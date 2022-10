Mașina unui lider PSD, surprinsă în timp ce încălca grav legea! ”N-am făcut eu niciun gest în trafic, domnule”

Lenuța Titiana Cornea este vicepreședinte ale Consiliului Județean Satu Mare și unul dintre cei mai importanți politicieni ai PSD din zonă. Posesoare a unei limuzine pentru care poate fi invidiată de oameni de afaceri cu milioane în conturi, politicianul social-democrat susține că nu a fost la volanul bolidului în momentul în care mașina a fost filmată cum trecea printre barierele coborâte.

Mașina liderului PSD, surprinsă în timpul unei grave încălcări ale legii

Mașina liderului PSD, Lenuța Titiana Cornea, a fost surprinsă de camerele de supraveghere în timp ce făcea ”slalom” printre barierele coborâte la o trecere de cale ferată. În imaginile difuzate de se poate observa că mașina, un Mercedes S de lux, a încălcat grav legea, dar nu se poate spune cu certitudine cine ar fi fost la volan.

Contactată de sursa citată, Lenuța Titiana Cornea, vicepreședintele CJ Satu Mare, a fost categorică și a negat totul. ”E mașina mea, da. Dar nu înseamnă că am fost la volan. N-am făcut eu niciun gest în trafic, domnule. Am șofer, am mașină de la instituție. Nu am fost eu la volan”, susține politicianul.

În aceste momente, , urmând să anunțe cine ar fi vinovat, în cazul în care îl vor identifica. Sancțiunea, conform legii, ar fi o amendă uriașă și suspendarea permisului de conducere.

Conform unei publicații locale, la volanul mașinii de lux a cărei valoare depășește 100.000 de euro și aparține Lenuței Titiana Cornea ar fi fost fiul vicepreședintelui CJ Satu Mare.

”Nu știu despre ce este vorba. O să verific și o să vă informez, am fost plecată două zile. Mașina mea poate fi condusă de oricine din familie”, a precizat liderul PSD pentru , recunoscând că i se pare anormal ceea ce s-a întâmplat.

Cine este Lenuța Titiana Cornea? Avere mică pentru o mașină atât de… mare

Lenuța Titiana Cornea a devenit vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare în septembrie 2022, după retragerea PNL din guvernarea locală și este sora social-democratului Florin Cârciu, numit secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni în data de 5 ianuarie 2022.

În ciuda faptului că deține un autoturism de lux, Lenuța Titiana Cornea nu se poate lăuda cu o avere însemnată. Conform de FANATIK, actualul vicepreședinte al CJ Satu Mare nu o duce extraordinar când vine vorba de finanțe personale.

Mai exact, conform actelor oficiale, Lenuța Titiana Cornea a câștigat, în anul 2021, un salariu de aproape 3.000 de euro de la o firmă franceză și a încasat o indemnizație de puțin peste 13.000 de lei, adică undeva în jurul a 2.500 de euro, ceea ce ar însemna că anul trecut politicianul a avut, lunar, un venit de vreo 450 de euro.

Nici la capitolul economii nu stă strălucit, având un cont de 6.200 de euro la o bancă franceză și unul de aproape 2.000 de lei, în România. E adevărat, soțul ei câștigă ceva mai bine, el încasând 18.000 de euro de la o firmă din Franța.