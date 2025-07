Mașina românească unicat ce face senzație pe străzile din America. ”Este un model splendid”

Un român stabilit de mai multă vreme peste Ocean a intrat în atenția oamenilor. Acesta a prezentat pe social media mașina românească unicat cu care face senzație pe . Vehiculul este un model splendid, având o culoare care atrage imediat atenția.

Mașina românească unicat care face senzație pe străzile din America

Daniel Picu este mândrul proprietar al unui autoturism care este fabricat în România, dar care circulă în Statele Unite ale Americii. Vehiculul care face furori pe drumurile din America este unul care nu se mai fabrică.

Autoturismul special, perfect conservat, este un ARO 324. Supranumită Zimbrul Carpaților, mașina este una dintre cele aproximativ 12 exemplare despre care se știe că mai sunt înregistrate în momentul de față.

Mecanicii care au lucrat la ea și din inspecția vizuală reiese că a fost construită chiar la uzina din Câmpulung. Ar fi ieșit pe poarta fabricii cu puțină vreme înainte ca aceasta să se închidă. Impresionează datorită felului în care a fost întreținută.

Are un motor V8 de 5,7 litru, aspirat natural. Acesta livrează 230 CP, după cum arate datele tehnice, pick-ul având pe șasiu anumite ranforsări sudate de uzină. Acest lucru arată că care face senzație pe străzile din America ar fi urmat să fie modernizată.

„Se crede că este unul dintre ultimele prototipuri dezvoltate de fabrică în încercarea de a intra pe piața americană, înainte de a-și închide porțile. Este un model splendid, perfect conservat, după ce și-a petrecut toată viața în Florida și New Mexico.

A parcurs un drum lung până să-și găsească „căminul permanent” alături de mine, iar eu sunt extrem de încântat să-l conduc prin Ocean City”, a scris Daniel Picu pe pagina de .

Ce dotări are mașina românească, înmatriculată în America

Producătorii ar fi luat în calcul ca autoturismul să aibă o putere mai mare a motorului, însă producția s-a oprit. Motorul şi cutia de viteze provin de la un model american foarte popular în anii ’90, Chevrolet Silverado K1500.

Mașina românească unicat care este înregistrată în America are un motor cuplat la o cutie de viteze automată 700R4, în 4 trepte. Punţile şi diferenţialele sunt de Aro, în timp ce frânele sunt pe discuri. Și acestea sunt tot de origine românească.

În plus, vehiculul dispune de un sistem de aer condiționat, iar servodirecţia şi pompa de frână sunt de origine GM. Mai mult decât atât, pick-up-ul, care are o culoare roșu intensă, are instalaţii de iluminare remorcă cu două tipuri de mufe.

Așadar, mașina românească ce face senzație pe străzile din America arată impecabil. A fost întreținută extraordinar de bine de proprietar, toate butoanele și funcțiile din interior fiind în perfectă stare de funcționare.

În aceeași notă, Daniel Picu se bucură de un autoturism unic cu un interior care este tapisat cu o piele specială. Aceasta este folosită, în general, la ambarcațiuni, fiind mult mai dură și mai rezistentă la uzură și expunerea la ploaie sau condiții nefavorabile.

Ce viteză poate atinge ARO 324

ARO 324, mașina românească care face senzație în America, poate atinge o viteză de 100-115 km/h. Poate accelera și mai mult, însă nu are niciun sistem de asistență și nici ABS, motiv pentru care proprietarul nu riscă să ”o alerge”.

„Nu o să câştige niciodată o cursă contra cronometru, însă cu siguranţă poate să tracteze maşina câştigătoare acasă.

Stai prea sus, volanul e prea aproape, schimbătorul de viteze vrea să se lupte cu tine de fiecare dată când schimbi, dar când apeşi pe acceleraţie si vibrează pământul sub tine, începi să râzi şi îl ierţi.

Pentru că înţelegi că asta e natura bestiei. E o brută spartană al cărui respect trebuie să-l dobândeşti, nu să îl ceri. Şi nu l-aş da pentru nimic!”, a declarat românul care deține acest autoturism, pentru .

În aceeași notă, proprietarul spun că se gândește dacă să-i aducă unele modificări sau nu. Vrea să o păstreze intactă pentru că îi place tot ce este autentic, dovadă că nu se gândește să o înstrăineze vreodată.