru că a administrat prost aeroportul a fost pus înapoi să continue treaba”, a fost relatarea de acum câteva zile a lui , expert în legislația electorală în cadrul EFOR.

Situația acestuia nu a fost singulară. Colegii de la despre aceeași situație, unde sunt menționate zeci de mesaje critice similare, dar și cazul antreprenorului Răzvan Pascu, care a povestit cum soția sa a trebuit să aștepte 4 ore pentru a-și primi bagajele de cală. Nu este prima dată când Aeroportul Otopeni ajunge astfel în atenția publicului, FANATIK scriind

Mașina de măturat de mare viteză, salvarea CNAB

Compania Națională Aeroporturi București, care în anul 2024 a raportat un profit net de 600 de milioane lei, și-a făcut public planul de achiziții sectoriale pentru anul 2026. Lista include o serie de investiții majore pentru dezvoltarea capacității Aeroportului Otopeni, dar contracte de servicii de zeci de milioane de lei pentru asigurarea curățeniei în aeroport.

Spre exemplu, CNAB a alocat 24,4 milioane de lei pentru schimbarea a 19 ascensoare, modernizarea sau înlocuirea a 19 scări rulante și schimbarea a patru trotuare rulante. De asemenea, ar trebui să crească și confortul pasagerilor, în condițiile în care compania de stat vrea să achiziționeze 5 noi punți de îmbarcare pentru suma de 22,9 milioane lei. Totodată,

Și condițiile din aeroport ar trebui să se îmbunătățească, asta pentru că va urma achiziția de mobilier urban pentru AIHCB. Suma alocată este de doar 3,1 milioane lei. De asemenea, iarna viitoare aeroportul nu ar trebui să mai aibă atâtea probleme cu vremea rea, asta pentru că se urmărește achiziționarea „de utilaje complexe pentru deszăpezire suprafețe aeroportuare”. Suma alocată pentru această achiziție: 4,2 milioane euro, adică peste 20 de milioane lei.

Dacă mulți călători se plâng de mizeria din Otopeni, CNAB are și o soluție. O mașină de măturat de mare viteză și mare capacitate. Prețul acesteia este unul serios, 4,1 milioane lei, însă mașina de măturat vine și cu serviciile de școlarizare pentru cei care o vor opera.

Marile investiții pregătite de CNAB la Aeroportul Otopeni

Pe lângă această mașină de măturat de mare viteză, CNAB va achiziționa și servicii pentru curățenia în terminalele de pasageri dar și în birourile companiei. Suma este însă mică, doar 2,4 milioane de lei, ceea ce înseamnă că este vorba de un contract, cel mai probabil, doar pe câteva luni.

Pentru pasagerii care s-au plâns de timpul de așteptare la primirea bagajelor de cală, CNAB are pregătită o investiție pentru „modernizarea sistemului de benzi bagaje”, însă doar pentru terminalul plecări – extindere. Investiția este una considerabilă, de aproape 37 de milioane de euro.

Totuși, cea mai mare investiție care apare în planul de achiziții ale CNAB vizează reabilitarea și modernizarea Pistei de Decolare-Aterizare nr. 1 (PDA 1) la Aeroportul Otopeni, împreună cu toate componentele asociate: racordurile la căile de rulare (taxiway-uri), instalațiile tehnice aferente și zona de siguranță a pistei. Suma alocată este de peste 520 de milioane lei, sau 106 milioane de euro. Pista 1 de la Otopeni este pista principală a celui mai mare aeroport din România. Reabilitarea ei înseamnă: refacerea suprafeței de beton/asfalt, modernizarea sistemelor de iluminat și balizaj, upgrade la sistemele de drenaj și îmbunătățirea zonelor de siguranță conform.

A doua cea mai mare sumă alocată de CNAB, 201,3 milioane de lei, este destinată serviciilor de proiectare, fără lucrări de execuție, pentru un program masiv de extindere al Aeroportului Otopeni, conceput pentru a face față traficului aerian estimat pentru anul 2040. Practic, anul acesta ar trebui să demareze prima fază a proiectului strategic de dezvoltare al aeroportului. Pe lângă acest contract de proiectare, CNAB a alocat alte 89 de milioane de lei pentru managementul de proiect – adică cine va supraveghea și coordona întreg proiectul și în faza de construcție.

Cât costă serviciile de pază de pe Otopeni

Un alt mega contract pregătit de CNAB vizează achiziția de servicii de pază pentru cele două aeroporturi din Capitală. Suma este semnificativă: peste 75 de milioane de lei, cu mențiunea că nu este precizată durata acestui contract, însă, de regulă, ele nu depășesc o perioadă de patru ani.

Pe lângă cele 2,4 milioane lei, menționate anterior, pentru servicii de curățenie în clădirile și birourile companiei, CNAB mai are bugetată suma de 18,4 milioane lei pentru servicii de curățenie și colectarea selectivă a deșeurilor. Din nou, perioada contractului nu este menționată în planul de achiziții sectoriale.

O altă achiziție, care implică o sumă considerabilă și care ar trebui să ducă la îmbunătățirea condițiilor pasagerilor de pe Otopeni, vizează serviciile de gestionare a cărucioarelor de bagaje cu personale manevrat. Suma bugetată pentru aceste servicii este de 19 milioane lei.

Nu în ultimul rând, merită menționată intenția CNAB de a-și instala panouri fotovoltaice. Serviciile de proiectare și supervizare pentru instalarea panourilor costă compania 1,2 milioane lei, iar proiectarea și execuția lucrărilor 134,6 milioane.