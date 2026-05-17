Mașinărie de goluri! Media uluitoare pe care a înregistrat-o cea mai prolifică echipă de pe continent

Finalul campionatelor europene de top a adus și o performanță fantastică, care a intrat în istoria all-time a momentelor care au remodelat fotbalul mondial.
Catalin Oprea
17.05.2026 | 08:22
ANALIZĂ FANATIK
Bayern Munchen a fost eliminată de PSG în semifinalele Ligii Campionilot FOTO facebook
Bayern Munchen, care a câștigat al 35-lea titlu de campioană a Germaniei, cu patru meciuri înainte de final, a pus capăt sezonului învingând Köln, scor 5-1. Echipa lui Vincent Kompany a încheiat astfel sezonul, cu un număr record de goluri (122) în Bundesliga, cu o medie uluitoare de 3,58 goluri pe meci.

Bavarezii au depășit astfel cele 121 de goluri marcate de Real Madrid, sub comanda lui José Mourinho, în sezonul 2011-2012, un record în ligile majore ale fotbalului european în secolul actual. În plus, și Harry Kane și-a doborât și recordul de puncte. Englezul a închis sezonul cu 58 de goluri în 50 de meciuri.

Împotriva Kölnului a reușit un hat-trick, care îl va ajuta să obțină a doua Gheată de Aur a carierei sale. Kane are 36 de goluri (68 de puncte) în Bundesliga, fiind înaintea lui Erling Haaland (26 de goluri -52 puncte, în Anglia) și Kylian Mbappé (24 goluri-48 puncte, în Franța).

Căpitanul naționalei Angliei a marcat în minutul 10, când a trimis în plasă, din voleu. o centrare a lui Karl. Kimmich a mărit diferența în minutul 13. Said El Mala a redus din scor aproape imediat, în minutul 18, cu un gol superb. Atacantul Kölnului a început o acțiune în propria jumătate și l-a învins pe Manuel Neuer cu un șut centrat, după ce a parcurs peste 50 de metri.

În total, bavarezii au marcat de 177 de ori în acest sezon

Aproape imediat, în minutul 22, Tom Bischof a refăcut diferența. Doar Kane și Olise (8) au marcat mai multe goluri din afara careului decât fostul jucător de la Hoffenheim (7). Kane a făcut 4-1 în minutul 69, după o pasă a lui Leon Goretzka, care și-a luat rămas bun de la Bayern. Scorul final a fost pecetluit de Nico Jackson, în minutul 83.

Exceptând golurile din campionat, Bayern Munchen a marcat de 41 de ori și în Liga Campionilor. Plus 14 goluri în Cupa Germaniei. În total, bavarezii au înscris 177 de goluri, în acest sezon, în care mai pot cuceri un trofeu. Bayern joacă finala Cupei Germaniei, cu Stuttgart, pe 23 mai. Tot sezonul, Bayern a încasat 61 goluri (36 în Bundesliga, 20 în Liga Campionilor, 5 în Cupă).

Doar AC Torino a fost mai performantă

În istoria fotbalului, luând în considerare doar campionatele mari, Bayern Munchen, e depășită numai de AC Torino. Această echipă a dominat perioada de după război, câștigând Scudetto-ul timp de patru ani la rând, între 1945 și 1949.

Al treilea titlu din acea serie – care a fost al cincilea din istoria clubului – a fost obținut grație celui mai prolific sezon ofensiv văzut vreodată în marile ligi europene. Torino a marcat 125 de goluri, cu doar 25 mai puțin decât totalul golurilor înscrise de echipele clasate pe locurile doi și trei la un loc.

Cele mai multe goluri înscrise într-un sezon

AC Torino 1947-1948: 125

Bayern Munchen 2025-2026: 122

Real Madrid 2011-2012: 121

Real Madrid 2014-2015: 118

AC Milan 1949-1950: 118

Barcelona 2016-2017: 116

Barcelona 2012-2013: 115

Barcelona 2011-2012: 114

Barcelona 2015-2016: 112

Real Madrid 2015-2016: 110

Barcelona 2014-2015: 110

