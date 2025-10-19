Mașina preferată a lui Mihai Stoica: „Pictează! M-a dat pe spate!”. Cât costă supermodelul preferat de managerul FCSB

nu și-a ascuns pasiunea pentru mașini și se declară mândru de modelul pe care îl conduce.

(FOTO) Mașina preferată a lui Mihai Stoica, conducătorul FCSB. Cât costă automobilul MG

Concret, are un MG HS, model 2025, mașină al cărui preț începe de la 30.000 de euro. SUV-ul britanic impresionează prin designul modern și elegant, tehnologii avansate de siguranță și conectivitate, precum și prin echilibrul excelent dintre confort, performanță și eficiență. Această companie din Regat este și unul dintre sponsorii celor de la FCSB, astfel că jucătorii pot conduce mașinile pe care Stoica le apreciază fără a fi nevoiți să le cumpere.

„Am descoperit acum o mașină, pe MG sunt toată viața. Dacă am mașină care are dotări peste una al cărei preț este de două ori. Pictează cei de la MG. Am o tabletă la mașină, iese pe geam afară (n.r. râde). Dacă te uiți la interiorul mașinii mele și a unui Bentley nu știi care e una și care e alta. O să îți trimit o poză și o să o blurez. Deocamdată, cu asta, nu mi s-a întâmplat nimic. Dacă apare ceva în bord îl sun pe Cătălin Făiniși (n.r. ofițerul de presă de la FCSB). Dacă mă vedeți pe mine cu o altă mașină, să mă alergați”, a declarat Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.

MG este un brand de automobile care a fost fondat în Marea Britanie, dar care astăzi face parte din producătorul chinez SAIC Motor. Mașinile MG sunt proiectate în Europa, în colaborare cu studiourile de design din Londra, dar sunt produse în China, Thailanda și India.

Ce s-a întâmplat la baza FCSB, acolo unde a fost chemată poliția

În urmă cu doar câteva zile, zeci de mașini au mers la baza celor de la FCSB, din Berceni, în miez de noapte. Poliția a fost alertată și a intervenit, iar teribiliștii vor fi, cel mai probabil, amendați, pentru că au vrut să facă drifturi pe o proprietate privată, dezvăluie Mihai Stoica.

„Noi avem un sistem de acces în bază, e o barieră care de regulă rămâne deschisă noaptea, pentru că sunt camioane care vin să încarce, vin oamenii și se odihnesc acolo, le încarcă acolo pentru a prinde toată ziua pe drum. Acum clar că nu o să mai intre în bază, o să intre a doua zi dimineață. Am văzut declarația unui copil care a spus așa: ‘Nu am făcut absolut nicio ilegalitate, nu am făcut nicio contravenție.

Noi am intrat acolo pentru că bariera era ridicată’. Băi, băiețică, voi ați intrat pe o proprietate privată fără acceptul proprietarului. Au venit acolo să facă drifturi, a venit poliția, i-a legitimat, bănuiesc că toți vor fi amendați și probabil că nu vor mai veni a doua oară. Nu pricep asta cu drifturile, la mine mașina este o necesitate”, a dezvăluit Mihai Stoica.