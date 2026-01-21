Sport

Mașinărie de goluri! Cine e atacantul, fără nicio selecție la națională, care a năucit-o pe Manchester City în 119 secunde

Echipa lui Pep Guardiola a fost pusă la punct de norvegienii de la Bodo Glimt, formație care a obținut prima victorie în Liga Campionilor, chiar împotriva unei favorite
Catalin Oprea
21.01.2026 | 07:02
Pep Guardiola și echipa sa de peste un miliard de euro nu vor uita niciodată umilința de aseară, din Liga Campionilor. Norvegienii de la Bodo Glimt au învins cu 3-1 echipa „cetățenilor”, complicând lupta de calificare din grupa unică a competiției.

Kasper Høgh e ignorat la naționala Danemarcei

Eroul nordicilor a fost atacantul Kasper Waarts Thenza Høgh, un fotbalist de 25 de ani, cvasi-necunoscut, dar care este o adevărată mașinărie de goluri. El a marcat în minutele 22 și 24 reușind o dublă în 119 secunde. În 52 de meciuri pentru Bodo Glimt, el a marcat de 31 de ori, având o medie de 0,6 goluri pe meci.

Høgh e un produs al danezilor de la Randers, care nu și-a găsit loc până acum la naționala țării sale, deși are cifre superioare lui Hojlund (Napoli), Isaksen (Lazio) sau Wind (Wolfsburg), care sunt prezențe constante la lot.

Atacantul lui Bodo Glimt, pe care cluburile din Anglia au pus acum ochii, a explodat în Norvegia. Practic, în doi ani la actuala sa echipă, el a marcat mai mult decât în toată cariera. Randers l-a împrumutat în Islanda, la Valur, apoi s-a întors în Danemarca, la Hobro, a mai jucat la Aalborg, iar în 2023 a plecat în Norvegia, la Stabæk.

A costat 700.000 de euro și acum valorează opt milioane de euro

Bodo Glimt a plătit pentru el doar 700.000 de euro, cota sa actuală fiind de opt milioane de euro. Cotă care va crește mai mult ca sigur după ce l-a învins de două ori pe Donnarumma și l-a pus la zid pe Guardiola, aspru criticat după eșecul echipei sale.

Ascensiunea lui Høgh, aflat la primele goluri în Liga Campionilor, putea fi anticipată de evoluțiile lui din sezonul trecut în Europa League. Danezul a terminat pe primul loc în clasamentul golgheterilor, la egalitate cu Bruno Fernandes (Mancheter United) și Ayoub El Kaabi (Olympiakos).

Guardiola a pus ochii pe el

Atacant înalt, de 1,86, dar cu o viteză foarte bună (media sprinturilor sale este de 31,7 km.h), Høgh l-a eclipsat pe Erling Haaland, idolul tuturor norvegienilor. El a reușit a doua dublă într-o săptămână, punând capăt unei serii negre de zece meciuri fără gol, care risca să-i afecteze reputația de golgheter.

Cu două goluri în 119 secunde, Høgh a semnat prima victorie a lui Bodo Glimt în Liga Campionilor, unde nordicii aveau trei eșecuri și trei remize. Danezul a fost în luna ianurie pe lista de achiziții a lui Norwich, dar după meciul de aseară însăși Guardiola s-a arătat interesat de el.

 

 

