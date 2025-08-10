Mașina produsă în România pentru plăcerea lui Nicolae Ceaușescu. Primul model i-a fost făcut cadou

Nicolae Ceaușescu a avut planuri mărețe pentru România, dar și numeroase ambiții. Multe dintre ele au fost duse într-adevăr la bun sfârșit și sunt cunoscute chiar și peste hotare. Altele însă au rămas uitate.

Când a fost produsă prima Dacia 1100

Un moment interesant din istoria României a fost însă cel în care primul autoturism românesc a fost gata. Este vorba despre Dacia 1100. Cu siguranță mulți își mai amintesc și acum acest model.

Prima mașină Dacia a ieșit pe poarta uzinei de la Colibași pe 20 august 1968 și i-a fost făcută cadou lui Nicolae Ceaușescu. Aceasta a fost prima mașină cunoscută oficial ca fiind Dacia.

De altfel, autoturismul avea aplicată și o plachetă din bronz pe care era menționat faptul că este vorba despre primul autoturism de serie care a fost fabricat în RSR.

„Primul autoturism de serie fabricat în RSR. Muncitorii, inginerii şi tehnicienii constructori de maşini vă aduc dumneavoastră, tovarăşe Nicolae Ceauşescu, prinosul de recunoştinţă pentru iniţierea producţiei de autoturisme în România şi pentru grija permanentă ce o purtaţi dezvoltării industriei noastre socialiste“, era mesajul scris.

Cum arăta primul model Dacia 1100 și ce a primit Nicolae Ceaușescu, de fapt

Mai sunt însă și alte detalii care trebuie menționate. , adică pe 3 august 1968. Pe de altă parte, mașina primită de Nicolae Ceaușescu ar fi fost o variantă mai îmbunătățită a uneia dintre mașinile produse în prima jumătate a lunii august 1968.

Acest lucru ar fi fost păstrat secret însă. Drept rezultat, momentul festiv de la 20 august 1968 era acela când tovarășului Nicolae Ceaușescu îi erau înmânate cheile primei Dacii 1100.

Ce diferență exista între Dacia și Renault? Pentru cei care nu știu, modelul Dacia 1100 a fost fabricat timp de patru ani, sub licența Renault. Iar în această perioadă, la Mioveni au fost produse 37.500 de autoturisme.

Ce diferențe au existat între Dacia 1100 și Renault 8

Totuși, Dacia 1100 nu prezenta prea multe modificări față de Renault 8. Diferența o reprezenta în primul rând sigla cromată cu numele „Dacia 1100 – Uzina de Automobile Piteşti”.

Aceasta era amplasată între faruri. Ulterior însă, în 1970 sigla a fost înlocuită, într-o prezentare similară originalului R8, cu o bagheta de inox peste care era amplasată emblema UAP.

Și nici culorile pentru Dacia 1100 nu erau chiar atât de variate. Mai exact, era vorba despre o paletă de culori cât se poate de simplă: Roşu 28, Alb 40, Albastru 68, gri 83 şi verde 57.

Cum a evoluat Dacia înainte și după Revoluția din 1989

Evoluția Dacia a continuat și în anii următori, devenind din ce în ce mai interesantă. Mai exact, după anul 1978, Uzina de la Colibaşi a rămas fără Renault. Acest lucru s-a întâmplat vreme de aproape 20 de ani, până la 2 iulie 1999.

Aceasta a fost data la care a avut loc semnarea contractului de privatizare a societății. Și tot începând cu această dată Dacia a devenit o marcă a Grupului Renault. Cum a evoluat însă Dacia înainte și după Revoluție?

În anul 1987 a fost lansat modelul Dacia 1320, iar în anul 1991 modelul Dacia 1325 Liberta. În 1992 a fost lansat modelul Dacia 1307 şi 1309 Dublă cabină, iar mai apoi, în anul 1995 a fost lansat primul autoturism conceput 100% de inginerii români, Dacia Nova.

Ce s-a întâmplat cu prima Dacia 1100 condusă de Nicolae Ceaușescu

Istoria Dacia este una cât se poate de complexă și a avut suișuri, dar și coborâșuri. Chiar și așa, marca a rezistat în timp și a tot venit cu noutăți, asfel că și în prezent, .

Cât despre prima mașină Dacia produsă în România, care a fost mai apoi condusă chiar de Nicolae Ceaușescu, aceasta mai există și astăzi. Vehiculul se află în colecția de autovehicule istorice a Automobil Clubului Român.