Mașini de aproape un milion de euro, kilograme de droguri și imigranți ilegali la granița de vest a României. Haosul descris de autorități la șapte luni de la intrarea în Schengen

Primele șapte luni de apartenență totală la Spațiul Schengen au adus un bilanț tensionat la granița de vest a României, potrivit datelor raportate de autoritățile din județele Bihor și Arad.

Polițiștii de frontieră din vestul României trag linie după primele șapte luni de Schengen

Polițiștii de frontieră din Oradea au oprit sute de migranți ilegali, au confiscat droguri, mașini furate de sute de mii de euro și au deschis sute de dosare penale, demonstrând că zona rămâne una dintre cele mai fierbinți pentru rețelele de crimă organizată,

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, între ianuarie și iulie 2025 au fost depistate aproximativ 400 de persoane care încercau să treacă ilegal granița cu Ungaria. În 46 de cazuri de trafic de migranți, 55 de persoane au încercat să ajute 243 de străini să treacă fraudulos în Schengen.

Un caz notabil a avut loc pe 29 iulie, când 23 de imigranți din , Iran și Pakistan au fost găsiți ascunși într-un TIR românesc la . Dacă facem o medie pe primele 7 luni, ar veni undeva la 57 de migranți pe zi care încercau să treacă ilegal granița (doar din cei depistați de polițiști).

Mașini de 755.000 de euro și țigări de contrabandă de 650.000

Pe linia criminalității transfrontaliere, polițiștii au identificat și 19 vehicule suspecte, în valoare totală de peste 755.000 de euro. Printre acestea, un autoturism de lux, de 250.000 de euro, furat în Elveția, și două utilaje de construcții de 170.000 euro, cu documente falsificate. De asemenea, pe 27 mai, doi cetățeni olandezi au fost prinși în flagrant cu șase kilograme de droguri, în cadrul unei operațiuni desfășurate de DIICOT.

Nici contrabanda cu țigări nu a lipsit din seria fărădelegilor. Polițiștii din Borș au descoperit patru cazuri, cu un prejudiciu total de 650.000 de euro. La data de 3 iulie, două autoutilitare au fost oprite după o urmărire ca în filme, fiind găsite 13.000 de pachete de țigări. Cooperarea cu partea maghiară a fost intensă: 2.300 de patrule comune și 34 de acțiuni HOT-SPOT și peste 8.100 de operațiuni cu alte structuri, menite să descurajeze rețelele criminale.