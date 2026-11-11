Mașina preferată a lui Ayrton Senna a doborât un nou record! Cu cât s-a vândut modelul japonez la licitație. Galerie foto

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Ayrton Senna a fost un mare pasionat al industriei auto, un veritabil colecționar de piese rare. Pe lângă dragostea sa față de motorsport, regretatul campion mondial s-a atașat și de automobilele de performanță. În colecția personală, au existat mai multe modele-unicat, de la Mercedes, Audi și până la Honda. De altfel, una dintre mașinile sale preferate, dacă nu chiar cea mai îndrăgită, a fost o Honda NSX, oferită cadou de producătorul japonez cât timp era pilot la McLaren. Acest exemplar, ce i-a aparținut brazilianului la începutul anilor ’90, a fost vândut de curând pentru o sumă ce a depășit toate așteptările.

Senna și Honda. Două nume legendare

Cei de la Honda i-au pus la dispoziție marelui pilot din São Paulo, , trei modele Honda NSX, dintre care unul i-a și rămas. Este vorba despre un exemplar roșu aprins, cu acoperiș negru și piele neagră la interior.

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Acest model, cu seria de șasiu T000233, a fost vândut la o licitație organizată de RM Sotheby’s în Londra pentru incredibila sumă de 871.250 de lire sterline (puțin peste un milion de euro).

Astfel, a fost doborât un nou record pentru categoria sa, a automobilelor japoneze de viteză. Cel vechi a fost setat de un Civic Type R, care s-a dat cu aproape 4000 de lire mai puțin. Se estima că prețul de vânzare pentru NSX va fi unul cuprins între 500.000 și 800.000 de lire sterline.

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Exemplarul de față are în continuare plăcuțele de înmatriculare originale, cu numărul SX-25-59. Înmatricularea s-a realizat în Portugalia, în 1991, iar mașina a rămas în Lisabona, de unde i-a fost pusă la îndemână lui Senna de fiecare dată când acesta venea în țară, la proprietatea sa din Quinta do Lago.

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Istoricul mașinii. Ce s-a întâmplat după moartea pilotului?

După fatidica zi de 1 mai 1994, în care Ayrton Senna și-a pierdut viața într-un accident produs la Imola, o parte dintre mașinile sale au fost scoase la vânzare. Printre acestea s-a numărat și Honda NSX de culoare roșie, care a ajuns în Marea Britanie.

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Robert McKagan, noul proprietar al automobilului, a vândut-o la rândul său în 2024. Mașina a ajuns în Japonia, țara sa de proveniență, iar de acolo s-a întors în Regat, unde a stabilit o nouă referință în istoria licitațiilor.

„Moștenirea lui Senna se duce mult mai departe de cele trei titluri mondiale. Stilul și eleganța sa sunt atemporale, iar când te gândești la Senna – îmbrăcat nonșalant în blugi, cu șosete albe și mocasini maro, la volanul unei mașini de stradă – te gândești la un NSX. Aceasta este o ocazie minunată de a deține o veritabilă piesă din istoria sportului și a culturii”, a declarat Sholto Gilbertson, directorul de vânzări din Regatul Unit al casei de licitații RM Sotheby’s, citat de .

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Ayrton Senna, , a făcut un test cu modelul Honda NSX, chiar la Suzuka, acasă la producătorul nipon. Imaginea cu pilotul brazilian, îmbrăcat casual și încălțat în mocasini de piele, a rămas în istoria sporturilor cu motor.

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Cât de puternică este această mașină?

Prima generație de Honda NSX a fost produsă în perioada 1990 – 2005, exclusiv în Japonia. Exemplarul ce i-a aparținut „Magicianului” Senna dispune de un motor de trei litri, cu șase cilindri așezați în V, care dezvoltă nu mai puțin de 270 de cai-putere.

Această mașină poate accelera până la 100 de kilometri/oră în 5,8 secunde și poate atinge o viteză maximă de 265 de kilometri/oră. Cutia de viteze este una manuală, iar tracțiunea este setată pe spate.