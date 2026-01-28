Mașina te poate ucide? Adevărul șocant despre automobilele „inteligente”: greșeala fatală pe care o fac șoferii

ADVERTISEMENT

Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic și-au pierdut viața în Timiș, într-un teribil accident de circulație. Unul dintre supraviețuitori a dezvăluit că șoferul activase asistența la circulație pe bandă și nu a mai putut redresa mașina, după o depășire. Titi Aur, fost pilot și instructor auto a exclus această variantă, susținând că sistemul de dezactivează în momentul în care șoferul semnalizează stânga sau dreapta. Totuși, cât de sigur este să ne bazăm pe tehnologie, atunci când în joc este viața noastră?

Ce se întâmplă când tehnologia dă eroare. Greșeala fatală a șoferilor

Expansiunea tehnologiei în construcția de mașini a modificat structural industria auto. Vehiculul nu mai este văzut ca un simplu mijloc de transport ci a trecut la conceptul de ”software-definded vehicle” (vehicul definit de software). În 2026, Inteligența Artificială (IA) a devenit pilonul central în dezvoltarea sistemelor de asistență. Astăzi, mașinile colectează și procesează volume uriașe de date pentru a îmbunătăți siguranța și experiența utilizatorului.

Ce se întâmplă, însă, când tehnologia dă eroare? În istoria recentă au existat incidente care au arătat că sistemele inteligente de asistență nu sunt perfecte, iar cea mai mică greșeală se traduce prin pierderea unor vieți omenești.

Specialiștii consideră că un risc major este încrederea excesivă a șoferilor în aceste sisteme inteligente. Ei pot deveni neatenți și să presupună că sistemul va gestiona orice problemă apărută în trafic. Conform studiilor AAA (American Automobile Association), sistemele de asistență a benzii au prezentat probleme de performanță în aproximativ 73% din situațiile testate pe drumuri publice.

Lane Assist, sistemul suspectat că a provocat tragedii pe șosele

În 2018, Walter Huang, inginer la Apple, și-a pierdut viața după ce automobilul său, , comutat pe Autopilot, a izbit un parapet de beton. Cauza: sistemul de menținere a benzii (Lane Assist) a fost păcălit de marcajele rutiere la o ieșire pe autostradă. Astfel, în loc să urmeze banda principală, mașina a interpretat spațiul dintre bandă și ieșire ca fiind centrul drumului și a accelerat direct în parapet.

Acest caz a dus la o investigație amplă a NTSB (National Transportation Safety Board) și a forțat Tesla să schimbe modul în care sistemul avertizează șoferii să țină mâinile pe volan.

Acesta nu este sigurul caz de acest gen. În 2024, patru persoane, membre ale aceleiași familii, au decedat în California, în urma unui incident în trafic. Automobilul în care se aflau, un VinFast VF8 a lovit în plin un copac. Cu puțin timp înainte de accident, proprietarul depusese o plângere la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), raportând că sistemul Lane Assist a smucit volanul brusc spre dreapta, provocând o pierdere temporară a controlului.

Ce probleme apar la mașinile ”inteligente”

Compania Subaru s-a confruntat cu un proces colectiv extins implicând peste 3 milioane de vehicule din cauza unor defecțiuni ale sistemului EyeSight. Șoferii au raportat, printre altele, că sistemul Lane Keep Assist smucea brusc volanul (fenomenul ”jerking the steering wheel”), aparent fără motiv, trăgând mașina spre vehicule de pe banda alăturată. În ianuarie 2026, s-a ajuns la un acord de soluționare în care Subaru a acceptat să extindă garanțiile și să compenseze unii clienți.

De asemenea, mai multe plângeri depuse la NHTSA au vizat modelele Honda Civic care ar suferi de ”Steeky Steering”. Mai precis, șoferii au descris o direcție ”lipicioasă” sau ”sacadată” la viteze mari, pe autostradă. Atunci când Lane Assist încerca să facă micro-corecții, sistemul opunea rezistență, iar când șoferul încerca să corecteze manual, volanul se elibera brusc ducând la o ”supra-corecție” periculoasă care putea arunca mașina în afara drumului.

Nici compania Ford nu a scăpat de investigația autorității americane pentru siguranță rutieră, după două coliziuni fatale implicând modele echipare cu BlueCruise. Analiza vizează 2,5 milioane de vehicule care folosesc sisteme de menținere a traiectoriei (Lane Centering Assist).

Ce este sistemul Lane Assist

(asistență la menținerea benzii) este o tehnologie de siguranță auto care utilizează camere video pentru a detecta marcajele rutiere și pentru a ajuta șoferul să mențină vehiculul pe banda de rulare.

În general, această tehnologie este împărțită în trei niveluri de intervenție:

Lane Departure Warning (LDW) – sistemul doar te avertizează printr-un semnal sonor că părăsești banda fără să semnalizezi. Unele sisteme pot introduce o vibrație în volan (similară cu trecerea peste benzile rezonatoare) sau o alertă vizuală în bord. Acest sistem nu mișcă volanul și nu frânează.

– sistemul doar te avertizează printr-un semnal sonor că părăsești banda fără să semnalizezi. Unele sisteme pot introduce o vibrație în volan (similară cu trecerea peste benzile rezonatoare) sau o alertă vizuală în bord. Acest sistem nu mișcă volanul și nu frânează. Lane Keep Assist (LKA) – este nivelul care cauează adesea senzația de smucitură sau rezistență în volan. Dacă roțile ating linia de demarcare, sistemul aplică automat un cuplu de direcție și mișcă volanul sau frânează ușor de pe partea opusă pentru a readuce mașina în bandă.

– este nivelul care cauează adesea senzația de smucitură sau rezistență în volan. Dacă roțile ating linia de demarcare, sistemul aplică automat un cuplu de direcție și mișcă volanul sau frânează ușor de pe partea opusă pentru a readuce mașina în bandă. Lane Centering Assist (LCA) este o formă mai avansată care face parte din sisteme de condus semi-autonome (Tesla Pilot sau Volvo Pilot Assist). În acest caz, volanul face microcorecții constante pentru a menține permanent mașina pe mijlocul benzii.

Situații în care Lane Assist poate da erori

Printre situațiile frecvente care pot influența sistemul Lane Assist se numără ploaia torențială sau zăpada care pot ”orbi” camerele. De asemenea, liniile galbene temporare, în cazul drumurilor în lucru, pot deruta sistemul, determinându-l să tragă de volan în direcția greșită. Un senzor murdar scade, de asemenea, precizia sistemului.

Specialiștii spun că sistemul Lane Assist funcționează optim pe autostrăzi cu marcaje perfecte. Este de recomandat ca acesta să fie dezactivat manual pe drumurile județene sau înguste, unde marcajele pot fi șterse sau se circulă pe o singură bandă de mers.