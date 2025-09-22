Mașina fratelui lui Lewis Hamilton a luat foc în timpul cursei de la Silverstone! Momente de coșmar pentru pilot. Video

Sport

Alex Bodnariu
22.09.2025 | 18:49
Coșmar pentru Nicolas Hamilton, fratele mai mic al lui Lewis, pilotul celor de la Ferrari. Britanicul a suferit un accident cumplit în cursa British Touring Car Championship pe circuitul de la Silverstone. Mașina sa a luat foc.

Nicolas, fratele vitreg al lui Lewis Hamilton, a participat în acest weekend la British Touring Car Championship. Acesta nu a reușit să încheie cursa, întrucât mașina sa a luat foc. A tras de urgență pe dreapta și a reușit să iasă de unul singur din vehicul.

„O fotografie incredibilă a unui moment dezamăgitor și înfricoșător pentru mine, familia și prietenii mei. Am fost surprinzător de calm, încercând să salvez mașina de daune mai mari și, în același timp, să mă protejez. Sunt foarte mândru de felul în care am gestionat totul”, a scris pilotul pe Instagram la scurt timp după incident.

Accidentul de la Silverstone pune în pericol sezonul lui Nicolas Hamilton

Rămâne de văzut dacă fratele lui Lewis Hamilton va reuși să ducă la bun sfârșit acest sezon. Acesta suferă de paralizie cerebrală, iar incidentul de la Silverstone i-a pus pe gânduri pe fanii săi.

„După incendiul de ieri, rămâne de văzut dacă voi putea lua startul în ultima etapă de la Brands Hatch, weekendul viitor. Dar, chiar dacă nu voi avea șansa să închei sezonul pe pistă, vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut – prietenilor, familiei și sponsorilor mei”, a mai scris britanicul.

Cine este Nicolas Hamilton, fratele mai mic al campionului din Formula 1. Poveste incredibilă de viață

Fratele lui Lewis Hamilton are o poveste de viață incredibilă. Deși a fost diagnosticat încă de la naștere cu paralizie cerebrală și medicii nu i-au dat prea multe șanse, a reușit să treacă peste toate problemele și și-a făcut un nume în motorsport.

Campionul din Formula 1, Lewis Hamilton, îl consideră pe fratele său Nicolas un exemplu și adesea spune că el este „adevăratul campion al familiei” pentru modul în care a depășit obstacolele și a continuat să-și urmeze pasiunea.

