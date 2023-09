Mașini electrice. Ancheta UE împotriva Chinei poate deveni un bumerang împotriva Germaniei. „Ori concurezi, ori ești mort”

Deschiderea unei anchete a UE privind importurile de mașini electrice chinezești a scos la iveală o divergență europeană fundamentală cu privire la direcția corectă pentru strategia industrială a Europei. Este autonomia strategică proclamată de Franța cea mai bună cale de urmat? Sau dorința Germaniei de a-și menține exporturile și profiturile pe piața Chinei, mai presus de toate?

Carul electric, înaintea cailor putere

Deocamdată, săpatul gropii motoarelor pe benzină și diesel – și goana către mașinile electrice, câtă vreme primele nici nu măcar nu s-au răcit – dezvăluie o realitate deprimantă pentru europeni: China s-a descurcat mai bine și mai repede. Europenii s-au încurcat în propria tranziție verde, și-au făcut „carul electric” fără să-l măsoare cum trebuie, iar acum trebuie să dărâme poarta ca să-l scoată.

Mai rău, l-au pus înaintea cailor (putere): cantitatea (uriașă) de energie electrică să alimentele mașinile electrice trebuie să fie „sustenabilă”, adică „verde”, adică din surse regenerabile. Nu există deocamdată, doar pe hârtie. Și mai rău, prelungirea motoarelor termice după data fatidică 2035 se va face doar cu alimentarea lor cu combustibili sintetici (e-combustibilii). Ghinion: și producerea acestora se face cu un consum de energie uriaș, care la rândul ei trebuie să fie „verde” pentru a justifica astfel înlocuirea benzinei și motorinei.

La fel de rău, mașinile electrice sunt scumpe și foarte scumpe, iar până la democratizarea prețurilor mai este cale lungă și cu multe viraje. În timp ce Europa a sărit în gol, fără o plasă de siguranță pentru o industrie crucială pentru continent, China, care era de mult cu ochiul pe bâlbâielile occidentale, a făcut din sectorul auto o armă comercială și diplomatică (mai ales în cazul Germaniei)

Beijngul a renunțat la motoare termice, a subvenținat masiv tehnologia și producția mașinilor electrice și acum se pregătește să culeagă roadele. În timp ce Europa, inconștient divizată, aduce cu un iaht ai cărui pasageri au sărit în apă să facă o baie, dar nimeni nu s-a gândit să coboare scara.

Franța, prilej să-și doboare concurenții germani?

Prin consolidarea mecansimelor sale de apărare comercială, Europa este forțată să-și revizuiască propriul joc în cazul mașinilor electrice. Și să reflecteze asupra faptului că principala victimă a anchetei sale antidumping în cazul EV-urilor chinezești ar putea sfârși prin a fi tocmai propria locomotivă: economia Germaniei. Care este puternic bazată pe exporturi, și constructorii săi de automobile care sunt expuși la orice coerciție din partea Beijingului, notează

„Ar trebui să fie clar că producătorii francezi (care au susținut măsurile comerciale împotriva Chinei) nu vizează doar Beijingul, ci și concurenții lor germani”, a declarat un lobbyist de rang înalt de la un mare brand german, sub rezerva anonimatului. Posibil da, posibil nu: ar fi mult de recuperate. Franța, adevărat, mare putere economică, nu-și poate ridica industria auto la nivelul giganților germani. Iar să ocupe și să joace pe terenul teutonilor ar însemna o pălărie prea mare pentru Paris.

Mai degrabă Hexagonul, mult mai puțin dependent de piața chineză ca Germania, s-ar mulțumi cu orice măsură împotriva Beijingului ca să încapă pe piața europeană a EV. Comisia Europeană urmează să informeze în mod oficial atașații cu privire la investigația antidumping, miercuri, a declarat un diplomat al UE.

Beijingul, primul care a ajuns pe teren

La mai puțin de o săptămână după ce președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat investigația, eforturile de a limita asaltul vehiculelor electrice din China aruncă sare pe răni deschise în ceea ce privește ambițiile blocului comunitar de a atenua rapid : UE intenționează să interzică vânzarea de mașini noi cu începând cu 2035, de unde necesitatea de a începe să impună acum automobiliștilor mașini nepoluante.

Pentru ca acest lucru să funcționeze, producătorii de automobile au cerut de mult timp un plan strategic pe termen lung pentru a stimula inovarea și pentru a mobiliza miliarde de euro din fonduri publice pentru a construi totul, de la fabrici de baterii care angajează mii de oameni, până la infrastructura de încărcare pe străzi.

Problema pentru Europa este că Beijingul a ajuns primul pe teren. În 2009, China și-a prezentat planurile de a cheltui miliarde de yuani pentru a deveni superputerea mondială în materie de baterii. Oficial, programul național de subvenționare a consumatorilor a expirat la sfârșitul anului 2022 pentru cei care cumpără vehicule electrice, dar posesorii sunt încă scutiți de plata taxei de achiziție, iar Beijingul a dezvăluit în această vară noi scutiri fiscale în valoare de 520 de miliarde de yuani (68 de miliarde de euro) până în 2027.

Toate aceste eforturi înseamnă că astăzi – cel puțin în ceea ce privește tehnologia actuală a bateriilor litiu-ion – China deține un avans care ar putea fi de neatins fără ridicarea unor bariere comerciale substanțiale, în timp ce noi mărci chineze încearcă să cucerească restul lumii, având trambulină piața lor locală puternic subvenționată.

Salutări electrice peste ocean

Și veștile proaste pentru europeni nu se limitează doar la China, ci și la SUA. Anul trecut, președintele Joe Biden a promulgat Inflation Reduction Act, lege care a dublat această cursă a subvențiilor, alocând 369 de miliarde de dolari pentru a stimula industria vehiculelor electrice, inclusiv prime de 7 500 de dolari pentru cumpărători și un ajutor separat pentru localizarea producției de baterii.

În comparație, Europa dispune de un mozaic de programe de subvenții pentru consumatori, din care multe sunt în curs de eliminare treptată, și a acordat ajutoare de stat punctuale pentru fabricile de baterii, în loc să acorde o finanțare durabilă. Altfel spus, în timp ce cheltuielile guvernamentale și ale consumatorilor pentru automobilele electrice din întreaga lume au depășit 400 de miliarde de dolari în 2022, conform Agenției Internaționale pentru Energie, acestea nu sunt repartizate uniform. Iar UE nu ține pasul.

„Încă de la IRA, Comisia a înțeles că există o problemă foarte mare”, a declarat William Todts, care conduce grupul ecologist Transport & Environment. „Nu au reușit să asigure finanțarea la nivelul UE, astfel încât să nu putem replica IRA, în schimb au relaxat normele privind ajutoarele de stat pentru Germania și Franța”.

Paris: „Nu are rost să ținem apărarea în sertar”

Oficialii atât de la Bruxelles, cât și de la Paris insistă asupra faptului că a fost decizia Ursulei von der Leyen de a deschide ancheta, dar această decizie aliniază executivul European la sprijinul Franței pentru producția locală, în cadrul conceptului general de pe care Parisul l-a stabilit în 1994 într-un document politic privind apărarea.

Documentul a fost extins în ultimii ani pentru a acoperi totul, de la rachete la mașini: în iunie Parisul a făcut presiuni la Bruxelles pentru a lansa o investigație în domeniul automobilelor, sub presiunea semnificativă a liderilor industriei locale.

Dar Franța insistă că nu vrea să își paralizeze rivalii germani. „Contrar zvonurilor, nu noi am făcut presiuni în această chestiune”, a declarat ministrul francez al comerțului, Olivier Becht, la o zi după ce a fost anunțată ancheta lui von der Leyen. „Nu am asediat clădirea Comisiei Europene și nu am spus: vrem această anchetă”, a spus Becht, dar apoi a adăugat însă că „nu prea are rost să avem instrumente de apărare comercială doar pentru a le ține în sertar”.

Oricum ar fi, perspectiva unui efect de bumerang în care potențialele represalii ale Chinei să lovească cel mai puternic Germania nu poate fi exclusă, în ciuda faptului că Becht a subliniat că „cu siguranță nu este ceva ce facem împotriva Germaniei”.

Mașinile, „gazul” german pentru China

În ultimul deceniu, Berlinul a căutat o cale mai angajată în relațiile sale industriale cu China. Nu mai departe de 2018, cancelarul de atunci, Angela Merkel, a făcut din automobile piesa centrală a unui summit bilateral cu liderii chinezi într-un vechi hangar de avioane din centrul Berlinului. Pentru o lungă perioadă de timp, „relațiile dintre UE și China se concentrau doar pe mașinile germane”, a declarat un diplomat UE.

În timpul acelui summit, la care au participat șefii de la Volkswagen, Mercedes-Benz și BMW, Merkel a anunțat că producătorii germani de automobile vor putea deține participații majoritare în societăți mixte cheie din China. De asemenea, acest anunț a figurat în mod proeminent în încercarea lui Merkel de a determina UE să încheie un acord de investiții cu China.

Efortul a avut un impact. Conform statisticilor chineze, mărcile franceze reprezintă doar 0,4% din piața chineză de vehicule electrice, față de 17% în cazul Germaniei, multe dintre aceste vehicule fiind fabricate pe plan local. În ultimii ani, compania chineză CATL, de departe cel mai mare producător de baterii din lume, a construit o uzină masivă de celule în centrul Germaniei pentru a aproviziona producătorii auto locali, consolidând și mai mult relația de afaceri dintre Berlin și Beijing.

Ancheta UE nu-i va rezolva problemele competitivității

Patronii germani din industria auto spun că riscul de represalii și tensionarea relațiilor cu Beijingul nu vor schimba în mod fundamental problema centrală cu care se confruntă industria europeană a mașinilor electrice. „Un lucru este clar: o anchetă antisubvenție chineză nu ajută de una singură la rezolvarea provocărilor existente în ceea ce privește competitivitatea Europei”, a declarat Asociația Industriei Auto (VDA), principalul lobby al sectorului auto din Germania, citând drept piedici costurile ridicate ale energiei, taxele și birocrația excesivă de pe continent. Ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, a adoptat adesea o poziție dură față de China, acuzând Beijingul că nu respectă regulile comerțului mondial și solicitând Bruxelles-ului să ia măsuri.

În timp ce germanii sunt îngrijorați de represaliile chinezești împotriva companiilor lor de automobile, întreprinderile franceze care pătruns în China, în sectoare precum cel aerospațial și cel al energiei nucleare, sunt mai puțin expuse la potențiale represalii, deoarece China este dornică să achiziționeze know-how francez. Iar Franța a declarat deja război vehiculelor electrice chinezești, președintele Emmanuel Macron anunțând că bonusurile existente pentru consumatori pentru achiziționarea de mașini electrice vor fi reorientate către vehiculele produse în Europa începând de anul viitor.

„Ori concurezi, ori ești mort”

Franța va publica săptămâna aceasta noile criterii de eligibilitate și lista vehiculelor eligibile în decembrie. „Vor fi favorizate mașinile produse într-un mod care respectă mediul înconjurător, deci indirect mașinile europene”, a declarat un oficial francez. Din punct de vedere juridic, Bruxelles-ul nu consideră că demersul său este provocator la adresa Chinei.

Lansarea unei investigații antisubvenție în scopuri de apărare comercială este în conformitate cu normele comerțului mondial, notează oficialii Comisiei Europene. Așadar, dacă China contestă tarifele vamale la Organizația Mondială a Comerțului, UE este convinsă că își poate apăra poziția din punct de vedere legal.

Având în vedere că investigația este în curs, dar este posibil să se desfășoare până la următorul mandat politic, în urma alegerilor pentru Parlamentul European de anul viitor, riscurile politice – și mizele de afaceri – sunt mari. „Dacă China a demonstrat un lucru, acesta este că vehiculele electrice reprezintă viitorul”, a declarat Todts de la T&E. „Ori concurezi în acest sector, ori ești mort”.