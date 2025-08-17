News

Mașina spectaculoasă care va fi vândută în doar 25 de exemplare. Ce preț are și cum arată. Așa ar putea arăta viitorul auto

Britanicii se pregătesc să lanseze o mașină spectaculoasă care va fi vândută în doar 25 de exemplare. Cum va arăta și ce preț va avea?
Valentina Vladoi
17.08.2025 | 19:30
Masina spectaculoasa care va fi vanduta in doar 25 de exemplare Ce pret are si cum arata Asa ar putea arata viitorul auto
Cum arată Modelul GP1. Sursă foto: carbuzz / colaj Fanatik

Mașina spectaculoasă care va fi vândută în doar 25 de exemplare este catalogată de mulți ca fiind mașina viitorului. Vorbim despre un model aparte, dar care vine la pachet și cu un preț pe măsură.

Cât costă mașina spectaculoasă vândută în doar 25 de exemplare

Este vorba despre Modelul GP1, care este creat de Angel Guerra, fost designer la Bugatti și Rimac. O companie britanică specializată în componente pentru mașinile de curse a anunțat lansarea acesteia.

În ceea ce privește prețul, mașina spectaculoasă nu va fi pentru orice buzunar. Mai exact, modelul GP1 va costa în jur de 2,45 milioane de lire sterline, adică peste 2,8 milioane de euro, arată carbuzz.com.

Cum arată Modelul GP1

Cine va cumpăra această mașină însă nu va trece neobservat în trafic.  Caroseria este construită pe un șasiu monocoque din carbon, iar compania Garagisti & Co precizează că modelul este 100% analog.

În momentul de față, mașina se află în etapa avansată de inginerie și producție. Cât despre motorizare, la bază avem un motor nou, personalizat, V12 (6,6 L), creat de specialiștii italieni de la Italtecnica.

Și conform specialiștilor, acesta oferă circa 800 CP la 9 000 rpm și peste 700 Nm cuplu. În același timp, mașina spectaculoasă care va fi disponibilă doar în 25 de exemplare emite un sunet autentic al epocii motor-sportului clasic.

Ce dotări are mașina

Cutia de viteze este una manuală, iar puterea e transmisă către roțile din spate. Și construcția este una ușoară și aerodinamică. Mai exact, caroseria este realizată, după cum spuneam anterior, din fibră de carbon.

Astfel, mașina are doar 1.000 de kilograme. Și conform specialiștilor, aerodinamica furnizează o forță impresionantă precum Porsche 911 GT3 RS. Și design-ul mașinii va fi unul futuristic.

După cum spuneam anterior, Angel Guerra, fost designer la Bugatti și Rimac, s-a ocupat de acest detaliu. Practic se poate spune că forma GP1 este o ”reverență modernă adusă idolilor designului cu profil down‑wedge”.

Cum arată Modelul GP1. Sursă foto: carbuzz / colaj Fanatik
Modelul GP1 nu vine cu ecrane mari ori cu dotări inutile

Pe lângă asta, mașina are un interior minimalist și orientat către șofer. Nu există ecrane mari și nici tehnologie inutilă. Consola este ridicată, iar sistemele de ventilație sunt integrate discret.

În același timp, fiecare buton de control este amplasat cu mare atenție, astfel încât să nu există posibile ”distrageri” digitale pentru șoferi. Iar după cum spuneam anterior, mașina spectaculoasă va fi vândută în doar 25 de exemplare.

Doar 25 de astfel de modele vor fi produse, iar fiecare în parte este personalizat și finisat manual, după cum dorește clientul. Totodată, primii 12 de cumpărători beneficiază și de programul „Open Doors”. Acesta oferă întâlniri intime cu inginerii și designerii implicați în proiect.

