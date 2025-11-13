Mașina lui Diego Maradona, scoasă la licitație. Ce dotări are bolidul de lux folosit de regretatul fotbalist

ADVERTISEMENT

Săptămâna următoare mașina lui Diego Maradona va fi scoasă la licitație, în Emiratele Arabe Unite. Iată ce dotări are bolidul de lux folosit de regretatul fotbalist înainte să înceteze din viață, la vârsta de 60 de ani.

A fost scoasă la licitație mașina lui Diego Maradona

Diego Maradona este un jucător de fotbal din Argentina care a făcut istorie în sport. A lăsat în urma sa o carieră impresionantă, dar și bunuri de valoare care sunt scoase la licitație. În curând se va vinde autoturismul sportivului.

Regretatul argentinian a fost posesorul unui model inedit fabricat în număr limitat. Mai exact, au ieșit pe poarta fabricii doar 20.000 de unități până în iunie 2020, moment în care mașina a fost scoasă din producție.

Concret, este vorba de un BMW i8 care a fost achiziționat în perioada în care fotbalistul locuia în Emiratele Arabe. Mașina a fost cumpărată în anul 2015, urmând să fie scoasă la licitație la 5 ani de la moartea starului.

Bolidul de lux, care are în momentul de față doar 21.690 de kilometri în bord, a costat peste 136.000 de dolari, cu dotările de bază. În perioada următoare, la Dubai, va fi scos la licitație. Potrivit , licitația pleacă de la suma de 51.000 de dolari.

Cu siguranță, numele lui Diego Maradona va face să fie achiziționată cu o sumă impresionantă. În urmă cu ceva vreme, cu 9,3 milioane de dolari.

Ce dotări are mașina deținută de Diego Maradona

Diego Maradona . Oamenii sunt fascinați de cariera regretatului fotbalist care a deținut o mașină specială, cu dotări impresionante. BMW i8 este un coupe hibrid plug-in foarte dorit de oameni.

Modelul sport a fost inspirat de conceptul BMW „Vision Efficient Dynamics” din 2009. Acesta a fost lansat în anul 2013, la Frankfurt. Autoturismul se numără printre primele modele în care combinat un sistem de propulsie hibrid cu o mașină sport.

În plus, mașina este definită prin rapiditate și nu este de mirare că dispune de un motor turbo de 1,5 litri cu trei cilindri. Acesta funcționează împreună cu un motor electric care dezvoltă o putere totală de 262 CP.

De asemenea, mașina are o greutate mai mică de 1,5 tone. Ajunge de la o la 100 km/h în doar 4,4 secunde, în timp ce viteza maximă este de 250 km/h. La interior, mașina lui Diego Maradona are scaune de piele perforată, reglabile electric.

Mai mult decât atât, bolidul de lux are centuri de siguranță „i Blue”, sistem audio Harman Kardon și un sistem multimedia iDrive cu ecran de 8,8 inci. Totodată, dispune de un sistem de iluminare ambientală cu LED.

Raportul de inspecție efectuat în aprilie 2025 arată că mașina e într-o stare bună de funcționare. Prin urmare, plăcuțele de frână sunt la 80%, însă bateria necesită doar o întreținere minoră. Caroseria este intactă, iar jantele de aluminiu de 20 de inci sunt echipate cu anvelope Bridgestone.